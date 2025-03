Tani smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia krwi? Rogbid Rowatch D1 pokazuje, że to możliwe

Jeśli pomyśleliście, że nazwa Rogbid Rowatch D1 zdaje się dziwnie nawiązywać do zegarka Huawei, to macie rację. Widać, że producent mocno inspirował się tym modelem

O ile w większości przypadków pomiar ciśnienia w zegarku opiera się na diodach LED, które emitują światło w kierunku skóry. Czujniki optyczne mierzą zmiany w odbiciu światła, które są spowodowane przepływem krwi w naczyniach krwionośnych i na tej podstawie algorytmy obliczają ciśnienie krwi. Huawei podszedł do tego inaczej, bo wyposażył swój smartwatch w miniaturową pompkę i poduszkę powietrzną, dzięki której otrzymujemy dokładniejsze pomiary. Potwierdza to również fakt, że Huawei uzyskał odpowiednie certyfikaty jako wyrób medyczny, co gwarantuje nam rzetelne wyniki.

Choć takiej pewności nie mamy w przypadku Rogbid Rowatch D1 (a przynajmniej nie znalazłam podobnych informacji na stronie producenta) to urządzenie również wyposażone jest w pasek z poduszkami powietrznymi, co w teorii powinno przełożyć się na dokładne i wiarygodne wyniki. Ponadto urządzenie oferuje też instrukcje dla użytkownika, co do pozycji, jaką ten powinien zajmować podczas pomiaru. W dedykowanej aplikacji będziemy mogli sprawdzić raporty generowane co tydzień, oprócz tego z jej poziomu będziemy mogli monitorować wyniki innych pomiarów, bo zegarek zapewnia funkcję EKG, całodobowy pomiar pulsu, temperatury skóry, natlenienia krwi, stresu, snu, czy nawet elastyczności naczyń krwionośnych, a oprócz tego może też zmierzyć poziom kwasu moczowego i lipidów we krwi. Zakres otrzymywanych danych jest więc naprawdę spory.

Jeśli chodzi o samo urządzenie, bardzo przypomina model od Huawei. Mamy tutaj prostokątny, zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 2,6” i jasności szczytowej do 1500 nitów. Bateria ma pojemność 530 mAh, co powinno przekładać się na żywotność od 7 do nawet 12 dni, ale jak zwykle, wszystko zależy od tego, jak będziemy go użytkować. Na pokładzie dostajemy również możliwość wykonywania połączeń głosowych przez Bluetooth, różne tryby sportowe, budzik, latarkę, stoper i inne typowe dla smartwatchy funkcjonalności.

Rogbid Rowatch D1 oferuje więc naprawdę sporo, a to wszystko w cenie 119,99 dolarów, czyli około 470 dolarów. Jest więc ponad trzy razy tańszy od modelu Huawei. Dodatkowym plusem jest to, że jeśli zamówicie go na stronie producenta, wysyłkę do Polski macie za darmo. Pytanie tylko, jak dokładne są wszystkie te pomiary i czy będzie można im ufać, ale to już przekonacie się sami, jeśli skusicie się na ten zegarek.