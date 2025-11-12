Google Private AI Compute, chmura, która ma zapewniać prywatność przetwarzania lokalnego

Podsumowanie artykułu . . .

Private AI Compute – moc chmury Googlea’a, bezpieczeństwo urządzenia Pixel, tak to ma wyglądać

Standardowe usługi chmurowe AI jak Gemini czy ChatGPT wymagają przesyłania danych na zewnętrzne serwery. Nawet jeśli nasze zapytania i odpowiedzi nie zostaną nigdzie ujawnione, to sam proces nie gwarantuje prywatności, silnik może bowiem się uczyć na dostarczonych przez nas danych.

By rozwiązać dylemat „moc czy prywatność” Google w ramach Private AI Compute oferuje izolowane środowisko do przetwarzania wrażliwych informacji, które do tej pory mogły być analizowane wyłącznie lokalnie. Kluczowa różnica tkwi w architekturze całego systemu – Google stworzyło specjalnie zabezpieczoną przestrzeń obliczeniową z wbudowanymi mechanizmami ochrony prywatności. Podstawę systemu stanowią jednostki obliczeniowe Google Tensor (TPU), wyposażone w architekturę z Titanium Intelligence Enclaves, czyli fizycznymi zabezpieczeniami, implementowanymi bezpośrednio w sprzęcie, a nie tylko oprogramowaniu.

Proces użycia AI w tym wariancie zaczyna się od weryfikacji – smartfon najpierw potwierdza, że łączy się z autentycznym środowiskiem Private AI Compute, dopiero później szyfruje i przesyła dane. Dostęp do nich ma tylko urządzenie użytkownika – Google deklaruje, że nie ma dostępu do tak przetwarzanych informacji. Modele Gemini analizują zatem dane w całkowicie odizolowanej przestrzeni, która uniemożliwia ich eksfiltrację. Google opiera się tu na swoich wieloletnich doświadczeniach z technologiami zwiększającymi prywatność, kierując się ustalonymi zasadami bezpieczeństwa AI.

Praktyczne zastosowania Private AI Compute w telefonach Google Pixel – Magic Cue i Recorder

Wraz z listopadową aktualizacją Pixel Drop w oprogramowaniu Pixeli 10 pojawiły się funkcje, wykorzystujące nową platformę – Magic Cue dzięki Private AI Compute oferuje bardziej precyzyjne sugestie, likwidując ograniczenia lokalnego modelu AI, któe negatywnie wpływały na jakość działania tej funkcji. Jeszcze wyraźniejszą różnicę widać w aplikacji Recorder, która do tej pory opierała się ona na modelu Gemini działającym wyłącznie na urządzeniu, co ograniczało liczbę obsługiwanych języków i dokładność transkrypcji. Dzięki połączeniu z chmurą możliwe stało się tworzenie podsumowań w znacznie szerszym zakresie i dla większej liczby języków.

To dopiero początek możliwości nowej platformy. Private AI Compute umożliwia deweloperom tworzenie funkcji, które wcześniej były nierealne ze względu na ograniczenia sprzętowe smartfonów lub wymagania dotyczące prywatności. Google od lat pracuje nad technologiami zwiększającymi bezpieczeństwo danych, a ta platforma wydaje się naturalnym rozwinięciem tych działań.

Platforma działa na zintegrowanym stosie technologicznym Google, co teoretycznie zapewnia spójność zabezpieczeń na każdym poziomie. Czy inne firmy pójdą w ślady giganta z Mountain View? To pytanie pozostaje otwarte, ale Google zdecydowanie podnosi poprzeczkę w kwestii ochrony prywatności w chmurze obliczeniowej.