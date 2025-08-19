Globalna premiera POCO M7. Smartfon z gigantyczną baterią już od 549 zł.

Bateria krzemowo-węglowa. Ekstremalna wytrzymałość

Największą zaletą urządzenia jest bowiem bateria o pojemności 7000 mAh oparta na technologii krzemowo-węglowej. Według deklaracji producenta POCO M7 dzięki niej pozwoli na około 28 godzin odtwarzania filmów lub 46 godzin rozmów – jak się to przełoży na SoT w typowych scenariuszach użytkowania oczywiście trudno w tej chwili przewidzieć. Ciekawostką ma być zachowanie urządzenia w niskich temperaturach: nawet przy -20°C smartfon ma wytrzymać do 14 godzin odtwarzania wideo. Przy stanie akumulatora 1% POCO M7 ma pozwalać jeszcze na godzinę rozmowy lub 10 godzin czuwania.

Ładowanie tak potężnej baterii odbywa się mocą 33 W – to niezbyt wiele, jak na pojemność, ale też nic nietypowego. Ciewkawostką jest, że POCO M7 oferuje ładowanie zwrotne o mocy 18 W – taka moc jest rzadko spotykana nawet w topowych urządzeniach, nie mówiąc o tanich. System Battery Health 4.0 ma dbać długofalowo o kondycję akumulatora długofalowo.

Ekran i multimedia. Duży wyświetlacz z certyfikatami

Ekran to kolejny mocny punkt. Wyświetlacz 6,9 cala (IPS, niestety na OLED nie ma co liczyć) z rozdzielczością FHD+ i adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 144 Hz zapewnia płynny obraz. Wielkość może nie odpowiadać wszystkim – to spory gabarytowo sprzęt. Producent zadbał o ochronę wzroku, uzyskując certyfikaty TÜV Rheinland za redukcję niebieskiego światła i migotania. Dopełnieniem jest certyfikacja Hi-Res Audio oraz funkcja wzmacniająca głośność o 200%, co w teorii ma dać kinowe wrażenia dźwiękowe.

Wydajność i oprogramowanie. Snapdragon z asystentem AI

W sercu urządzenia pracuje procesor Snapdragon 685 wspierany przez Xiaomi HyperOS 2. Ciekawostką jest integracja asystenta Google Gemini i funkcji Circle to Search, pozwalającej wyszukiwać elementy z ekranu. Konfiguracje pamięci obejmują wariant 6 GB+128 GB i 8 GB+256 GB, z możliwością rozszerzenia RAM do 16 GB (przy użyciu pamięci flash, zatem lepiej na tym nie polegać) oraz pamięci masowej do 2 TB za pomocą kart microSDXC.

Aparaty i konstrukcja. Podwójny moduł z ochroną IP64

Fotograficznie smartfon oferuje podwójny aparat główny 50 MP i przedni 8 MP. Standardowe tryby jak Auto Night Mode czy Selfie Beauty Mode raczej nie zaskoczą doświadczonych użytkowników. Smartfon dostępny jest w trzech kolorach (srebrny, niebieski, czarny), ma też certyfikat IP64, potwierdzający odporność na zachlapanie i pył – niestety zabrakło pełnej wodoszczelności.

Cena i dostępność. Premierowe promocje

Podstawowy model 6 GB+128 GB kosztuje w promocji 549 zł (cena regularna 699 zł), a wersja 8 GB+256 GB – 649 zł (zamiast 799 zł). Ta cena plasuje POCO M7 wśród najbardziej konkurencyjnych propozycji dla osób szukających przede wszystkim długiej pracy na baterii. Czy faktycznie wytrzyma dwa dni? To okaże się w testach, ale sama deklaracja brzmi zachęcająco. Dla młodych użytkowników, którzy traktują smartfon jako centrum rozrywki i komunikacji, może to być rozsądny wybór.