Koniec z ręcznym przekopywaniem sieci. NotebookLM dostaje Deep Research i obsługę plików Microsoft Word

Od teraz, zamiast żmudnego, wieloetapowego przeszukiwania sieci, możesz zlecić sztucznej inteligencji stworzenie kompleksowego planu badawczego, przeglądanie setek witryn i wygenerowanie zorganizowanego raportu opartego na twoich źródłach i nowych danych z internetu. Co więcej, w ramach tej aktualizacji NotebookLM otwiera się na zupełnie nowe formaty plików, w tym te stworzone przez Microsoft, znacząco ułatwiając integrację z popularnymi ekosystemami biurowymi.

Deep Research w NotebookLM — Twój osobisty asystent naukowy

Funkcja Deep Research to prawdziwa rewolucja w sposobie pracy z informacjami. Została zaprojektowana, aby automatyzować i upraszczać najbardziej złożone zadania związane z gromadzeniem wiedzy. Google podzielił opcje wyszukiwania na dwie kategorie, dostępne w panelu „Źródła” po lewej stronie ekranu:

Szybkie Badania (Fast Research – dawniej Discover sources) – najlepsze do szybkiego wyszukiwania. Narzędzie błyskawicznie skanuje informacje, pozwalając na natychmiastowe przejrzenie i zaimportowanie źródeł. Deep Research – idealne do pełnego briefingu. Wykonuje dogłębną analizę, aby znaleźć najwyższej jakości artykuły, publikacje lub strony internetowe. Następnie generuje szczegółowy raport.

Najlepsze jest to, że narzędzie działa w tle, co pozwala na kontynuowanie pracy nad notatkami lub dodawanie nowych źródeł, podczas gdy AI przeszukuje internet. Po zakończeniu, możesz dodać zarówno wygenerowany raport, jak i wszystkie użyte do jego stworzenia źródła bezpośrednio do swojego notatnika.

Aby skorzystać z funkcji, należy:

Przejść do panelu „Źródła” po lewej stronie. Wybrać „Web” jako typ źródła. Kliknąć rozwijane menu obok i wybrać „Deep Research”. Wpisać zapytanie lub polecenie, a następnie rozpocząć wyszukiwanie.

Google chce w ten sposób pomóc nam „zbudować bogatą bazę wiedzy na dowolny temat bez wychodzenia z twojego workflow”.

Nowa era formatów: .docx, Google Sheets i obrazy

NotebookLM staje się uniwersalnym centrum wiedzy dzięki rozszerzeniu listy obsługiwanych formatów plików, które mogą służyć jako źródła do analizy AI. Nowe formaty to:

Microsoft Word (.docx) – Wreszcie! Koniec z ręcznym konwertowaniem i eksportowaniem. Możesz bezpośrednio przesyłać dokumenty Worda zawierające notatki, szkice i inne ważne materiały do analizy.

– Wreszcie! Koniec z ręcznym konwertowaniem i eksportowaniem. Możesz bezpośrednio przesyłać dokumenty Worda zawierające notatki, szkice i inne ważne materiały do analizy. Google Sheets — teraz możesz bezpośrednio przesyłać arkusze kalkulacyjne i zadawać pytania dotyczące zawartych w nich danych. Na przykład, możesz poprosić o podanie kluczowych statystyk lub wygenerowanie podsumowań z całego arkusza.

— teraz możesz bezpośrednio przesyłać arkusze kalkulacyjne i zadawać pytania dotyczące zawartych w nich danych. Na przykład, możesz poprosić o podanie kluczowych statystyk lub wygenerowanie podsumowań z całego arkusza. Pliki z Google Drive — możliwe jest teraz dodawanie plików PDF bezpośrednio z Google Drive, a także wklejanie plików Drive jako adresów URL (podobnie jak w przypadku stron internetowych i filmów z YouTube). W przypadku wielu linków wystarczy oddzielić je przecinkami.

— możliwe jest teraz dodawanie plików PDF bezpośrednio z Google Drive, a także wklejanie plików Drive jako adresów URL (podobnie jak w przypadku stron internetowych i filmów z YouTube). W przypadku wielu linków wystarczy oddzielić je przecinkami. Obrazy — choć ta funkcja będzie dostępna nieco później, ostatecznie NotebookLM pozwoli na przesyłanie zdjęć odręcznych notatek, broszur i innych obrazów do analizy przez AI.

Jeśli chodzi o dostępność, to deep Research i rozszerzona obsługa plików (z wyjątkiem obrazów) mają trafić do wszystkich użytkowników NotebookLM w ciągu najbliższego tygodnia.