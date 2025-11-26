Samsung zachęca do Samsung Pay. Płacisz i zdobywasz nagrody

Podsumowanie artykułu . . .

Promocja Samsung Pay – można wyrwać niezłe słuchawki

Nagrodą za regularne korzystanie z aplikacji są bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds FE, a akcja trwa od 25 listopada do 14 grudnia 2025 roku. Aby wziąć w niej udział, należy wykonać co najmniej piętnaście transakcji za pomocą Samsung Wallet. Każda udana płatność jest odnotowywana w aplikacji za pomocą wirtualnej pieczątki, co pozwala sprawdzać postępy w realizacji celu. Żeby nie było zbyt łatwo, ograniczeniem jest dzienny limit zliczanych transakcji – system uwzględnia maksymalnie dwie płatności w ciągu jednej doby. Oznacza to, że nawet jeśli wykonamy więcej zakupów, do puli zaliczone zostaną wyłącznie pierwsze dwie. Krótko mówiąc, aby zdobyć nagrodę, trzeba minimum ośmiu dni aktywnego korzystania z płatności mobilnych.

Czytaj też: Claude Opus 4.5 już dostępny. Znacząco lepszy w kodowaniu i codziennych zadaniach

Pula nagród nie jest nieskończona, więc lepiej się pospieszyć 🙂

Samsung przygotował 2000 zestawów słuchawek Galaxy Buds FE. Biorąc pod uwagę liczbę użytkowników płatności mobilnych w Polsce, nie jest to szczególnie duża pula – ale też najpopularniejsze metody do Google Pay i Apple Pay, więc wśród użytkowników Samsung Pay tłoku nie ma, a promocja ma być w końcu zachętą do korzystania z tego systemu.

Nagrody trafią do osób, które najszybciej złożą kompletne zgłoszenie po spełnieniu warunków uczestnictwa – samo wykonanie wymaganej liczby transakcji nie gwarantuje otrzymania nagrody, konieczne jest także wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w aplikacji. Brak tego kroku dyskwalifikuje z promocji, nawet przy spełnieniu wszystkich innych warunków. Cały proces związany z przyznawaniem nagród ma zakończyć się do 9 marca 2026 roku.

Pełny regulamin akcji promocyjnej dostępny jest wyłącznie w aplikacji Samsung Wallet, w sekcji poświęconej promocjom. To tam znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe warunki uczestnictwa. Samsung nie publikuje tych materiałów na zewnętrznych stronach internetowych.