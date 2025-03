Motorola idzie z duchem czasu i ulepszy baterię w swoim nowym składaku

Motorola razr 60 Ultra — czego się spodziewać?

Jeśli chodzi o składne smartfony z klapką, tutaj na globalnym rynku wybór jest dużo mniejszy niż w przypadku Foldów, w dodatku oferta jest też nieco chwiejna, ponieważ chińskie marki raz wypuszczają swoje urządzenia w świat, a raz zostawiają je tylko na rodzimym rynku. Pewnikami są więc dwa urządzenia – Samsung Galaxy Z Flip i Motorola razr. Dziś poświęcimy chwilę właśnie nadchodzącej propozycji od Motoroli, bo razr 60 Ultra, czyli flagowy składak, uzyskał certyfikat TENAA, a dzięki temu możemy zajrzeć w niektóre szczegóły jego specyfikacji. Warto jednak zaznaczyć, że certyfikat uzyskał model chiński, dlatego niektóre elementy, takie jak opcje pamięci, mogą się różnić.

Motorola razr 60 Ultra zostanie wyposażona w procesor z taktowaniem 4,32 GHz, co jasno wskazuje na układ Snapdragon 8 Elite. Zostanie on sparowany z 8, 12, 16, a nawet 18 GB pamięci RAM i 256 GB, 512 GB, 1 TB lub oszałamiające 2 TB pamięci masowej. Będzie to więc naprawdę dobrze wyposażony smartfon, choć inna sprawa, czy 18 GB jest tutaj w ogóle do czegokolwiek potrzebne. Producent na pewno wprowadzi jakieś nowe funkcje sztucznej inteligencji, ale raczej nie będą one wymagać aż 18 GB RAM do działania.

Dalsza specyfikacja będzie obejmować składany 6,96-calowy ekran OLED oraz 4-calowy panel zewnętrzny, również OLED. Względem poprzednika więc nic się nie zmieni. Podobnie w przypadku wymiarów, te mają pozostać identyczne, dlatego nie ma co oczekiwać jakiegoś odchudzenia – razr 60 Ultra pozostanie przy 15,3 mm grubości, co jest naprawdę sporo. Już nawet Galaxy Z Flip 6 jest cieńszy. Smartfon dostanie jednak lepsze aparaty, bo pojawi się podwójna konfiguracja 50 Mpix – główny i ultraszerokokątny.

Motorola razr 50 Ultra

Motorola razr 50 Ultra była też wyposażona w baterię 4000 mAh, na co wiele osób narzekało, bo to naprawdę mało, choć to poziom modelu od Samsunga. Na tle chińskiej konkurencji, wykorzystującej ogniwa na bazie krzemu, wypada to blado, dlatego Motorola planuje ulepszenie. Zgodnie z bazą TENAA ogniwo urośnie do 4500 mAh typowej pojemności. To wzrost o 12,5% względem poprzednika, z czego klienci na pewno się ucieszą. Ładowanie raczej pozostanie na poziomie 45 W, czyli bez zmian, ale jest ono i tak szybsze od tego, którego spodziewamy się w Galaxy Z Flip 7, bo jeśli wierzyć plotkom, Samsung nie planuje żadnych ulepszeń w zakresie baterii i prędkości ładowania.

Motorola razr 50 Ultra debiutowała w czerwcu i prawdopodobnie jej następca pojawi się w podobnym okresie. Można się więc spodziewać, że w nadchodzących miesiącach pojawi się więcej szczegółów na temat razr 60 Ultra.