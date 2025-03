Chcesz kupić Xiaomi 15 Ultra? Najpierw sprawdź, ile może kosztować naprawa

Xiaomi 15 Ultra — cennik części zamiennych

Apple i Samsung na swoich stronach pozwalają nam dokonać wstępnej wyceny napraw swoich urządzeń, dzięki czemu wiemy, na jakie koszty musimy być przygotowani w razie jakichś uszkodzeń i awarii. W przypadku innych producentów raczej musimy liczyć na wycenę już w serwisie, a to, jak wiadomo, może wiązać się z nie lada szokiem. Xiaomi wprowadziło niedawno na rynek model Xiaomi 15 Ultra, który w Polsce kosztuje 6299-6999 złotych, w zależności od wariantu pamięci. Jeśli zamierzacie go kupić, dobrze jest wiedzieć wcześniej, ile może kosztować naprawa poszczególnych elementów w razie ich uszkodzenia, oczywiście poza gwarancją.

Jak można się spodziewać, że najnowocześniejsza specyfikacja z miejsca sugeruje, że naprawa nie będzie należała do tanich. Warto również pamiętać, że poniższe ceny pochodzą z Chin, więc w Polsce będą się one różnić i zapewne będzie drożej, dlatego radzę traktować to raczej jak minimalny koszt, który trzeba będzie ponieść.

Zwykle najbardziej narażony na uszkodzenia jest ekran. Jeśli uszkodzimy 6,73-calowy panel LTPO OLED, to jego wymiana kosztuje 1350 juanów (~720 zł). Dla porównania, naprawa wyświetlacza w Galaxy S25 Ultra to u nas koszt 824 zł, więc ceny są zbliżone. Całkiem przystępna cenowo będzie natomiast wymiana baterii – 179 juanów (~100 zł), a to dobra wiadomość dla każdego, kto chce dłużej korzystać ze swojego smartfona. Niestety tak dobrze nie wygląda już sprawa z wymianą płyt głównych, ponieważ w zależności od wariantu ceny zaczynają się od 2940 juanów (~1560 zł) dla wersji 12/256 GB i mogą sięgać nawet 3540 juanów (~1880 zł) dla wariantu 16 GB /1 TB Dual Satellite. Warianty 16/512 GB i 16 GB/1 TB, dostępne w Polsce, to koszt odpowiednio 3140 i 3440 juanów, czyli około 1670 i 1830 zł. Tak wysoka cena nie powinna dziwić, bo płyta główna zawiera przecież główne komponenty, takie jak procesor Snapdragon 8 Elite, pamięć masową i pamięć RAM.

Jak wygląda sprawa z aparatami? Za wymianę aparatu szerokokątnego zapłacimy 930 juanów (~500 zł), za ultraszeroki kąt 530 juanów (~280 zł), natomiast za teleobiektywy trzeba będzie zapłacić 210 juanów (~110 zł). Przedni aparat to już grosze, ponieważ według chińskiego cennika jego wymiana kosztuje zaledwie 60 juanów (~30 zł). Rozsądnie wygląda też sprawa z serwisem mniejszych komponentów:

Wymiana pokrywy baterii – 270 juanów (~140 zł).

Głośnika – 60 juanów (~30 zł).

Port ładowania – 100 juanów (~50 zł).

Jeśli więc chcecie kupić ten model, to jak to zwykle bywa, warto zaopatrzyć się w dobre etui ochronne, żeby uniknąć wydatków tego typu.