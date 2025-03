Motorola na MWC 2025 – ekosystem Smart Connect wchodzi w nową erę ze wsparciem moto ai

Moto ai to jeszcze więcej możliwości w wielu kluczowych obszarach

Smart Connect zyskał popularność dzięki funkcjom takim jak przesyłanie obrazu za pomocą Miracast, strumieniowanie aplikacji i inteligentny schowek, z którego korzysta już ponad 9 milionów osób. Nowa generacja Smart Connect wprowadza moto ai, sztuczną inteligencję, która znacząco rozszerza zakres możliwości ekosystemu. Użytkownicy mogą teraz korzystać z AI do ćwiczenia prezentacji, przesyłania plików między urządzeniami za pomocą poleceń głosowych i uruchamiania strumieniowania ekranu na telewizorze.

Czytaj też: 6 urodziny sklepu internetowego Huawei to okazja do tańszego zakupu wielu urządzeń

Funkcja AI Search pozwala użytkownikom wyszukiwać dokumenty, takie jak wyciągi bankowe, umowy najmu czy rachunki, używając języka naturalnego. Na przykład, aby znaleźć rachunki z restauracji, użytkownik tabletu Lenovo YOGA Tab Plus może po prostu powiedzieć “pobierz moje rachunki z restauracji” do Smart Connect, a system automatycznie je znajdzie i prześle na żądane urządzenia. Potrzebne informacje będą dostępne w ciągu kilku sekund, co oszczędzi czas i energię.

Czytaj też: realme 14 Pro i 14 Pro+ trafiają do sklepów i na start możesz je kupić taniej

Nowy panel sterowania Smart Connect wyświetla wszystkie kompatybilne urządzenia, w tym moto tag, słuchawki moto buds i komputery PC, ułatwiając zarządzanie całym ekosystemem. Aktualizacja obejmuje również integrację z rozwiązaniami innych firm, dzięki czemu rozwiązanie jest znacznie bardziej przydatne.

Czytaj też: Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G zaliczają premierę. Na pokładzie Awesome Intelligence

Najnowsza wersja Smart Connect będzie dostępna do pobrania ze sklepu Microsoft Store dla komputerów z systemem Windows 10 lub nowszym oraz ze sklepu Google Play dla smartfonów Motorola i wybranych tabletów Lenovo z Androidem.