Oppo zapowiada kolejne wielkie wydarzenie. Nadchodzą nowe modele Find X8

Oppo zdradza datę premiery nowych smartfonów, tabletu, zegarka i słuchawek

Od miesięcy dochodzą do nas plotki na temat Oppo Find X8 Ultra oraz dwóch innych urządzeń, mających zasilić serię Find X8. Z czasem sytuacja się wyklarowała, dzięki czemu wiemy już, że oprócz ultraflagowca pojawić się mają urządzenia, których główną cechą będzie smukłość – będą to Find X8S i Find X8S. Oprócz tego podczas wydarzenia swoją premierę ma zaliczyć tablet Pad 4 Pro, mini zegarek Watch X2 oraz słuchawki douszne Enco Free 4. Szykuje się więc naprawdę ciekawa premiera.

Producent wspomniał o wszystkich tych urządzeniach w swoim sklepie internetowym, co potwierdza ich nadejście. Ujawnił również opcje kolorystyczne oraz warianty pamięci, ale na tym koniec. To oczywiście nie dziwi, bo chce utrzymać jak najwięcej szczegółów na premierę.

Find X8 Ultra dostępny będzie w konfiguracjach pamięci 12/256 GB, 16/512 GB i 16 GB/1 TB.

Find X8S będzie można kupić w wersjach 12/256 GB, 12/512 GB, 16/256 GB, 16/512 GB i 16 GB/1 TB.

Find X8S+ – tutaj konfiguracja pokrywa się z modelem „bez Plusa”, ale zabraknie wariantu 16/256 GB.

Oppo Pad 4 Pro będzie dostępny w trzech kolorach (czarny, srebrny i różowo-złoty) i czterech opcjach pamięci, choć tych na stronie nie wymieniono. Pokazano natomiast projekt, szczegóły wykończenia oraz wspomniano o ekranie 3,4 K.

Oppo Pad 4 Pro | Źródło: Oppo

Oppo Watch X2 mini ma mieć mniejszy ekran niż obecny, 1,5-calowy model z obudową 47 mm. Producent nie zdradza dokładnych specyfikacji, ale wspomina, że będzie dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym i złotym, uzupełniony klasycznym skórzanym paskiem.

Oppo Watch X2 mini | Źródło: Oppo

Oppo Enco Free 4, czyli kolejne niedrogie słuchawki w ofercie producenta, pojawią się w kolorze białym lub niebieskim. Podobnie jak w przypadku high-endowych Enco X3, zostaną one dostrojone przez Dynaudio, ale prawdopodobnie będą mniej wydajne.

Oppo Enco Free 4 | Źródło: Oppo

Ze wszystkich tych urządzeń, najciekawszym wydaje się oczywiście Oppo Find X8 Ultra. Zgodnie z doniesieniami zostanie on wyposażony w ekran micro-quad-curved – 6,82-calowy panel BOE X2 LTPO OLED, który oferuje rozdzielczość 2K+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Wspomina się też o cieńszych ramkach, wytrzymałości klasy IP68/IP69, interfejsie użytkownika przypominającym Dynamic Island służącym do lepszej nawigacji i obsługi powiadomień oraz innych funkcji systemowych. Nie zabraknie też ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych. Na jego pokładzie znajdzie się Snapdragon 8 Elita, a także bateria o pojemność ponad 6000 mAh, obsługująca szybkie ładowanie przewodowe z mocą 100 W i bezprzewodowe 50 W. Po stronie aparatów powinniśmy oczekiwać poczwórnej konfiguracji, na którą ma się składać:

aparat główny – 1-calowy sensor Sony LYT 900 z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix,

aparat z obiektywem ultraszerokokokątnym, Sony IMX 882, 1/1,95″, 50 Mpix

teleobiektyw – 50-megapikselowy sensor Sony LYT 701 w rozmiarze 1/1,56″ i ogniskową będącą ekwiwalentem 75 mm,

drugi teleobiektyw – 50-megapikselowy sensor Sony IMX 882 w rozmiarze 1/1,95″ i ogniskową będącą ekwiwalentem 150 mm.

Trudno powiedzieć, jaka różnica będzie między Find X8S a Find X8S+. Do tej pory przecieki wspominały o modelu X8S i Next. Ten pierwszy miał być kompaktowym urządzeniem, z ekranem o przekątnej 6,3”, Snapdragonem 8 Elite oraz baterią o pojemności większej niż 5700 mAh. Next z kolei miał być smartfonem nastawionym na smukłość. Możliwe więc, że Find X8S+ właśnie na tym będzie się skupiał, podczas gdy model bez plusa będzie celował w klientów, którym zależy na kompaktowości. O tym jednak przekonamy się już niedługo, a dokładnie 10 kwietnia, bo właśnie na ten dzień Oppo zaplanowało wielkie wydarzenie.