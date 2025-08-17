GeForce NOW powiększa kolekcję już do 2300 tytułów w tym o kultowego Warhammer 40,000 Dawn of War 

Powrót legendy strategii w odświeżonej odsłonie wraz z retro strzelankami

Fani uniwersum Warhammer 40,000 z pewnością ucieszą się z powrotu Dawn of War w wersji Definitive Edition. Ta odnowiona wersja kultowej strategii czasu rzeczywistego zachowuje ducha oryginału, ale oferuje wyraźnie podrasowaną oprawę graficzną, w tym obsługę rozdzielczości 4K. Ulepszono też sterowanie kamerą i przeprojektowano interfejs, co powinno ułatwić nawigację nowym graczom. Do dyspozycji pozostają cztery kampanie i dziewięć unikalnych armii, każda z charakterystycznymi jednostkami i taktykami. Choć streaming rozwiązuje problem sprzętowy, warto pamiętać, że płynność rozgrywki wciąż zależy od jakości łącza internetowego.

Czytaj też: Test Glorious GMMK 3 HE – klawiatura ostateczna i nie zapraszam do dyskusji

Miłośników klasycznych strzelanek pierwszoosobowych ucieszy informacja, że na platformie pojawiła się kolekcja Heretic + Hexen od Nightdive Studios. Pakiet obejmuje nie tylko oryginalne części – Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic i Hexen: Deathkings of the Dark Citadel – ale także dwa zupełnie nowe epizody: Heretic: Faith Renewed oraz Hexen: Vestiges of Grandeur. Łącznie to ponad 110 map kampanijnych i 120 aren przeznaczonych do rozgrywki wieloosobowej, zarówno online, jak i na jednym ekranie. Modernizacja sterowania sprawia, że te nieco archaiczne mechaniki stają się przystępniejsze, choć pewien retro-dyskretny urok pozostał. Abonenci pakietu Ultimate mogą liczyć na streaming w 4K przy 120 klatkach na sekundę, co daje ciekawy kontrast między pixelartową stylistyką a nowoczesną płynnością obrazu.

Czytaj też: Nvidia i AMD razem planują niestandardowe pamięci HBM4

Wargaming nie zapomina o fanach World of Tanks, organizując obchody 15-lecia gry trwające do 31 sierpnia. Gracze mogą spodziewać się codziennych nagród, znacznych rabatów, tymczasowego trybu rozgrywki i specjalnego rozdziału Battle Passa. Dodatkowo zaplanowano Twitch drops, zwiększone zarobki kredytów oraz wydarzenie z albumem zdjęć. Równolegle w Honkai Star Rail wdrożono aktualizację 3.5 „Before Their Deaths”, wprowadzającą dwie nowe grywalne postacie – Hysilens i Imperatora Cerydra – wraz z dodatkowymi lokacjami i questami.

Czytaj też: DLSS 4 wkracza do czterech nowych gier. Nvidia obiecuje nawet 500% wzrostu wydajności

Ofertę tygodnia uzupełniają inne premiery. Echoes of the End pojawiło się na Steam 12 sierpnia, 9 Kings dołączyło do Xbox i PC Game Pass 14 sierpnia, a Supraworld trafiło na Steam dzień później. Wielbiciele platformówek mogą wreszcie zagrać w Crash Bandicoot 4: It’s About Time, dostępnego zarówno na Steam, jak i Battle.net. Uzupełnieniem jest Guntouchables na Steam, pokazujące różnorodność gatunkową platformy.