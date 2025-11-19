Od prototypu do urzędu: rusza HackNation 2025 – ogólnopolski hackathon wdrożeniowy

Równolegle zaplanowano część konferencyjną dla administracji – miejsce do rozmowy o tym, jak praktycznie budować i wdrażać innowacje w sektorze publicznym. Rejestracja, zapowiedzi zadań i bieżące aktualizacje są na stronie wydarzenia: hacknation.pl.

Zadania i sens „wdrożeniowy”

Trzonem formuły są wyzwania pochodzące bezpośrednio z instytucji. To nie jest konkurs, w którym prace zostaną schowane „do szuflady”: zespoły pracują na realnych problemach i danych, a najlepsze projekty – obok nagród finansowych, dostają szansę na dalszą ścieżkę rozwoju z partnerem publicznym. W materiałach organizatora i komunikatach partnerskich znajdziecie informacje o tematach takich, jak m.in. tematy bezpieczeństwa służb w warunkach ograniczonej łączności, analityki lokalizacyjnej pod decyzje operacyjne czy prognozowania trendów. W praktyce oznacza to, że prototyp ma od razu adresata i kontekst wdrożeniowy, a punktem styczności w konkursie jest użyteczność, a nie jedynie efektowne demo.

Organizatorzy ogłosili pierwszą paczkę zadań i warto nazwać je wprost, bo precyzyjnie rysują profil poszukiwanych zespołów. Komenda Główna PSP proponuje „Cyfrowy nieśmiertelnik” – technologię zwiększającą bezpieczeństwo strażaków również w warunkach braku sieci i GPS. Centralny Port Komunikacyjny stawia na „Chmurę pod kontrolą”, czyli algorytmikę wspierającą zarządzanie ruchem powietrznym na bazie specjalistycznych danych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wychodzi z „Scenariuszami jutra” – zadaniem analityczno-prognostycznym dotyczącym zmian geopolitycznych i społecznych.

Ministerstwo Cyfryzacji dorzuca „Odnalezione zguby”, które ma przyspieszyć odzyskiwanie utraconych przedmiotów dzięki otwartym danym. JSW zapowiada projekt „Zobacz to, czego nie widać”, łączący analizę obrazu i danych, a Krajowa Administracja Skarbowa pracuje w dwóch kierunkach: wykrywania anomalii w cyfrowych plikach na granicy oraz nadzoru nad legalnością zakładów online. Każde z wyzwań ma własny budżet nagród w wysokości 25 000 zł.

Jedna z najczęstszych obaw zespołów dotyczy praw autorskich. Organizator deklaruje jasną politykę: przeniesienie praw będzie dotyczyło wyłącznie tych zwycięskich projektów, które muszą zostać przeniesione, aby mogły wejść do użytku publicznego; w wielu przypadkach autorzy zachowają pełnię praw, a szczegóły zostaną opisane w regulaminie przed startem wydarzenia.

Jak dołączyć i jak się przygotować?

Zapisy prowadzone są online, a zgłoszenia można wysyłać do 30 listopada. Dołączyć można solo (z team-buildingiem na starcie) albo w gotowych zespołach 2–6 osób. Dobrą praktyką jest przygotowanie przed wydarzeniem podstawowego „szkieletu” projektu: repozytorium z pipeline’em danych, prostą automatyzacją wdrożeń i zestawem komponentów UI. Dzięki temu w Bydgoszczy czas idzie na iteracje, a nie konfigurację. Na miejscu czekają mentorzy, strefy tematyczne i logistyka, która pozwala po prostu pracować. Nie zabraknie też posiłków i zaplecza do całodobowej sesji.

Organizacja na miejscu i agenda 24h

W sobotę rano rejestracja i krótkie otwarcie, po którym publikowane są pełne treści zadań, zespoły ruszają w 24-godzinny sprint z dostępem do mentorów i równoległymi prelekcjami. Niedziela to domknięcie prac, etapowa ocena, prezentacje finałowe i ogłoszenie zwycięzców. W tle toczyć będzie się również konferencyjna dla administracji, rozmowy o tym, jak przełożyć dobre prototypy na projekty produkcyjne w urzędach. Organizatorzy deklarują także wsparcie logistyczne (w tym bezpłatny transport z 15 miast oraz wyżywienie w trakcie hackathonu), co obniża barierę udziału i ułatwia przyjazd zespołów spoza regionu.

– Zależy nam na różnorodności uczestników – zarówno pod względem doświadczenia, specjalizacji, jak i miejsca, z którego przyjadą. Chcemy, aby w trakcie HackNation 2025 przy jednym stole zasiedli ludzie o odmiennych perspektywach i wspólnie zaprogramowali przyszłość polskiej administracji – podkreśla wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński. – Dlatego zapewniamy uczestnikom bezpłatny transport z kilkunastu miast w Polsce, by każdy, kto ma pomysł i pasję do działania, mógł dołączyć do tego wydarzenia.

Rejestracja trwa do 30 listopada 2025 r. poprzez formularz na stronie www.hacknation.pl. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

📍 Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

📅 6–7 grudnia 2025 r.

6 grudnia, 8:00 – rozpoczęcie rejestracji uczestników

11:00 – start kodowania

7 grudnia, 11:00 – zakończenie kodowania i prezentacje projektów

ok. 18:00 – ceremonia finałowa i ogłoszenie zwycięzców

Łączna pula nagród wynosi 482 000 zł rozdzielona pomiędzy wyzwania, ale istotniejszy jest akcent na kontynuację: wybrane rozwiązania mogą przejść do dalszych prac z instytucją zgłaszającą problem. To największa różnica względem klasycznych hackathonów, tu celem jest użyteczność w sektorze publicznym i realne wdrożenie, a nie tylko efektowny pitch przed jury.

HackNation odbywa się pod auspicjami Ministerstwa Cyfryzacji, we współpracy z Miastem Bydgoszcz oraz Ministerstwem Finansów/KAS.