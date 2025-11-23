Rewolucja na nadgarstku za grosze. Rogbid Rowatch D3 zmierzy Ci ciśnienie i EKG, a przy tym nie zrujnuje portfela

Podsumowanie artykułu . . .

Ten smartwatch nie celuje w modę, ale w funkcjonalność. Podobnie jak poprzednik, model D3 koncentruje się na dwóch kluczowych i bardzo rzadkich w tej półce cenowej funkcjach: monitorowaniu ciśnienia krwi (BP) oraz rejestrowaniu elektrokardiogramu (EKG). Sprzedawany za niecałe 140 dolarów, Rowatch D3 stawia czoła rynkowemu standardowi, w którym pomiary BP zazwyczaj są domeną znacznie droższych urządzeń.

Rogbid Rowatch D3 – smartwatch z EKG i pomiarem ciśnienia w cenie sportowej opaski

Na pierwszy rzut oka, Rowatch D3 wizualnie przypomina model D2, zachowując charakterystyczną obrotową koronkę, wydzieloną strefę dotykową do EKG oraz dodatkowy przycisk, który od razu uruchamia sekcję ciśnienia krwi. Prawdziwe innowacje kryją się jednak pod obudową, zwłaszcza w mechanizmach pomiarowych.

Większość tanich smartwatchy symuluje pomiar ciśnienia krwi na podstawie optycznego czujnika tętna, co daje bardzo niedokładne wyniki. Oczywiście nie oczekujemy od zegarka precyzji medycznego ciśnieniomierza, ale z drugiej strony dobrze jest mieć dokładniejsze pomiary. Dlatego Rogbid zdecydował się na znacznie bardziej zaawansowane i rzadkie rozwiązanie: szczelny system poduszki powietrznej (airbag), współpracujący z mikropompą Murata. To samo możecie znać z zegarków Watch D od Huawei. Zresztą, nazewnictwo jest tu również podobne.

Wracając do tematu. Według producenta, ta konfiguracja pozwala na znacznie lepszą kontrolę podczas napełniania i opróżniania powietrzem podczas pomiarów BP, jednocześnie minimalizując ryzyko wycieku powietrza, co ma kluczowe znaczenie dla powtarzalności i dokładności odczytów. Jest to podejście zbliżone do tradycyjnych mankietów, które stawia D3 w innej lidze niż standardowe smartwatche.

Czytaj też: Od teraz Twoje telefony mają priorytet. Telefon Google nie pozwoli już przegapić ważnych połączeń

Udoskonalono również dokładność elektrokardiogramu. Rogbid przeszedł na specjalistyczny układ AFE4950 firmy Texas Instruments, który pozwala na synchroniczne odczyty optyczne i elektryczne. Zegarek wykorzystuje szkło przewodzące oraz elektrody umieszczone z boku, aby zamknąć obwód EKG, umożliwiając – jak twierdzi firma – przechwytywanie sygnału z milisekundową precyzją. Ciekawą propozycją jest tryb Mini Health Check, który w ciągu około 30 sekund zbiera podstawowe parametry organizmu: tętno, ciśnienie krwi, poziom utlenowania krwi, temperaturę ciała oraz wskaźnik stresu. Do pomiarów tętna i saturacji służy czterokanałowy moduł optyczny emitujący światło na skórę nadgarstka i analizujący jego odbicie.

Taka ekspresowa kontrola może się przydać osobom, które chcą regularnie monitorować swój stan bez poświęcania na to zbyt wiele czasu. Pytanie tylko, na ile wiarygodne są pomiary wykonane w takim tempie. Profesjonalny sprzęt medyczny wymaga spokoju i odpowiedniego przygotowania – trudno oczekiwać podobnej dokładności od półminutowego testu. Z drugiej strony, Rogbid Rowatch D3 nie jest urządzeniem medycznym, ma dawać nam informacje o stanie zdrowia, ale nie zastąpi wizyty u specjalisty i o tym należy pamiętać.

Czytaj też: Gemini wjeżdża do Twojego samochodu. Android Auto przechodzi rewolucję, o której kierowcy marzyli

Mimo skupienia na zdrowiu, Rowatch D3 nie zaniedbuje podstawowych funkcji smartwatcha:

Wyposażony jest w 1,56-calowy panel AMOLED o wysokiej rozdzielczości 480×480 pikseli, co zapewnia jasny i wyraźny obraz.

Wykorzystuje Bluetooth 5.3, oferuje standardowe tryby sportowe, monitorowanie snu, a w wybranych regionach wspiera dostęp do NFC.

Działa z telefonami z systemem Android (wersja 8.0 lub nowsza) oraz iPhone’ami (iOS 13 lub nowszy).

Bateria o pojemności 400 mAh ma zapewnić do 15 dni pracy w trybie czuwania, co jest solidnym wynikiem w przypadku tak zaawansowanego sprzętu.

Rogbid Rowatch D3 jest dostępny na oficjalnej stronie producenta w cenie 139,99 dolarów. W ramach zachęty, pierwsi klienci otrzymają również darmową parę słuchawek o wartości około 30 dolarów.