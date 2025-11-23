HyperOS 3 przyspiesza! Duża aktualizacja z Androidem 16 trafia do kolejnych popularnych modeli Xiaomi i Poco

Podsumowanie artykułu . . .

Po tym, jak aktualizacja objęła już flagowce i kilka modeli ze średniej półki, stabilna wersja HyperOS 3 właśnie po cichu dotarła do kolejnej, dużej grupy popularnych urządzeń. To świetna wiadomość dla użytkowników, którzy od tygodni wyczekiwali swojego momentu. Xiaomi tym samym udowadnia, że chce szybko zmodernizować swoje portfolio.

Kto następny w kolejce? Lista nowych urządzeń z HyperOS 3

W ramach najnowszej fali wdrożenia, stabilny build HyperOS 3 trafia do czterech popularnych modeli z portfolio Xiaomi i Poco. Są to urządzenia, które od dawna znajdowały się na listach oczekujących, szczególnie seria Poco F, tradycyjnie ceniona przez fanów gier i wydajności.

Nowe urządzenia objęte aktualizacją HyperOS 3:

Poco F7 Pro (OS3.0.4.0.WOKMIXM)

Poco F7 (OS3.0.3.0.WOLMIXM)

Poco M6 (OS3.0.2.0.WNTMIXM)

Redmi 13 (OS3.0.2.0.WNTMIXM)

Wdrożenie odbywa się etapami, za pomocą przyrostowych aktualizacji OTA (Over-The-Air). Oznacza to, że powiadomienie może nie pojawić się natychmiast, a czas oczekiwania jest zależny od regionu oraz konkretnej partii urządzeń.

Warto zauważyć, że pojawienie się serii Poco F7 na liście nie jest zaskoczeniem. Ich chińskie odpowiedniki, czyli Redmi K80 i Redmi Turbo 4 Pro, otrzymały już wcześniej swoje aktualizacje HyperOS oparte na Androidzie 16. To zazwyczaj jasny sygnał, że globalne warianty Poco pojawią się niedługo potem.

Co nowego w HyperOS 3 z Androidem 16?

HyperOS 3 to bez wątpienia jedna z najbardziej ambitnych aktualizacji oprogramowania Xiaomi w ostatnich latach. Firma skupiła się zarówno na optymalizacji wydajności pod maską, jak i na dostarczeniu świeżej warstwy wizualnej oraz szeregu nowych, funkcjonalnych narzędzi:

Nowy Interfejs i personalizacja — HyperOS 3 wprowadza odświeżoną szatę graficzną, oferując nowe style ekranu blokady oraz funkcję HyperIsland – czyli odpowiedź Xiaomi na dynamiczną wyspę znaną z iOS. Inteligentne Narzędzia AI — aktualizacja zapewnia głębszą integrację z modelem AI Google, Gemini. Oprócz tego, użytkownicy mogą korzystać z rozszerzonego tłumaczenia w całym systemie oraz ulepszonych narzędzi głosowych i tekstowych opartych na sztucznej inteligencji, oczywiście na kompatybilnym sprzęcie. Współdzielenie i edycja — pojawia się funkcja Touch to Share, ułatwiająca szybkie dzielenie się treściami, a także bardziej zaawansowany edytor w aplikacji Galeria. Podstawa systemu — ponieważ cała aktualizacja bazuje na systemie Android 16, użytkownicy otrzymują wszystkie usprawnienia i nowe mechanizmy bezpieczeństwa wprowadzone przez Google w najnowszej wersji systemu.

Jeśli posiadasz jeden z nowo wspieranych modeli, pamiętaj, aby regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji w ustawieniach telefonu. Stabilny build HyperOS 3 powinien dotrzeć do Twojego urządzenia, gdy tylko otworzy się okno wdrożeniowe dla Twojego regionu.