powrót

Iqunix EZ75, czyli nowa gamingowa klawiatura, która zaskakuje magnetycznymi przełącznikami 

Rynek klawiatur dla graczy ewoluuje w nieoczekiwanym kierunku. Technologia, która jeszcze niedawno była domeną ekskluzywnych, koszmarnie drogich modeli, teraz pojawia się w produktach adresowanych do szerszego grona. Najnowsza premiera z tej półki to Iqunix EZ75, który próbuje połączyć zaawansowane rozwiązania z przystępniejszym designem. Firma oficjalnie wprowadza na rynek urządzenie, które wcześniej zaprezentowała podczas styczniowych targów CES. Za 259 dolarów (około 946 złotych zgodnie z informacjami w sklepie) oferuje konstrukcję aluminiową wyposażoną w przełączniki magnetyczne oraz parametry techniczne, które mają przekonać nawet wybrednych graczy. 
Przemysław Dwojacki
17.08.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Iqunix EZ75, czyli nowa gamingowa klawiatura, która zaskakuje magnetycznymi przełącznikami 

Kompaktowość bez kompromisów ale cena, która dzieli   

Ten model łączy kompaktową szerokość starszego EZ63 z bardziej praktycznym układem 75%. To oznacza obecność rozbudowanej kolumny nawigacyjnej oraz pełnego rzędu klawiszy funkcyjnych, w tym dość nietypowego przycisku F13 pełniącego funkcję Delete. Całość oparto na solidnej, aluminiowej obudowie z frezowaną płytą CNC, wykorzystując mocowanie na gumowej uszczelce. Klawisze wykonano w technologii double-shot z trwałego PBT, utrzymane w klasycznej czarno-szarej tonacji z białymi napisami – takie rozwiązanie gwarantuje, że legendy nie zetrą się nawet po latach intensywnego grania. 

Czytaj też: Test Glorious GMMK 3 HE – klawiatura ostateczna i nie zapraszam do dyskusji 

Sercem urządzenia są przełączniki Hall-effect, działające w oparciu o zjawiska magnetyczne zamiast tradycyjnych styków. Standardowo EZ75 wyposażono w autorskie przełączniki Iqunix X Ultra. Charakteryzują się siłą aktywacji w zakresie 36-48 gf, lekkim naciskiem i skrzynkowym trzonem zwiększającym stabilność. Ta technologia umożliwia osiągnięcie naprawdę imponujących parametrów. Klawiatura oferuje częstotliwość próbkowania na poziomie 8 kHz przy szybkości skanowania płytki PCB wynoszącej 16 kHz, co przekłada się na deklarowane opóźnienie rzędu zaledwie 0,18 ms. Funkcja Rapid Trigger pozwala z kolei na precyzyjne ustawienie czułości reakcji, nawet do 0,005 mm. Co ważne, użytkownicy nie są ograniczeni do fabrycznych przełączników. Można eksperymentować z popularnymi modelami magnetycznymi, takimi jak Gateron Magnetic Jade Gaming, Jade Pro czy Geon Raw, choć te wymagają osobnego zakupu. 

Czytaj też: Nvidia i AMD razem planują niestandardowe pamięci HBM4 

Konfiguracja wszystkich zaawansowanych funkcji odbywa się poprzez zastrzeżony sterownik webowy Iqunix. To rozwiązanie wzbudza ambiwalentne reakcje wśród graczy. Z jednej strony eliminuje konieczność instalowania dedykowanego oprogramowania, z drugiej, niektórzy mają uzasadnione wątpliwości co do prywatności przesyłanych danych. Producent dołącza do klawiatury całkiem przydatny pakiet dodatków. W zestawie znajdziemy etui transportowe, narzędzie do ściągania keycapów i przełączników, kabel USB Type-A do C w oplocie paracord oraz szczoteczkę do czyszczenia. Takie akcesoria docenią zwłaszcza ci, którzy dbają o swój sprzęt na co dzień. 

Pozycjonowanie modelu na poziomie 946 złotych (259 dolarów) wywołuje spore dyskusje w środowisku. Krytycy słusznie zwracają uwagę na brak jakiejkolwiek łączności bezprzewodowej w tej cenie, ponieważ w 2025 roku pominięcie Bluetooth czy łączności 2.4 GHz wydaje się co najmniej dziwne. Inne modele w podobnym przedziale cenowym często oferują przynajmniej podstawową bezprzewodowość. Zwolennicy podkreślają jednak wysoką jakość zastosowanych materiałów, innowacyjną technologię przełączników i bogaty zestaw akcesoriów. Dla graczy, dla których absolutne minimum opóźnienia jest priorytetem, przewodowe połączenie może być nawet postrzegane jako zaleta, eliminująca potencjalne zakłócenia. 

Czytaj też: Test FlexiSpot BS5 – krzesło z chmurą i wcale nie żartuję 

Iqunix EZ75 wpisuje się w wyraźny trend upowszechniania technologii Hall-effect. Choć cena potrafi odstraszyć i brak bezprzewodowości irytuje, to jakość wykonania oraz imponujące parametry reakcji plasują tę klawiaturę wśród ciekawych propozycji dla graczy, dla których precyzja i niezawodność są niepodważalnymi priorytetami. Czy warto wydać prawie tysiąc złotych? To zależy, jak bardzo zależy ci na absolutnej redukcji opóźnień. 

UdostępnijTwitter