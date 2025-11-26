Zaawansowany GPS i rekordowa bateria za 145 złotych?  Rollme GT5S wchodzi na rynek z przytupem

Podsumowanie artykułu . . .

Znalezienie zaawansowanego smartwatcha, który idealnie sprawdzi się podczas uprawiania sportów na świeżym powietrzu i jednocześnie nie zrujnuje budżetu, bywa trudne. Jednak rynek inteligentnych zegarków nie jest całkowicie zajęty przez drogie modele technologicznych gigantów. Chińska firma Rollme przedstawiła właśnie nowy model GT5S GPS, który za niewielkie pieniądze oferuje funkcje dotąd zarezerwowane dla sprzętu za kilkakrotnie wyższą cenę.

Tylko czy to możliwe, żeby urządzenie za mniej niż 200 złotych konkurowało z produktami znanych marek? GT5S wydaje się próbować odpowiedzieć na to pytanie, stawiając na dwa kluczowe atuty: niezwykle długi czas pracy i zaawansowany system nawigacji.

Rollme GT5S GPS — budżetowy smartwatch z sześciosatelitarnym GPS i baterią, która wystarczy nawet na 75 dni

To, co wyróżnia ten model na tle innych budżetowych smartwatchy, to dwuzakresowy moduł GPS obsługujący aż sześć systemów satelitarnych. W zestawie znajdują się GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS oraz IRNSS. Takie rozwiązanie, znane z droższych urządzeń sportowych, zapewnia dokładniejsze śledzenie trasy nawet w terenie o utrudnionym odbiorze sygnału. Dodatkowe narzędzia nawigacyjne obejmują cyfrowy kompas, barometr i wysokościomierz. Ten zestaw przyda się szczególnie podczas górskich wędrówek, gdzie możliwość monitorowania zmian pogodowych i przewyższeń ma praktyczne znaczenie.

Jednak nie ma co ukrywać – najbardziej imponującą cechą GT5S jest bateria o pojemności 800 mAh. Producent zapowiada od 10 do 14 dni przy regularnym użytkowaniu z aktywnym GPS, co i tak stanowi znakomity wynik. W trybie czuwania urządzenie ma wytrwać nawet 75 dni, czyli ponad dwa miesiące. Dla porównania, większość flagowych smartwatchy wymaga ładowania co dzień lub dwa, a tutaj, nawet przy wykorzystaniu GPS, mówimy o ponad tygodniu. Ładowanie z kolei odbywa się przez magnetyczną stację dokującą z pinami pogo i zajmuje około dwóch godzin. To standardowe, choć nie najwygodniejsze rozwiązanie – brak ładowania bezprzewodowego może być pewnym utrudnieniem, ale przy tej cenie raczej każdy przymknie na to oko.

Przechodząc do konstrukcji – koperta wykonana z poliwęglanu waży zaledwie 46 gramów bez paska, co sprawia, że urządzenie praktycznie nie odczuwa się na nadgarstku. Wymiary 44,5 x 44,5 x 11,9 mm plasują go wśród kompaktowych modeli. Dołączony silikonowy pasek zapewnia stabilne utrzymanie podczas aktywności fizycznej. Wyświetlacz to 1,46-calowy panel LTPS LCD o rozdzielczości 360 x 360 pikseli. Według producenta ekran pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu, co ma kluczowe znaczenie dla urządzenia przeznaczonego do użytku na zewnątrz. Wodoodporność 5ATM pozwala na pływanie i uprawianie sportów wodnych.

Rollme GT5S oferuje też standardowy zestaw funkcji monitorujących aktywność i zdrowie. Znajdziemy tu liczenie kroków, pomiar dystansu i kalorii, całodobowe monitorowanie tętna, pomiar saturacji krwi oraz analizę snu. Dostępnych jest ponad 100 trybów sportowych, co powinno zaspokoić potrzeby większości użytkowników.

Urządzenie pracuje na platformie ATS3085L zaprojektowanej specjalnie dla urządzeń noszonych. Pamięć RAM wynosi 128 MB, a wewnętrzna 256 MB – to skromne parametry, ale wystarczające do podstawowych zadań smartwatcha. Łączność Bluetooth 5.2 zapewnia kompatybilność z Androidem 6.0+ i iOS 11.0+.

Dostępność i cena

Smartwatch dostępny jest w trzech kolorach pasków: Midnight Black, Sport Orange i Tactical Camo. Cena promocyjna wynosi 39,99 dol., czyli około 146 złotych. Co ważniejsze, na stronie producenta jest darmowa wysyłka do Polski, więc nie poniesiecie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Trzeba przyznać, że Rollme GT5S GPS prezentuje się jako interesująca propozycja dla osób szukających funkcjonalnego smartwatcha do aktywności na świeżym powietrzu, którym nie zależy na zaawansowanych funkcjach komunikacyjnych. Brak modułu LTE czy wbudowanej kamery to świadome kompromisy, które pozwoliły obniżyć cenę. Jeśli nie przeszkadzają wam te kompromisy, śmiało go wypróbujcie.