Google Play Store z nowym sposobem zarządzania aplikacjami

Zdalnie odinstalujesz program z poziomu podglądu aplikacji w Google Play

Aktualizacjia Google Play Store 48.8 wprowadza rozwinięcie dotychczasowego rozwiązania – na stronach poszczególnych aplikacji na liście urządzeń podpiętych do konta obok dobrze znanego przycisku „Zainstaluj” pojawia się także nowy przycisk Odinstaluj, który pozwala na zdalne usunięcie programu z dowolnego urządzenia powiązanego z tym samym kontem Google. Nie trzeba już sięgać po drugi telefon czy tablet ani przeklikiwać się przez listę urządzeń w bibliotece, wystarczy wybrać z listy, z którego sprzętu chcemy usunąć daną aplikację. To rozwiązanie szczególnie przydatne, gdy po czasie orientujemy się, że dany program tak naprawdę potrzebny jest nam tylko na jednym urządzeniu.

Google rzecz jasna nie rezygnuje z zarządzania aplikacjami z poziomu biblioteki – w sekcji Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami, nadal można przeglądać pełną listę wszystkich programów na konkretnym sprzęcie i usuwać je grupowo. Obie metody wzajemnie się uzupełniają – starsza sprawdza się przy generalnych porządkach, nowsza, gdy wiemy dokładnie, co i skąd chcemy usunąć.

Nowa funkcja zdalnego odinstalowywania stanowi jeden z elementów listopadowej aktualizacji – żadne z moich urządzeń nie otrzymała jeszcze dużej aktualizacji ani aktualizacji sklepu do odpowiedniej wersji (Na Pixelu 10 Pro XL mam wersję 48.7). Pojawienie się aktualizacji systemu też nie gwarantuje, że automatycznie dostaniemy odpowiednią funkcję w sklepie – nowość jest wdrażana stopniowo i może minąć jeszcze chwila czasu, zanim aktualizacja dotrze również na twoje urządzenie.