Kolejny Xiaomi 15 szykuje się do premiery. Czym nas zaskoczy?

Xiaomi 15S Pro — co o nim wiemy?

Obecna seria Xiaomi 15 liczy sobie trzy modele – podstawowy, Pro i Ultra. Xiaomi 15 Pro pozostał dostępny jedynie w Chinach, podczas gdy dwa pozostałe możemy kupić również w Polsce. To już drugi rok, kiedy firma decyduje się na taki krok i zgodnie z doniesieniami, jest to podyktowane tym, że Xiaomi nie chce robić samemu sobie konkurencji. Modele Pro i Ultra nastawione są na możliwości fotograficzne i chociaż ultraflagowiec jest lepszy, wielu klientów mogłoby sięgać po Pro, przez wzgląd na cenę, a to odbiłoby się na sprzedaży „piętnastki ultra”.

Spodziewaliśmy się, że na tym seria flagowa się skończy i dopiero jesienią dostaniemy dwa smartfony z linii Xiaomi T, czyli Xiaomi 15T i 15T Pro. Tymczasem niedługo możemy dostać coś nowego – Xiaomi 15S Pro. Ten zagadkowy model pojawił się w bazie danych IMEI w zeszłym miesiącu, figurując tam pod nazwą kodową „dijun” i numerem modelu 25042PN24C. Teraz natomiast wyciekło zdjęcie, które potwierdziło istnienie tego smartfona. Pochodzi z posta dyrektora oprogramowania Xiaomi na Weibo, który dość szybko usunął swój wpis, jednak jak wiadomo, w internecie nic nie ginie.

Na zrzucie ekranu mamy przykładową fotkę wykonaną Xiaomi 15S Pro, a oprócz tego pojawiło się też zdjęcie samego urządzenia. Wydaje się, że ma ono założone etui ochronne lub ramkę maskującą, chociaż może być to również taki design. W oczy rzuca się jednak fakt, że urządzenie wydaje się bardzo smukłe. Możliwe więc, że celem wypuszczenia na rynek kolejnego modelu z serii jest właśnie chęć rywalizacji w rozwijającym się na rynku trendzie smukłych flagowców.

Jak dobrze wiemy, Samsung szykuje się do premiery Galaxy S25 Edge, jesienią zobaczymy iPhone’a 15 Air. Niedawno kilku innych producentów też pokazało swoje koncepcje, a Oppo na początku kwietnia ma wprowadzić do sprzedaży model Find X8S, którego główną cechą ma być właśnie cienki profil. Szanse, że Xiaomi 15S Pro (literka „S” w nazwie jak u Oppo też daje do myślenia) będzie również ultrasmukłym modelem, są całkiem spore. Gdyby w nazwie nie było dopisku „Pro”, można byłoby jeszcze uznać, że to jakaś słabsza wersja, jednak w tym wypadku to nie ma sensu.

Jeśli chodzi o specyfikację, tutaj wspomina się obecności Spandragona 8 Elita na pokładzie, zestawie aparatów stworzonym we współpracy z firmą Leica i ładowaniu 90 W, co potwierdził chiński urząd certyfikacyjny 3C. Premiera Xiaomi 15S Pro ma odbyć się już w drugim tygodniu kwietnia, razem z 14-calowym tabletem Xiaomi Pad 7 Max. Jeśli to prawda, w najbliższym czasie powinniśmy usłyszeć na jego temat więcej.