Kierowcy czekali na to latami. Nowe przepisy zmienią życie właścicieli aut

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosili kluczowe zmiany, które sprawią, że rejestracja stanie się szybsza, prostsza, a także bezpieczniejsza. Od w pełni elektronicznych wniosków składanych przez aplikację mObywatel, po międzynarodową wymianę danych o pojazdach sprowadzonych z zagranicy – polski system rejestracyjny ma zostać przeniesiony do XXI wieku. Jakie korzyści odczujemy na co dzień i na co jeszcze musimy poczekać?

Rejestracja auta przez internet. To najważniejsza zmiana dla kierowców

Najważniejszą nowością jest wprowadzenie możliwości rejestracji samochodu przez internet. Formalności będzie można załatwić za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz aplikacji mObywatel. To oznacza koniec z obowiązkowymi wizytami w urzędach, przynajmniej w teorii. Korzyści odczują zarówno kierowcy, jak i urzędy. Oszczędność czasu i redukcja stresu to oczywiste plusy dla właścicieli pojazdów. Dla instytucji publicznych oznacza to mniejsze zużycie papieru, obniżenie kosztów archiwizacji oraz odciążenie pracowników od rutynowych zadań. Tradycyjna forma rejestracji pozostanie dostępna dla osób preferujących osobiste załatwianie spraw lub niemających dostępu do internetu.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski zwrócił również uwagę, że cyfryzacja to nie tylko wygoda, ale i większe bezpieczeństwo. Nowe prawo wprowadza tzw. usługę AVI (Actual Vehicle Information). Usługa AVI to narzędzie do elektronicznej wymiany danych o pojazdach między państwami członkowskimi UE:

Polskie organy rejestrujące uzyskają dane o samochodzie sprowadzonym z innego kraju UE, gromadzone w ewidencji tego państwa, poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Podobnie, organy z innych państw będą mogły pobierać dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPiK).

Wymiana ta będzie realizowana za pośrednictwem systemu EUCARIS. Dzięki temu urzędnik szybciej zweryfikuje dane, łatwiej wykryje niezgodności w dokumentach i znacząco ograniczy ryzyko oszustw przy rejestracji samochodów z zagranicy.

Oprócz cyfryzacji, nowe prawo wprowadza szereg praktycznych ułatwień, które mają usprawnić obrót pojazdami i zmniejszyć formalności:

Zostanie zniesiony obowiązek legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku zachowania numeru. Właściciel pojazdu nie będzie już musiał przynosić tablic do urzędu; zamiast tego złoży oświadczenie, że tablice są czytelne i nieuszkodzone. To proste, ale bardzo odczuwalne uproszczenie.

Nowe przepisy precyzują, że nie trzeba składać wniosku o rejestrację, jeśli pojazd zostanie sprzedany przed upływem terminu na złożenie wniosku. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców zajmujących się handlem samochodami, dla których standardowo termin ten wynosi 90 dni (dla osób prywatnych 30 dni). Ta zmiana ułatwi im prowadzenie biznesu.

Będzie można uzyskać potwierdzenie w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, bez konieczności dodatkowych badań technicznych, jeśli informacja ta znajduje się w dokumentach homologacyjnych pojazdu.

Aby usprawnić postępowania, Minister Sprawiedliwości będzie mógł występować o dane z CEPiK w imieniu wszystkich sądów jednym wnioskiem, zamiast setek indywidualnych zapytań.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Większość przyjętych przez Sejm zapisów wejdzie w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia ustawy. Niektóre regulacje, dotyczące wyłączeń od obowiązku składania wniosków rejestracyjnych, zaczną obowiązywać już po dwóch tygodniach. Pełna cyfryzacja rejestracji pojazdów zostanie uruchomiona dopiero 18 stycznia 2027 roku. Ministerstwo Cyfryzacji argumentuje to koniecznością odpowiedniego przygotowania systemów informatycznych. Platforma Gov.pl i aplikacja mObywatel systematycznie rozwijają się, dodając kolejne usługi dla obywateli.

Opóźnienie w pełnym wdrożeniu może frustrować, jednak lepiej poczekać na działający system niż mierzyć się z konsekwencjami przedwczesnego uruchomienia. Cyfryzacja administracji publicznej to złożony proces wymagający czasu i precyzji.

Przyjęta nowelizacja to potężny impuls w kierunku cyfryzacji usług publicznych w Polsce. Wprowadzenie w pełni elektronicznych wniosków i odejście od konieczności fizycznego dostarczania tablic to oszczędność czasu dla milionów kierowców. Jednocześnie, integracja z międzynarodowymi systemami wymiany danych za pomocą usługi AVI ma zwiększyć bezpieczeństwo i wyeliminować ryzyko rejestracji aut o niepewnej historii.