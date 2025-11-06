GreenView: inżynieria zielonej przyszłości w nowoczesnym budownictwie

Podsumowanie artykułu . . .

Odpowiedzialne budownictwo nie obejdzie się bez ekologicznych okien

Odpowiedzialne budownictwo to już nie tylko kwestia wyboru, ale fundament, na którym wznosimy bezpieczną i zdrową przyszłość dla kolejnych pokoleń. Każdy element nowoczesnego budynku, od fundamentów aż po dach, musi być oceniany przez pryzmat jego wpływu na środowisko, efektywności energetycznej oraz komfortu i zdrowia mieszkańców.

W tej złożonej układance okna odgrywają rolę absolutnie kluczową. To przez nie ucieka najwięcej cennego ciepła zimą i to one wpuszczają nadmiar promieniowania słonecznego latem. Jednocześnie dostarczają bezcennego światła dziennego, które wpływa na nasze samopoczucie i produktywność. Współczesne wyzwanie architektoniczne polega więc na znalezieniu idealnego balansu – stworzeniu przegrody, która jest niemal doskonałym izolatorem, a jednocześnie pozostaje transparentna i funkcjonalna. To wyzwanie, na które FAKRO odpowiada z pełnym przekonaniem, prezentując linię okien dachowych GreenView – technologię zaprojektowaną w służbie ekologii i człowieka.

Linia GreenView: technologia w służbie ekologii

Linia GreenView to więcej niż produkt – to manifest filozofii FAKRO, zamkniętej w haśle „GO GREEN”. To zobowiązanie do projektowania, planowania i wytwarzania z troską o środowisko naturalne, które jest wpisane w DNA firmy od samego początku jej istnienia. Każdy element okna GreenView został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji korzyści ekologicznych i energetycznych, bez kompromisów w kwestii designu, trwałości czy bezpieczeństwa.

Sercem tej rewolucji jest superenergooszczędny, trzyszybowy pakiet P50. Jego zaawansowana konstrukcja składa się z trzech tafli szkła o łącznej grubości 44 mm, oddzielonych przestrzeniami wypełnionymi gazem szlachetnym – argonem. Dwie powłoki niskoemisyjne odbijają promieniowanie cieplne z powrotem do wnętrza zimą, a ciepła ramka dystansowa TGI minimalizuje powstawanie mostków termicznych. Efektem jest rewelacyjny współczynnik przenikania ciepła dla samej szyby, wynoszący Ug=0,55 W/(m2K).

Innowacyjna konstrukcja okna z wyższym profilem skrzydła oraz technologia ThermoPro dodatkowo podnoszą parametry izolacyjne całego produktu. Dzięki tym rozwiązaniom współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) może osiągać wartości tak niskie jak 0,8 W/(m2K) w przypadku okien kolankowych, co plasuje je w czołówce rozwiązań dla budownictwa pasywnego. Zobowiązanie do ekologii jest widoczne również w doborze materiałów. Okna GreenView produkowane są z najwyższej jakości drewna sosnowego, które pochodzi z lasów z certyfikatem FSC, czyli wykonane jest z materiałów pochodzących z odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Drewno jest impregnowane próżniowo i pokrywane ekologicznymi, wodorozcieńczalnymi lakierami, co zapewnia jego trwałość przy minimalnym wpływie na środowisko.

Parametr Wartość Korzyść dla projektu Współczynnik przenikania ciepła okna (Uw) od 0,8 W/(m2K) Zgodność z normami budownictwa niemal zeroenergetycznego, znaczące oszczędności na ogrzewaniu. Współczynnik przenikania ciepła szyby (Ug) 0,55 W/(m2K) Minimalizacja strat ciepła przez największą powierzchnię okna. Klasa antywłamaniowa szyby P2A Zwiększone bezpieczeństwo i ochrona przed zranieniem. Izolacyjność akustyczna (Rw) do 40 dB Wysoki komfort akustyczny, ochrona przed hałasem z zewnątrz. Certyfikacja drewna FSC Gwarancja zrównoważonego pochodzenia surowca, spełnienie wymogów certyfikacji BREEAM/LEED. Certyfikacja śladu węglowego Carbon Footprint Approved Udokumentowany niski wbudowany ślad węglowy, ułatwienie procesu certyfikacji całego budynku.

Energooszczędność, wpływ na środowisko i trwałość

Wybór okien GreenView to decyzja, która przynosi wymierne korzyści na wielu płaszczyznach, przekładając zaawansowane parametry techniczne na realną wartość dla inwestora i użytkownika końcowego.

Podstawową korzyścią jest radykalne obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku. Wyjątkowo niski współczynnik Uw oznacza, że przez okna GreenView ucieka znacznie mniej ciepła, co bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie. Latem natomiast, zaawansowane pakiety szybowe ograniczają przegrzewanie się poddasza, redukując zapotrzebowanie na energochłonną klimatyzację.

Prawdziwa wartość GreenView wykracza jednak poza indywidualne oszczędności. Okna te otrzymały międzynarodowy certyfikat Carbon Footprint Approved, który potwierdza niski ślad węglowy generowany podczas ich produkcji. W kontekście rosnącej presji na dekarbonizację budownictwa, ten certyfikat staje się potężnym narzędziem i zachętą – dla dewelopera starającego się o certyfikację BREEAM lub LEED, posiadanie komponentu z już zweryfikowanym, niskim wbudowanym śladem węglowym to ogromne ułatwienie, jako że upraszcza to proces analizy cyklu życia (LCA) całego budynku i przyczynia się do uzyskania wyższej oceny końcowej.

Nowoczesny budynek musi być nie tylko energooszczędny, ale przede wszystkim zdrowy i komfortowy. Linia GreenView została zaprojektowana z myślą o ludzkich potrzebach. Odpowiednie wytłumienie hałasu zapewnia zastosowanie specjalnej folii dźwiękochłonnej oraz masywnej konstrukcji pakietu P50, które pozwala na doskonałą izolacyjność akustyczną na poziomie sięgającym nawet 40 dB. Krótko mówiąc, można mieć na poddaszu oazę ciszy i spokoju.

Kolejny aspekt to poczucie bezpieczeństwa, które w końcu jest fundamentem komfortu domowego. Okna GreenView wyposażone są we wzmocnioną konstrukcję TopSafe, która znacząco podnosi ich odporność na włamanie. Kluczowym elementem jest wewnętrzna, antywłamaniowa szyba laminowana klasy P2A, składająca się z dwóch tafli szkła połączonych dwiema warstwami folii – nawet w przypadku stłuczenia takie kompozytowe szkło pozostaje w jednym kawałku, uniemożliwiając intruzowi wejście do środka. Zewnętrzna szyba hartowana objęta jest dożywotnią gwarancją odporności na gradobicie, co jest gwarancją spokoju na lata nawet przy coraz gwałtowniejszej letniej pogodzie.

Połączenie ekologii z technologią, czyli dlaczego warto od razu zainwestować w inteligentny dom

Pasywna doskonałość okien GreenView stanowi idealny fundament dla nowoczesnego, energooszczędnego domu. Jednak ich pełen potencjał ujawnia się, gdy połączymy je z aktywną inteligencją. Taka synergia jest możliwa dzięki integracji okien GreenView z systemami automatyki FAKRO SmartHome, opartymi na bezprzewodowym protokole Z-Wave. O co chodzi?

Wyobraźmy sobie dom, który nie tylko minimalizuje straty energii dzięki doskonałej izolacji, ale także aktywnie zarządza ciepłem i wentylacją w czasie rzeczywistym. W upalny dzień system smart home może automatycznie opuścić markizy zewnętrzne, zanim wnętrze zdąży się nagrzać. W nocy może natomiast uchylić okna, aby schłodzić pomieszczenia świeżym powietrzem, a następnie zamknąć je przed świtem. Czujnik deszczu natychmiast po wykryciu pierwszych kropel wyśle sygnał do wszystkich okien dachowych, aby się zamknęły, unikając niepożądanych incydentów związanych z pogodą. System FAKRO SmartHome pozwala na tworzenie tzw. „scen”, czyli zaprogramowanych sekwencji działań, uruchamianych jednym poleceniem:

Scena „Dzień dobry” : O zaprogramowanej godzinie rolety w sypialni powoli się podnoszą, wpuszczając naturalne światło.

: O zaprogramowanej godzinie rolety w sypialni powoli się podnoszą, wpuszczając naturalne światło. Scena „Wyjście z domu” : Jedno kliknięcie w aplikacji powoduje uzbrojenie alarmu, wyłączenie świateł oraz sprawdzenie i zamknięcie wszystkich okien.

: Jedno kliknięcie w aplikacji powoduje uzbrojenie alarmu, wyłączenie świateł oraz sprawdzenie i zamknięcie wszystkich okien. Scena „Wieczór filmowy”: Światła w salonie płynnie się ściemniają, a rolety zamykają, tworząc idealne warunki do seansu.

Powyższe automatyzacje to oczywiście scenariusze podstawowe, użytkownik może je modyfikować lub budować własne scenariusze działań uzależnionych od okoliczności, lub aktywowanych poleceniami. To właśnie ta inteligentna współpraca pasywnych i aktywnych technologii definiuje najwyższy standard współczesnego budownictwa, maksymalizując zarówno komfort, jak i oszczędności energetyczne.

Dlaczego GreenView to świadomy wybór na lata?

Wybór stolarki okiennej to jedna z najważniejszych decyzji w procesie budowy lub modernizacji domu. To decyzja, której konsekwencje odczuwalne są przez dziesięciolecia – w comiesięcznych rachunkach, w codziennym komforcie, w poczuciu bezpieczeństwa i w świadomości wpływu na środowisko. Linia FAKRO GreenView to znacznie więcej niż tylko ekologiczne okna. To kompleksowe, przemyślane rozwiązanie, które dostarcza bezkompromisową wartość na każdym polu: od najwyższej efektywności energetycznej, przez komfort akustyczny i zdrowy mikroklimat, po certyfikowane bezpieczeństwo i udokumentowane zrównoważenie.

Inwestując w GreenView, inwestujesz w niższe koszty eksploatacji, wyższą wartość nieruchomości i zdrowszą przyszłość dla siebie i planety. To świadomy wybór, który łączy w sobie to, co najlepsze w technologii, designie i ekologii.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi danymi technicznymi i pełną ofertą na stronie: https://www.fakro.pl/greenview/.