Od teraz Twoje telefony mają priorytet. Telefon Google nie pozwoli już przegapić ważnych połączeń

Gigant z Mountain View pracuje bowiem ad funkcją o nazwie „Expressive Calling” (Roboczo: Ekspresyjne dzwonienie), która pozwoli dzwoniącemu na określenie powodu połączenia, w tym — co najważniejsze — oznaczenie go jako pilne. Ta funkcja, zidentyfikowana w kodzie beta aplikacji (wersja 201) jako „expresso”, ma nadać Twoim połączeniom priorytet i kontekst, którego brakowało w zwykłym dzwonieniu.

Telefon Google stawia na kontekst połączeń. Nie wszystkie będą traktowane tak samo

„Expressive Calling” to nie tylko informacja tekstowa, ale pakiet ulepszeń, który ma „wzbogacić dzwonienie o wizualną i haptyczną informację zwrotną”. Kluczowym elementem jest możliwość określenia „Powodu połączenia”, który ma pojawić się na ekranie odbiorcy, zanim jeszcze odbierze on telefon. Zgodnie ze znalezionymi ciągami kodów, użytkownicy będą mogli wybrać jedną z czterech wstępnie zdefiniowanych opcji, z których każda ma przypisaną ikonę emoji (choć mogą pojawić się kolejne lub opcja dodawania własnych wiadomości w przyszłości):

🚨 It’s urgent! (To pilne!)

🔔 News to share (Mam nowości do przekazania)

👋 Catch up (Pogadajmy/Bądźmy w kontakcie)

❓ Quick question (Krótkie pytanie)

Te komunikaty są przesyłane do odbiorcy w momencie dzwonienia, prawdopodobnie za pośrednictwem RCS i wyświetlają się na ekranie połączenia przychodzącego lub w powiadomieniu.

Najbardziej rewolucyjnym aspektem „Expressive Calling” jest sposób, w jaki traktowane są oznaczone jako pilne połączenia:

Przerwanie DND — jeśli odbiorca ma włączoną funkcję „Expressive Calling” i tryb „Nie Przeszkadzać”, połączenie oznaczone jako pilne może przerwać ten tryb, generując dźwięk i wibracje.

Wizualna informacja — odbiorca jest wyraźnie informowany o tym, że połączenie jest pilne, co zwiększa szansę na jego odebranie.

Taka funkcjonalność wymaga jednak spełnienia jednego warunku: musisz udzielić aplikacji Telefon Google pozwolenia na dostęp do SMS/RCS, ponieważ wiadomości z powodem połączenia są przesyłane w tej formie.

Bezpieczeństwo i dostępność – kto może użyć pilnych połączeń?

Potencjalna możliwość przerywania trybu „Nie Przeszkadzać” stwarza ryzyko nadużyć, dlatego Google prawdopodobnie będzie musiał wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia. W końcu ten tryb włączamy nie tylko kiedy chcemy odpocząć, ale też podczas ważnych spotkań w pracy czy uroczystości rodzinnych. Spodziewamy się więc, że funkcja „Expressive Calling” będzie ograniczona do kontaktów dzwoniącego. Jest to niezbędne, aby nie dopuścić do zalewu spamem oznaczonym jako „pilne”. Co więcej, pilne połączenia będą miały specjalne powiadomienia, w tym wyraźną informację o „Nieodebranym pilnym połączeniu”, co dodatkowo motywuje do oddzwonienia.

Chociaż Google nie ogłosił jeszcze oficjalnej daty premiery, jest wysoce prawdopodobne, że funkcja ta, jak wiele nowych usprawnień aplikacji Telefon, zostanie udostępniona na wyłączność dla telefonów Pixel. Funkcja była aktywna w kodzie beta, ale nie dało się jej jeszcze uruchomić, co sugeruje, że firma potrzebuje jeszcze trochę czasu na jej dopracowanie.