750 Hz? Nowy monitor Ant Esports ANT257PF to prawdziwa rewolucja

Ant Esports jest pierwszą firmą, która przekroczyła 700 Hz

Urządzenie dysponuje 24,5-calowym ekranem typu Fast TN o rozdzielczości Full HD. Czas reakcji panelu wynosi imponujące 0,8 ms, co w połączeniu z ekstremalną częstotliwością tworzy zestaw parametrów idealnych dla wymagających tytułów. W kwestii odwzorowania barw monitor obejmuje 95% przestrzeni DCI-P3 i 99% palety sRGB, przy zachowaniu dokładności kolorów Delta E poniżej 2. Certyfikat VESA HDR 400 zapewnia jasność do 400 nitów, choć sceptycznie podchodziłbym do faktycznych korzyści HDR w tej klasie sprzętu.

Łączność oparto na dwóch portach HDMI 2.1 i jednym DisplayPort 1.4. Ten ostatni może budzić pewne wątpliwości, ponieważ do obsługi 750 Hz w natywnej rozdzielczości bez kompresji lepiej sprawdziłby się nowszy standard DP 2.1. Ciekawą cechą jest możliwość pracy z niższymi rozdzielczościami przy zachowaniu maksymalnego odświeżania. Urządzenie utrzymuje 750 Hz zarówno przy 1280×960 pikseli, jak i 1024×768, co docenią gracze preferujący klasyczne ustawienia w takich tytułach jak Counter-Strike 2.

ANT257PF wyraźnie kierowany jest do profesjonalnych e-sportowców. Choć technologia TN oferuje węższe kąty widzenia niż panele OLED czy IPS, to właśnie ona zapewnia najniższe opóźnienia, jest to kluczowe w sytuacjach, gdzie o zwycięstwie decydują milisekundy. Warto jednak zastanowić się, ilu graczy rzeczywiście będzie w stanie wykorzystać ten potencjał, wymagający osiągania ponad 700 klatek na sekundę w najlżejszych nawet grach.

Ant Esports wyprzedził tym ruchem głównych konkurentów. To pierwszy monitor 750 Hz dostępny w regularnej sprzedaży, podczas gdy wcześniej AOC i MSI oferowały rozwiązania do 600 Hz, a LG prezentowało prototyp OLED osiągający 720 Hz. Paradoksalnie, firma wyprzedziła nawet zapowiedziany wcześniej monitor Koorui G7, czyli markę będącą częścią tego samego holdingu HKC.

Sprzęt pojawi się w sprzedaży 19 sierpnia 2025 roku w cenie 7999 juanów, co przekłada się na około 4075 zł. Dla poszukujących okazji przygotowano aukcję na JD.com z symboliczną ceną wywoławczą 1 juana (około 0,55 zł), choć realny koszt zakupu zapewne będzie znacznie wyższy.

Bez wątpienia jest to technologiczny kamień milowy, który przesuwa granice możliwości sprzętowych. Pozostaje jednak zasadnicze pytanie: czy ekstremalne parametry przekładają się na odczuwalną różnicę dla większości graczy? W e-sporcie najwyższego szczebla – prawdopodobnie tak. Dla przeciętnego użytkownika różnica między 500 a 750 Hz może być jednak trudna do zauważenia, zwłaszcza przy wyższych rozdzielczościach wymagających mocniejszego sprzętu. To osiągnięcie zasługuje na uznanie, ale bez przesadnego entuzjazmu.