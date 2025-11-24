Nowy OnePlus z najlepszą baterią na rynku. Smartfon ze średniej półki zawstydzi flagowce

Podsumowanie artykułu . . .

Prezes firmy China, Li Jie Louis, właśnie udostępnił pierwsze oficjalne zdjęcia tego urządzenia na platformie Weibo, dając nam wgląd w jego design i specyfikację jeszcze przed grudniową premierą. To, co zobaczymy, to nie tylko nowa estetyka, ale i kilka znaczących zmian funkcjonalnych.

Nowy design i pożegnanie z suwakiem alertów – co już wiemy o OnePlus 15R?

Pierwsze spojrzenie na OnePlus Ace 6T (czyli przyszłego 15R) ujawnia trzy warianty kolorystyczne, które trafią na rynek: Flash Black, Phantom Green oraz Electric Purple. Design wydaje się kłaść nacisk na czystą formę i prostotę, co potwierdza m.in. płaski ekran. Jednak najbardziej kontrowersyjną zmianą, ujawnioną na kolejnych zdjęciach, jest definitywne usunięcie suwaka alertów. Był to jeden ze znaków rozpoznawczych marki od lat. W jego miejsce pojawi się programowalny przycisk skrótu, co jest zgodne z kierunkiem obranym przez flagowy model OnePlus 15.

Nowy przycisk ma znacznie szerszy wachlarz zastosowań niż tylko zmiana profilu dźwiękowego. Będzie można go przypisać do różnych funkcji, w tym:

Uruchamiania pakietu narzędzi AI firmy (Gemini),

Włączania trybu „Nie Przeszkadzać” (DND),

Aktywowania aparatu,

Latarki,

Nagrywania dźwięku,

Funkcji tłumaczenia,

Zrzutów ekranu.

Jest to bez wątpienia próba adaptacji do nowej, szybkiej rzeczywistości AI, choć wielu starych fanów OnePlus z pewnością uroni łzę nad Alert Sliderem.

Bestia wydajnościowa — Snapdragon 8 Gen 5 i 8000 mAh

Choć OnePlus 15R jest modelem ze średniej półki, jego specyfikacja techniczna jest absolutnie topowa, co potwierdził prezes firmy. W środku znajdziemy potężny układ Snapdragon 8 Gen 5, co gwarantuje wydajność na najwyższym poziomie, nawet w najbardziej wymagających grach i aplikacjach. Jednak to bateria i ekran najbardziej przyciągają uwagę. Smartfon ma być zasilany przez ogniwo 8000 mAh. Taka pojemność jest niespotykana w tej klasie urządzeń i zapewniłaby prawdopodobnie najlepszy czas pracy na rynku. Towarzyszyć jej będzie przewodowe ładowanie o mocy 100 W, co pozwoli na uzupełnienie energii w rekordowym tempie.

Ekran będzie się charakteryzował ultraszybką częstotliwością odświeżania wynoszącą 165 Hz, gwarantując płynność niespotykaną nawet w wielu droższych modelach. To z kolei wskazuje, że producent prawdopodobnie wykorzysta panel znany z OnePlus 15. Uzupełnieniem specyfikacji jest ultradźwiękowy skaner linii papilarnych oraz szereg wysokich certyfikatów IP (IP66/68/69/69K), świadczących o odporności na wodę i kurz. Na tylnej obudowie, zgodnie z ujawnionymi zdjęciami, znajdziemy podwójny aparat, prawdopodobnie składający się z obiektywu głównego i ultraszerokokątnego, co jest typowe dla tej półki cenowej, choć stanowi lekki regres w stosunku do poprzednika.

OnePlus Ace 6T ma trafić na rynki globalne jako OnePlus 15R tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. W Chinach pojawi się także specjalna wersja inspirowana popularną grą Genshin Impact. Warto jednak zaznaczyć, że wciąż nie wiadomo, czy gigantyczna bateria o pojemności 8000 mAh trafi na wszystkie rynki. Producenci czasami modyfikują specyfikację, aby dostosować się do regionalnych przepisów dotyczących baterii lub logistyki. Mimo to, OnePlus 15R zapowiada się na prawdziwego króla średniej półki, stawiając na bezkompromisową wydajność i niespotykaną długość działania na jednym ładowaniu.