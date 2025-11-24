Mniejszy, ale wciąż pancerny. Nowy Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm podbija rynek smartwatchy

Podsumowanie artykułu . . .

Amazfit wysłuchał tych głosów. Właśnie na rynek trafiła nowa, mniejsza wersja tego pancernego zegarka – Amazfit T-Rex 3 Pro w rozmiarze 44 mm, ubrana w jednolitą kolorystykę Tactical Black. Choć zmniejszono gabaryty, a ekran jest minimalnie mniejszy, cała reszta kluczowych, wytrzymałościowych i nawigacyjnych funkcji została zachowana. To idealny kompromis dla tych, którzy chcą, by ich smartwatch przetrwał każdą przygodę, ale nie dominował nadgarstka.

Mniejsza koperta, te same zdolności — Amazfit T-Rex 3 Pro w szczegółach

Wersja Tactical Black, która wcześniej zadebiutowała w Chinach jako Onyx Black, to hołd złożony wojskowej estetyce. Łączy czarny metaliczny pierścień z czarnymi elementami konstrukcyjnymi i czarnym, silikonowym paskiem, tworząc spójny i dyskretny wygląd. Choć średnica koperty skurczyła się z 48 mm do 44 mm, co wymusiło zastosowanie 1,32-calowego wyświetlacza AMOLED (w porównaniu do 1,5-calowego w większym wariancie), reszta specyfikacji technicznej pozostała nienaruszona. Oznacza to, że użytkownik otrzymuje identyczny, bogaty zestaw funkcji, koncentrujący się na długotrwałym i precyzyjnym monitorowaniu aktywności w terenie.

Kluczowe funkcje dla poszukiwaczy przygód:

Mapy i nawigacja offline — to jedna z najważniejszych cech serii Pro. Zegarek wspiera planowanie tras oraz obsługę map offline, co jest niezbędne podczas wędrówek z dala od zasięgu telefonii komórkowej. Sześć satelitów dla precyzji – T-Rex 3 Pro wykorzystuje zaawansowany sześciosatelitarny system pozycjonowania GPS, co znacząco poprawia dokładność śledzenia trasy i pozycji w trudnym terenie w porównaniu do prostszych systemów. Latarka wbudowana w ramę — podobnie jak w większym wariancie, w ramę zegarka wbudowana jest dwukolorowa latarka LED. To drobny, ale niezwykle praktyczny detal, który bywa kluczowy w nagłych sytuacjach. Bateria na tygodnie — pomimo mniejszego rozmiaru, model 44 mm zachowuje imponującą wydajność energetyczną. Producent deklaruje, że przy typowym użytkowaniu bateria wystarczy na około 19 dni pracy na jednym ładowaniu. To wynik, który deklasuje większość inteligentnych zegarków na rynku.

T-Rex 3 Pro to również solidny asystent zdrowia i codziennej komunikacji. Zegarek monitoruje podstawowe parametry zdrowotne, takie jak tętno, jakość snu oraz temperaturę skóry. Wspiera też ponad 180 trybów sportowych – od standardowych biegów po bardziej niszowe aktywności. Natomiast wyposażenie w głośnik i mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z nadgarstka, pod warunkiem połączenia ze smartfonem przez Bluetooth.

Nowa wersja T-Rex 3 Pro (44 mm) w kolorze Tactical Black powinna utrzymać cenę na poziomie innych wariantów 44 mm dostępnych na polskim rynku, czyli w okolicach 1699 zł.