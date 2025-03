OnePlus rozwiewa wątpliwości. Ile aktualizacji dostaną OnePlus 13 i 13R?

OnePlus 13 i OnePlus 13R – długość wsparcia

Zwykle jest tak, że kiedy smartfony trafiają na rynek z preinstalowanym systemem Android, ta wersja nie liczy się do obiecanego wsparcia. Dlatego wydawało się jasne, że skoro OnePlus 13 i OnePlus 13R trafiły na rynek z Androidem 15, to zgodnie z 4-letnią polityką aktualizacji, ich wsparcie obejmie Androida 16, 17, 18 i 19. Nie powinno być tu żadnych wątpliwości. Jednak jeden z przedstawicieli firmy wprowadził w tej kwestii pewne wątpliwości.

Stwierdził on bowiem, że OnePlus będzie liczyć gotowe oprogramowanie jako jedną z czterech aktualizacji. To nie miało za grosz sensu, ale na szczęście firma postanowiła szybko położyć kres zamieszaniu, wydając oficjalne oświadczenie.

Chcielibyśmy odnieść się do ostatnich nieporozumień dotyczących naszej polityki aktualizacji oprogramowania dla smartfonów OnePlus. Dotarły do nas informacje o pewnym zamieszaniu co do liczby aktualizacji systemu operacyjnego Android udostępnianych dla naszych urządzeń, w tym nowo wprowadzonej serii OnePlus 13. Dla jasności, początkowa wersja systemu operacyjnego Android, która jest preinstalowana w serii OnePlus 13 w momencie premiery, nie liczy się jako pierwsza aktualizacja. Oznacza to, że w przypadku serii OnePlus 13 użytkownicy mogą spodziewać się otrzymania systemu Android 16, Android 17, Android 18, Android 19 w ramach naszego zobowiązania do czterech aktualizacji Androida i sześciu lat aktualizacji zabezpieczeń.

Teraz już nie powinno być co do tego żadnych wątpliwości. Dla przypomnienia dodam jeszcze, że oprócz czterech dużych aktualizacji oprogramowania OnePlus zapewnia jeszcze sześcioletnie wsparcie zabezpieczeń. Choć Samsung czy Google oferują znacznie dłuższe aktualizacje systemu, OnePlus uważa, że cztery wersje to optymalna liczba, by użytkownicy mogli faktycznie cieszyć się nowościami, ponieważ z każdym kolejnym rokiem wprowadzane nowości będą coraz trudniejsze do obsługi na starszych modelach, co przełoży się na gorsze doświadczenia użytkownika.