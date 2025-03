Huawei FreeBuds 6 debiutują. Ulepszony dźwięk i nowe funkcje AI

Huawei FreeBuds 6 – nowy model TSW w ofercie producenta

Słuchawki Freebuds 6 zachowują charakterystyczny kształt “kropli wody” znany z FreeBuds 5, jednak Huawei postanowił zmniejszyć ich rozmiar i obniżyć wagę, co ma przełożyć się na większy komfort użytkowania. Kluczowym ulepszeniem jest zastosowanie nowego, czteromagnesowego dynamicznego przetwornika oraz podwójnych sterowników, mających zapewnić krystalicznie czyste wysokie tony do 48 kHz oraz głęboki bas schodzący do 14 Hz. Huawei poprawił również łączność, oferując przepustowość 2,3 Mb/s.

Ergonomię słuchawek, półotwartą konstrukcję i optymalizację dźwięku opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na ponad 10 000 osobach, których unikalne opinie miały kluczowe znaczenie w procesie projektowania. Podobne podejście producent stosował w poprzednim modelu i to z powodzeniem, więc dobrze, że jest to kontynuowane.

Jak to zwykle bywa, żeby wykorzystać pełnię możliwości Freebuds 6, dobrze jest korzystać z aplikacji Huawei AI Life, która oferuje opcje korektora dźwięku, w tym dwa tryby specjalnie dostrojone do tych konkretnych słuchawek. Apka obsługuje również funkcję Head Tracking Spatial Audio, jednak jest dostępna tylko dla wybranych smartfonów producenta i natywnej aplikacji Huawei Music.

Jak wspomniałam wcześniej, w tej generacji udało się słuchawki pomniejszyć, więc jedna jest o 12% mniejsza, a także o 9% lżejsza od poprzednika, Każda słuchawka wyposażona jest w baterię o pojemności 39,5 mAh, a etui ładujące oferuje dodatkowe 510 mAh. Przekłada się to na 5,5 godziny słuchania muzyki na jednym ładowaniu i 36 godzin łącznie z etui ładującym (bez aktywnej redukcji szumów). Aktywacja ANC skraca czas pracy o około 20-25%, ale to normalne.

A skoro jesteśmy przy redukcji szumów, to Huawei wykorzystał tu generatywną sztuczną inteligencję do ulepszenia wielokanałowej redukcji szumów. Technologia ta umożliwia precyzyjną identyfikację niepożądanych dźwięków (w otoczeniu o natężeniu do 95 dB lub prędkości wiatru do 8 m/s) i zapewnia czyste rozmowy nawet w hałaśliwych sytuacjach, takich jak imprezy z głośną muzyką, wydarzenia sportowe z dużą liczbą osób, zatłoczone centrum miasta i place budowy.

Na razie słuchawki Huawei Freebuds 6 dostępne są w Chinach, gdzie współpracują z natywnym agentem AI firmy, Xiaoyi, który oferuje funkcje takie jak ustawianie alarmów, odtwarzanie muzyki, tłumaczenie na żywo i nawigacja. Słuchawki dostępne w kolorach białym, czarnym i fioletowym, a ich cena wynosi 999 juanów (~535 zł). Nie wiemy jeszcze, kiedy odbędzie się ich globalna premiera.