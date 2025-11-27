IKEA łączy dźwięk z kolorami lata i wypuszcza nowe, bezprzewodowe gadżety

Podsumowanie artykułu . . .

We współpracy ze szwedzką projektantką Teklą Eveliną Severin, sieć sklepów wprowadza na rynek dwie nowe linie głośników: Solskydd i Kulglass. Oba zestawy mają odważne kolory i intrygujące kształty, całkowicie zrywając z nudną, czarną estetyką sprzętu audio. To idealny przykład tego, jak sprzęt elektroniczny może stać się integralną i estetyczną częścią mieszkania.

IKEA Solskydd i Kulglass łączą design z funkcjonalnością

Nazwa Solskydd, po szwedzku oznaczająca parasol przeciwsłoneczny, dobrze oddaje filozofię tego produktu. Chodzi o połączenie praktyczności z walorami wizualnymi. Do wyboru są trzy warianty wielkościowe: 20, 28 i 46 centymetrów, każdy w trzech kolorowych odsłonach. Przetworniki dźwiękowe ukryto pod materiałową osłoną, co nadaje głośnikom bardziej elegancki charakter. Podstawowy model wyposażono w pojedynczy przetwornik, natomiast większe wersje otrzymały dedykowane głośniki wysokotonowe i niskotonowe. To rozwiązanie teoretycznie powinno poprawić jakość dźwięku w przestronniejszych pomieszczeniach.

Ceny zaczynają się od niecałych 100 dolarów za najmniejszy wariant i sięgają 139,99 dolarów za największy model. Jak na głośniki pełniące również funkcję dekoracyjną, to propozycja w rozsądnej cenie.

Drugi model prezentuje jeszcze bardziej odważne podejście do designu. Kulglass przypomina lampę i rzeczywiście nią jest – standardowe mocowanie żarówki pozwala wykorzystać go jako źródło światła. Fluorescencyjne kolory i forma inspirowana lodami włoskimi to wyraźne odejście od konwencjonalnego wyglądu sprzętu audio.

Wnętrze natomiast kryje 2,5-centymetrowy głośnik wysokotonowy oraz 9-centymetrowy niskotonowy. Projektantka chciała osiągnąć efekt kontrastu między zewnętrzną prostotą a techniczną złożonością wnętrza, tworząc wrażenie przystępnego urządzenia. Za cenę 129,99 dolarów otrzymujemy więc dwufunkcyjne urządzenie, które może zainteresować osoby szukające oszczędności miejsca.

Wprowadzenie Solskydd i Kulglass potwierdza, że IKEA redefiniuje swoje podejście do elektroniki domowej. W czasach, gdy smart-głośniki często chowamy w kącie, marka stawia na odważne, widoczne akcenty. Ta strategia jest spójna z dążeniem do integracji technologii z meblami, o czym świadczy ich dotychczasowa współpraca z Sonos w ramach linii Symfonisk.

Oba nowe produkty celują w klientów, dla których estetyka jest równie ważna, jak jakość dźwięku. W przeciwieństwie do konkurentów, którzy często stawiają na neutralne barwy (czerń, biel, szarość), IKEA sięga po intensywne kolory i niekonwencjonalne formy. To sprawia, że Solskydd i Kulglass to nie tylko głośniki, ale też wyjątkowe akcesoria, które mają uatrakcyjnić przestrzeń życiową.