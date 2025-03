Samsung zaskakuje swoją pomysłowością na targach MWC. Tak będą wyglądać składaki przyszłości?

Dwa nowe koncepcje składanych ekranów od Samsunga

Jak to zwykle bywa w przypadku prototypów i koncepcyjnych urządzeń, nie zawsze muszą mieć one sens. Częściej chodzi o pokazanie technologii i innowacyjnych rozwiązań i zdecydowanie to właśnie zrobił Samsung, prezentując na targach MWC w Barcelonie swoje nowe pomysły. Na stoisku firmy nie zabrakło co prawda znanych nam już Flex G i Flex S, z których spodziewamy się, że producent skorzysta, tworząc swój podwójnie składany model, ale uwagę przykuło coś innego – podwójnie składany model z klapką. No, w tym przypadku z dwoma klapkami.

Nazwany bardzo trafnie Asymmetric Flip, to taka dziwaczna wariacja na temat Galaxy Z Flip, która ma dwie pary zawiasów, przez co ekran składa się nie w jednym, a aż w dwóch miejscach i zgodnie z nazwą nie robi tego symetrycznie. Zawiasy umieszczono na różnych długościach w górnej i dolnej części. Poniżej możecie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda.

Jak widzicie, składane części nie pokrywają w stu procentach ekranu, pozostawiając szparę, która mogłaby pewnie pełnić funkcję Always-on Display, wyświetlając powiadomienia czy godzinę. Nie wygląda to na coś, co byłoby funkcjonalne w codziennym użytkowaniu i raczej trudno sobie wyobrazić, by takie urządzenie miało rację bytu na rynku. Jednak chodzi tu raczej o pokazanie, na co stać Samsunga w kwestii składanych ekranów i to na pewno się udało.

Druga, równie interesująca i o wiele bardziej sensowna koncepcja to składany handheld do gier. Ostatnio tego typu przenośne konsole zyskują coraz bardziej na popularności, więc niewykluczone, że Samsung mógłby w coś takiego pójść. Koncepcja wygląda jak elegancki Nintendo Switch z zawiasem pośrodku, dzięki czemu, kiedy nie gramy, konsola zmienia się w niewielkie urządzenie, które z łatwością zmieścimy do kieszeni. Po obu stronach ekranu umieszczono joysticki, które powinny idealnie pasować do otworów w padach kierunkowych, więc wszystko składa się na płasko.

Obie koncepcje wyglądają interesująco i pokazują, że Samsung bada różne kierunki rozwoju składanych ekranów. Znacznie więcej pomysłów można znaleźć w urzędach patentowych, ale wiadomo, wszystkich firma nie wprowadzi w życie, nawet w formie takich prototypów. Na razie nic też nie wskazuje, by składany handheld doczekał się premiery rynkowej, bo zgodnie z doniesieniami, Samsung jest obecnie zajęty podwójnie składanym modelem, który powinniśmy zobaczyć na rynku jeszcze w tym roku.