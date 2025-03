Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G zaliczają premierę. Na pokładzie Awesome Intelligence

Wprowadzenie na rynek nowych telefonów Galaxy A to ważny krok na drodze do realizacji naszej misji udostępnienia rozwiązań AI coraz większemu gronu użytkownikom urządzeń mobilnych na całym świecie. Dzięki nowym rozwiązaniom jesteśmy w stanie zaoferować klientom wprost nieograniczone możliwości tworzenia nowych treści za pomocą smartfonów Galaxy A, zapewniając przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności oraz mnóstwo dobrej zabawy – podsumowuje TM Roh, Dyrektor ds. Mobile eXperience (MX) w Samsung Electronics.

Awesome Intelligence w Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G

Wcześniej ten nowy pakiet AI był wiązany jedynie z modelem A56, ale najwyraźniej nasze informacje nie były kompletne, co akurat jest miłym zaskoczeniem. Oczywiście pakiet Awesome Intelligence (w skrócie AI, trochę zagranie jak z Apple Intelligence), nie jest tak rozbudowany jak Galaxy AI, jednak to nikogo nie dziwi. Wykorzystuje on system One UI 7, dając dostęp do wielu przydatnych funkcjonalności. Przede wszystkim użytkownicy Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G będą mieli możliwość korzystania z udoskonalonej wersji Circle to Search, cechującej się szybszym działaniem i lepszym dostosowaniem do danego kontekstu. Znana już użytkownikom urządzeń Galaxy A funkcja potrafi rozpoznać numery telefonów, adresy e-mail oraz linki URL widoczne na ekranie i umożliwia wykonanie konkretnych czynności za jednym dotknięciem wyświetlacza. Aktualizacji doczekała się też funkcja Song Search (Wyszukaj utwór).

Nie mogło zabraknąć również udoskonaleń związanych z fotografią, za co odpowie funkcja Best Face, ułatwiająca robienie idealnych zdjęć grupowych, wybierając i łącząc (na podstawie krótkiego filmiku – najlepsze wyrazy twarzy nawet pięciu różnych osób. W Galaxy A56 5G ulepszono też tryb fotografii w słabszym oświetleniu (Nightography), a do przedniej kamery dodano tryb Low Noise (niski poziom szumu). Oba modele dostały też narzędzie Object Eraser, które pozwala usuwać ze zdjęć wszelkie niepożądane na nich obiekty. Do wykończenia zdjęć przydadzą się z kolei nowe filtry.

Skoro jesteśmy już przy oprogramowaniu, to jak wcześniej wspomniałam, Awesome Intelligence w Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G jest częścią One UI 7, czyli najnowszej wersji nakładki, która do tej pory dostępna była jedynie w Galaxy S25. Ponadto Samsung zapowiedział, że najnowsze modele Galaxy AI dostaną sześcioletnie wsparcie aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń, więc będą służyć użytkownikom przez długie lata.

Przejdźmy do specyfikacji Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G

Skoro omówiliśmy już sztuczną inteligencję, warto przyjrzeć się bliżej temu, co oba urządzenia mają „pod maską”. Samsung wyposażył je w 6,7-calowe ekrany Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ i poziomie jasności osiągającym do 1200 nitów. W A56 5G ekran otaczają dużo smuklejsze ramki. Ekrany i plecki chroni szkło Gorilla Glass Victus+. Oba oferują 12-megapikselową kamerkę z przodu i potrójną konfigurację z tyłu, choć ta różni się w zależności od modelu. A56 5G wyposażono w 50-megapikselowy aparat główny z OIS, ultraszerokokątny 12 Mpix i makro 5 Mpix. Jednostka główna w A36 5G pozostała taka sama, ale moduł ultraszerokokątny ma 8 Mpix.

Galaxy A36 5G

Galaxy A56 5G napędzany jest przez układ Exynos 1580, natomiast Galaxy A36 5G korzysta ze Snapdragona 6 Gen 3. Oba urządzenia zasilane są przez baterię 5000 mAh, obsługującą szybkie ładowanie z mocą 45 W, o czym słyszeliśmy już w przeciekach.

Galaxy A56 5G

Nowe modele z serii Galaxy A cechują się wytrzymałą konstrukcją z klasą wodo- i pyłoszczelności IP67, a także nowym wyglądem wyspy aparatów. Widzieliśmy to już wielokrotnie na renderach, ale w końcu Samsung potwierdził, że zamiast „gołych” sensorów, te zostały umieszczone na wyspie aparatów w kształcie pigułki, co oznacza koniec z ujednoliconym wyglądem urządzeń producenta.

Dostępność i ceny Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G

Galaxy A56 5G dostępny jest w kolorach: szary, grafitowy, różowy, zielony. Galaxy A36 kupimy w wersji fioletowej, zielonej, białej i czarnej. Od 3 marca do 6 kwietnia Samsung oferuje nam świetną promocję, bo jeśli kupimy jeden z tych modeli u wybranych partnerów, zyskamy w prezencie słuchawki Galaxy Buds FE. Dodatkowo można otrzymać więcej pamięci w mniejszej cenie i zyskać 150 zł.

Jeśli zaś chodzi o ceny, te prezentują się następująco (co istotne, jest taniej niż w przypadku poprzedników)

Galaxy A36 5G:

128 GB – 1599 złotych

256 GB – 1899 złotych

Galaxy A56 5G: