Google wypuszcza globalnie Mixboard. To nowy plac zabaw AI do tworzenia inspiracji

Ten eksperymentalny plac zabaw do tworzenia wizualnych tablic inspiracji i szkicowania koncepcji został wprowadzony we wrześniu i od razu zaintrygował małą grupę wczesnych testerów. Teraz Google ogłasza coś znacznie większego: Mixboard wchodzi do globalnej dystrybucji, udostępniając swoje możliwości w ponad 180 nowych krajach. To nie jest już cichy pilotaż. To otwarcie kreatywnego placu zabaw AI dla milionów nowych użytkowników na całym świecie – w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej i poza nimi, ale niestety, Polski na razie ta lista nie obejmuje.

Od pojedynczego zdjęcia do złożonej wizji — jak działa Mixboard

Mixboard to nie tylko kolejny generator obrazów. To wirtualne płótno typu “przeciągnij i upuść”, które łączy tekst, przesłane zdjęcia i zaawansowane modele generatywnej AI Google (takie jak Nano Banana), aby pomóc Ci burzyć mózgi i dopracowywać pomysły. Google widzi w tym narzędziu nową metodę wspierania wczesnej fazy kreatywności. Chodzi nie tylko o znalezienie gotowej idei, ale o aktywne jej kształtowanie.

Zasadniczo, Mixboard to cyfrowy odpowiednik chaotycznego, ale produktywnego biurka. Możesz wrzucić tam:

Zdjęcia referencyjne — zdjęcia, które Cię inspirują.

Własny tekst — notatki, briefy, fragmenty opowieści.

Elementy wygenerowane przez AI — wizualizacje stworzone na poczekaniu przez model Gemini.

A wszystko to można dowolnie przesuwać, łączyć i remiksować.

Wraz z globalnym wdrożeniem, Mixboard otrzymał dwie istotne poprawki, które zwiększają jego użyteczność

Po pierwsze, płótna są teraz do czterech razy większe. To ważne ulepszenie, dające więcej miejsca na rozłożenie szkiców, notatek i referencji przed (i po) poproszeniu AI o pomoc w ich przemianie. Po drugie, oczywiście, jest globalna dostępność. Dzięki niej miliony twórców, studentów i hobbystów w końcu mogą zacząć eksperymentować. Google informuje, że użytkownicy już teraz wykorzystują Mixboard do szerokiego wachlarza zadań:

Planowanie — organizowanie przyjęć, planowanie remontów DIY.

Design — burza mózgów podczas projektowania i tworzenia mood boardów dla klientów.

Storytelling — tworzenie storyboardów i wizualnych szkiców koncepcyjnych.

Mixboard jest zaprojektowany jako cyfrowy warsztat, a nie sztywna aplikacja projektowa. Jego niska bariera wejścia sprawia, że jest naprawdę przyjemny w użyciu, zwłaszcza dla tych, którzy chcą myśleć wizualnie z pomocą AI bez uczenia się skomplikowanych interfejsów.

Warto pamiętać, że Mixboard wciąż jest częścią Google Labs. Oznacza to, że nie jest to jeszcze w pełni profesjonalne narzędzie z gwarantowaną stabilnością

Funkcje mogą się zmieniać, a samo doświadczenie jest bardziej eksperymentalne niż dopracowane. Jeśli potrzebujesz sztywnych, profesjonalnych standardów, nie zastąpi to Twojego ulubionego pakietu do projektowania (przynajmniej na razie). Jednak Google dba o kluczowy element: prywatność. Firma zapewnia, że Twoje przesłane treści są wykorzystywane do ulepszania modeli AI tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Ponadto, treści pozostają ściśle powiązane z Twoim kontem, chyba że zdecydujesz się je udostępnić. To duży plus dla każdego, kto pracuje nad wrażliwymi lub wczesnymi koncepcjami, zyskując cenną pewność, że jego pomysły są bezpieczne.

Aby spróbować Mixboarda, wystarczy, że wejdziesz na labs.google.com (w obsługiwanym kraju), zalogujesz się i stworzysz swoją pierwszą tablicę. Możesz generować wizualizacje za pomocą dużego przycisku “+”, przesuwać elementy i gotowe – Twoja kreatywność nabiera kształtów.