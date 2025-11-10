Koniec z przekazywaniem kluczy. Inteligentny zamek w promocji

W codziennym użyciu WELOCK Touch41 ma rozwiązać rzeczywiste problemy: wejść bez nerwowego szukania kluczy, udostępnić dostęp na czas gościnny, cofnąć go jednym kliknięciem i mieć jasność, czy drzwi zostały domknięte. Smart-locki tej klasy zwykle pozwalają tworzyć wirtualne „klucze” dla domowników i gości (np. na konkretne dni lub godziny), a także odczytywać historię wejść w aplikacji — i właśnie ten zestaw scenariuszy czyni urządzenie najbardziej przydatnym na co dzień. Producent podkreśla przy tym wysyłkę z europejskiego magazynu i 2-letnią gwarancję.

Warto też pamiętać o wielu zaletach zamkach Touch41, choćby o wielu sposobach odblokowywania. Możemy wykorzystać do tego odcisk palca, kartę RFID czy smartfona. Jest również możliwość podłączenia się przez USB np. gdyby ktoś ukradł bateria czy by się one rozładowały. Nie ma więc możliwości, żeby ktoś z Was przypadkiem zgubił klucz i miał problem z dostaniem się do domu. Zamek jest również kompatybilny z Alexą czy Home Assistant, które również możecie wykorzystać do otwierania. Sama aplikacja jest prosta w obsłudze i konfiguracji. Dzięki niej będziecie mieli pełną kontrolę nad Touch41 oraz nad zabezpieczeniami. Takie rozwiązanie powinno też odstraszać potencjalnych złodziei.

Touch41 + WIFIBOX3: z lokalnego Bluetooth na pełny „zdalny”

Samo otwieranie w pobliżu to jedno, ale prawdziwy komfort zaczyna się wtedy, gdy możesz sprawdzić stan i nadać dostęp bez bycia w zasięgu. Do tego służy WIFIBOX3 — niewielki bridge, który łączy zamek (Bluetooth) z Twoją domową siecią Wi-Fi. Dzięki temu z aplikacji zrobisz rzeczy, których lokalny Bluetooth nie ogarnia: podejrzysz status z dowolnego miejsca, nadasz jednorazowy lub czasowy dostęp gościowi, a po jego wizycie po prostu go cofniesz. To też dobry scenariusz dla najmu krótkoterminowego: wysyłasz gościom „e-klucz” z datą ważności, zamiast umawiać się na przekazanie pęku kluczy pod klatką. Link do urządzenia znajdziesz tutaj: WIFIBOX3 – bridge/gateway.

Dla kogo takie rozwiązanie ma sens?

Jeżeli mieszkasz z kilkoma domownikami i każdy ma inny rytm dnia, Touch41 upraszcza logistykę: zamiast dorabiać i dystrybuować fizyczne klucze, nadajesz dostęp w aplikacji i przestajesz martwić się o „kto ma który klucz”. Gdy wpuszczasz sprzątanie, ekipę serwisową albo opiekunkę dla psa, ustawiasz okno czasowe i po wizycie cofasz uprawnienie. Jeśli wynajmujesz krótkoterminowo, WIFIBOX3 rozwiązuje problem zarządzania — gość dostaje czasowy dostęp, a Ty nie musisz jechać przez miasto tylko po to, by otworzyć drzwi. Wreszcie, jeśli po prostu chcesz wejść z zakupami bez żonglerki kluczami w rękawiczkach, smart-lock oszczędza tych codziennych drobiazgów, na których najłatwiej traci się czas i cierpliwość.

Montaż i kompatybilność: co sprawdzić zanim klikniesz „kup”

Zanim zamienisz klasyczną wkładkę na Touch41, zrób krótki „przegląd drzwi”. Najpierw typ wkładki: w większości mieszkań w Polsce jest to europrofil — jeśli u Ciebie również, montaż zwykle zamyka się w wymianie wkładki i dokręceniu śruby mocującej od czoła drzwi. Spójrz na grubość skrzydła (producent podaje kompatybilność z grubością od 50 mm do 100 mm) i długość obecnej wkładki po obu stronach (tzw. połówki A/B); to pozwoli dobrać wariant, który nie będzie wystawał ani chował się zbyt głęboko pod rozetą. Sprawdź również umiejscowienie zamka – odległość od końca drzwi musi być większa niż 40 mm.

Jeśli masz masywniejszy, wielopunktowy zamek z mocnym samozamykaczem, upewnij się, że drzwi domykają się gładko — inteligentny zamek nie naprawi źle wyregulowanego mechanizmu i może „czuć” dodatkowy opór przy ryglowaniu. W mieszkaniach z administracją warto jeszcze sprawdzić zasady dotyczące modyfikacji okuć od strony klatki (niektóre wspólnoty wymagają zachowania jednolitego wyglądu).

I na koniec: zaplanuj zasięg dla WIFIBOX3 — mostek najlepiej działa, gdy ma stabilne Wi-Fi i „widzi” zamek po Bluetooth bez kilku grubych ścian po drodze. W praktyce zwykle wystarczy gniazdko w przedpokoju lub sąsiednim pokoju.

Jak skorzystać z promocji?

W trakcie promocji z okazji 11.11 po użyciu kuponu VD63 na stronie kampanii: promocja 11.11 na WELOCK Touch41 Touch41 ma finalną cenę 126 €, czyli około 540 zł. W cenie masz wysyłkę z europejskiego magazynu oraz 2-letnią gwarancję. To ważny niuans przy zamkach do drzwi: w razie pytań posprzedażowych kontaktujesz się z europejskim supportem, a czas dostawy jest przewidywalny (bez odpraw i dopłat). Jeśli chcesz przejrzeć całą ofertę z okazji 11.11/Black Friday, WELOCK zebrał ją na zbiorczej stronie wydarzenia: oferta 11.11 / Black Friday – WELOCK.