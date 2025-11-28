GPS źle działa? Ruszył serwis monitorujący zakłócenia sygnału satelitarnego

Podsumowanie artykułu . . .

Zakłócenia sygnału nawigacji to realny problem w Polsce

Pierwsze poważne problemy z działaniem sygnału systemów nawigacji satelitarnej zaczęły się w Polsce w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 2023 roku. Kolejne epizody mieliśmy w styczniu, lutym i marcu 2024 roku i trwają nieprzerwanie do dzisiaj. Choć nawet i teraz, kiedy problemy są obecny cały czas, momentami nadal potrafią się dodatkowo nasilać.

Najbardziej odczuwalne zakłócanie sygnału GPS jest na północy, północnym wschodzie i centrum Polski. Wynika to głównie z działania systemów rosyjskich – Tobol oraz Borisoglebsk-2 zlokalizowane w obwodzie kaliningradzkim (Królewiec), oraz w rejonie Sankt Petersburga. Ale na działanie sygnału wpływają też m.in. ćwiczenia wojskowe NATO, choć są to oczywiście zaplanowane sytuacje.

Ruszył RTGMS – system informujący o zakłóceniu sygnałów nawigacji satelitarnej

Instytut Łączności oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomiły serwis rtgms.pl. Możemy za jego pomocą, w czasie rzeczywistym, monitorować zakłócenia sygnałów nawigacji satelitarnej. Nie tylko GPS, ale również BeiDou, GLONASS czy Galileo. Portale jest dostępny publicznie i za darmo.

Aktualnie możemy sami sprawdzić aktualny stan sygnału i ewentualnych zakłóceń. Dostępna jest wizualizacja wyników w formie wykresów i map, a w przygotowaniu jest system alarmowy. Po zarejestrowaniu dostaniemy wiadomość e-mail o pojawieniu się zakłóceń. Idealne byłyby powiadomienia push np. w aplikacji mobilnej, ale być może doczekamy się i takiego rozwiązania.

Tym, co wyróżnia serwis RTGMS, jest wielopoziomowa analiza sygnału, łączenie funkcji alarmowania, publicznie dostępnych danych oraz analiz w ramach jednego systemu oraz wykorzystanie autorskich algorytmów opracowanych przez Instytut Łączności.

Dane dostępne w serwisie pochodzą z infrastruktury ASG-EPOS, czyli stacji referencyjnych GNSS rozmieszczonych w całym kraju. Są one analizowane w czasie rzeczywistym, stąd dostępne dane informują o realnym, bieżącym stanie ewentualnych zakłóceń.