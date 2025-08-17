powrót

Platformy streamingowe nieustannie ewoluują, a GeForce NOW właśnie postawił kolejny znaczący krok. Tym razem wzbogacenie biblioteki sięga korzeniami klasycznych produkcji, które wielu graczy pamięta z dawnych lat, jednocześnie nie zapominając o nowszych hitach. Biblioteka serwisu przekroczyła właśnie 2300 dostępnych gier, co plasuje ją wśród najbardziej zasobnych ofert tego typu. To nie są tylko liczby, dla graczy to możliwość sięgnięcia po kultowe pozycje bez konieczności aktualizowania sprzętu czy godzinnego czekania na instalację. 
Przemysław Dwojacki
17.08.2025|Przeczytasz w 3 minuty
GeForce NOW powiększa kolekcję już do 2300 tytułów w tym o kultowego Warhammer 40,000 Dawn of War 

Powrót legendy strategii w odświeżonej odsłonie wraz z retro strzelankami 

Fani uniwersum Warhammer 40,000 z pewnością ucieszą się z powrotu Dawn of War w wersji Definitive Edition. Ta odnowiona wersja kultowej strategii czasu rzeczywistego zachowuje ducha oryginału, ale oferuje wyraźnie podrasowaną oprawę graficzną, w tym obsługę rozdzielczości 4K. Ulepszono też sterowanie kamerą i przeprojektowano interfejs, co powinno ułatwić nawigację nowym graczom. Do dyspozycji pozostają cztery kampanie i dziewięć unikalnych armii, każda z charakterystycznymi jednostkami i taktykami. Choć streaming rozwiązuje problem sprzętowy, warto pamiętać, że płynność rozgrywki wciąż zależy od jakości łącza internetowego. 

Miłośników klasycznych strzelanek pierwszoosobowych ucieszy informacja, że na platformie pojawiła się kolekcja Heretic + Hexen od Nightdive Studios. Pakiet obejmuje nie tylko oryginalne części – Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic i Hexen: Deathkings of the Dark Citadel – ale także dwa zupełnie nowe epizody: Heretic: Faith Renewed oraz Hexen: Vestiges of Grandeur. Łącznie to ponad 110 map kampanijnych i 120 aren przeznaczonych do rozgrywki wieloosobowej, zarówno online, jak i na jednym ekranie. Modernizacja sterowania sprawia, że te nieco archaiczne mechaniki stają się przystępniejsze, choć pewien retro-dyskretny urok pozostał. Abonenci pakietu Ultimate mogą liczyć na streaming w 4K przy 120 klatkach na sekundę, co daje ciekawy kontrast między pixelartową stylistyką a nowoczesną płynnością obrazu. 

Wargaming nie zapomina o fanach World of Tanks, organizując obchody 15-lecia gry trwające do 31 sierpnia. Gracze mogą spodziewać się codziennych nagród, znacznych rabatów, tymczasowego trybu rozgrywki i specjalnego rozdziału Battle Passa. Dodatkowo zaplanowano Twitch drops, zwiększone zarobki kredytów oraz wydarzenie z albumem zdjęć. Równolegle w Honkai Star Rail wdrożono aktualizację 3.5 „Before Their Deaths”, wprowadzającą dwie nowe grywalne postacie – Hysilens i Imperatora Cerydra – wraz z dodatkowymi lokacjami i questami. 

Ofertę tygodnia uzupełniają inne premiery. Echoes of the End pojawiło się na Steam 12 sierpnia, 9 Kings dołączyło do Xbox i PC Game Pass 14 sierpnia, a Supraworld trafiło na Steam dzień później. Wielbiciele platformówek mogą wreszcie zagrać w Crash Bandicoot 4: It’s About Time, dostępnego zarówno na Steam, jak i Battle.net. Uzupełnieniem jest Guntouchables na Steam, pokazujące różnorodność gatunkową platformy. 

