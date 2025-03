Xiaomi powraca z inteligentnymi okularami. Ray-Ban Meta zyskują mocnego konkurenta?

Okulary posiadają certyfikat IP54, co zapewnia podstawowy poziom odporności na kurz i zamoczenie. Wyróżniają się również długim czasem pracy na baterii i szybkim ładowaniem magnetycznym. Wbudowana bateria ma zapewniać do 12 godzin odtwarzania muzyki, 9 godzin rozmów i 12 dni czuwania. Za sprawą technologii 2C magnetic charging, pełne naładowanie zajmuje mniej więcej godzinę, a raptem 10 minut ładowania daje 4 godziny słuchania. Grubość zauszników MIJIA Smart Audio Glasses 2 zmniejszono do 5 mm, co stanowi redukcję o 26% w najwęższym punkcie i 30% w najszerszym.

Okulary ważą teraz jedynie 27,6 grama, a rozkład wagi został zoptymalizowany dla większego komfortu. Wytrzymały zawias nowego modelu według deklaracji producenta wytrzymuje ponad 15 tys. zgięć. Druga generacja mechanizmu szybkiego uwalniania szkieł jest o 70% mniejsza i umożliwia wymianę jedną ręką. Dostępnych będzie aż pięć stylów oprawek: metalowy pilot, hybrydowy browline, klasyczny Boston, hybrydowy pilot oraz deep-space titanium. Okulary Xiaomi MIJIA Smart Audio Glasses 2 są postrzegane jako bezpośrednia konkurencja dla inteligentnych okularów Meta wyprodukowanych we współpracy z firmą Ray-Ban. Sprzedaż sprzętu rozpocznie się już w najbliższą środę 26 marca poprzez kampanię crowdfundingową. Specjalna cena na premierę wyniesie 999 juanów (ok. 140 dolarów).

Obecnie rynek inteligentnych okularów dynamicznie się rozwija i jest coraz mocniej nasycony nowymi produktami. Warto tu wspomnieć o kilku najistotniejszych. Tecno uderza do segmentu z dwoma modelami Tecno AI Glasses i AI Glasses Pro, z funkcjami rzeczywistości rozszerzonej w wersji Pro. Samsung planuje wprowadzić swoje pierwsze inteligentne okulary w trzecim kwartale 2025 roku. Będą wykorzystywać chipset Qualcomm AR1 i kamerę Sony, ale nie będą miały wbudowanego wyświetlacza. Zamiast tego, mają polegać na funkcjach AI i współpracy z telefonem użytkownika. Wspomniana wcześniej Meta planuje wprowadzić nową generację inteligentnych okularów Ray-Ban z wbudowanym wyświetlaczem AR w drugiej połowie 2025 roku.