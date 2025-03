Wiosna idzie, a z nią promocja na smartwatche w sklepie firmowym Huawei

Huawei obniża ceny na smartwatche

Promocją objęty został model Huawei Watch GT 5 Color Edition – to ekskluzywna seria, dostępna wyłącznie w sklepie online Huawei, dostępna z dodatkowymi paskami w prezencie. W promocyjnej ofercie dostępne są:

Huawei Watch GT 5 Elegant Color Edition 41 mm (wersja damska), za 1199 zł (-100 zł)

Huawei Watch GT 5 Classic Color Edition 46 mm (wersja męska), za 1099 zł (-100 zł)

Obniżone ceny trafiły także do serii Pro, która wykonana została z tytanu i ceramiki i która otrzymała także wytrzymalsze szkło na ekranie.

Huawei Watch GT 5 Pro Active Color Edition 42 mm (wersja damska), za 1699 zł (-100 zł)

Huawei Watch GT 5 Pro Active Color Edition 46 mm (wersja męska), za 1399 zł (-200 zł)

Do powyższych zegarków w specjalnej cenie można także kupić słuchawki Huawei FreeArc za 379 zł

Obniżona została także cena na smartwatch damski Huawei Watch GT 5 Blue 41 mm, który dostępny jest za jedyne 999 zł, a w gratisie do niego są także słuchawki douszne Huawei FreeBuds SE 3 i dodatkowy pasek w jednym z czterech kolorów. Kupując ten smartwarch mamy też prawo do zakupi wagi Scale 3 za jedyne 39 zł.

Najtańszym smartwatchem w promocyjnej ofercie jest niewątpliwie Huawei Watch Fit 3, który w wersji zielonej przeceniony został na 549 zł (-50 zł), a w gratisie dostajemy także słuchawki FreeBuds SE 3 oraz dodatkową roczną ochronę ekranu. W zestawie można też kupić taniej słuchawki FreeArc, które kosztują 379 zł

Huawei Pura 70 Ultra

Mimo że od premiery tego modelu minęło już nieco czasu, wciąż zajmuje on czołowe miejsca w rankingach fotograficznych smartfonów. Na przedwiośniu brązowy wariant możemy kupić za 4799 zł wraz z dodatkowym etui oraz 6-miesięczną ochroną ekranu.

Promocyjne oferty dostępne są do końca marca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Dodatkową korzyścią jest możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji na dodatkowy rok w cenie o 40% niższej niż normalnie. Obowiązuje także rabat 50 zł za zapisanie się do newslettera (jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy). Zamówienia powyżej 200 zł są dostarczane gratis, dostępna jest oferta rat 0%.

