Wiosenna promocja na smartwatche Huawei – ceny niższe nawet o 25%

Zestawienie ofert na smartwatche Huawei

HUAWEI WATCH Ultimate Green:

Cena promocyjna: 2999 zł (RCD: 3899 zł)

Obniżka: 23%

Najbardziej zaawansowany i bodaj „najtwardszy” zegarek marki – koperta wykonana została ze stopów cyrkonu, tył z ceramiki, przyciski ze stopu tytanu, a całość uzupełnia wytrzymałe szkło szafirowe i ramka z ceramiki. Zegarek spełnia wymagania wodoodporności 10 ATM 100 m zgodnie z normą ISO 22810:2010 i może być wykorzystywany do swobodnego nurkowania – w oprogramowaniu także znalazły się odpowiednie rodzaje aktywności.

HUAWEI WATCH GT 5 46 mm:

Wersja Classic: 1099 zł (RCD: 1199 zł)

Wersja Active: 999 zł (RCD: 1099 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm:

Wersja Elite: 1699 zł (RCD: 1999 zł)

Wersja Active: 1399 zł (RCD: 1599 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42 mm:

Wersja Elegant: 2299 zł (RCD 2399 zł)

Wersja Active: 1699 zł (RCD 1799 zł)

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm:

Wersja Elegant: 1199 zł (RCD: 1299 zł)

Wersja Classic: 1099 zł (RCD: 1199 zł)

Wersja Brown: 1099 zł (RCD: 1199 zł)

HUAWEI WATCH FIT 2:

Cena promocyjna: 299 zł (RCD: 399 zł)

Obniżka: 25%

Dostępny w kolorach: różowym, niebieskim i czarnym.

Oferta promocyjna obowiązuje do 30 marca 2024 roku, lub do wyczerpania zapasów. Akcja promocyjna ma miejsce w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, X-kom i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz w sklepie firmowym huawei.pl, gdzie na klientów mogą czekać także dodatkowe atrakcje. Ceny z powyższego zestawienia są cenami sugerowanymi, warto zatem sprawdzić, czy sklepy partnerskie nie oferują dodatkowych obniżek we własnym zakresie.