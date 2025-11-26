KTC na Black Friday: wybierz ekran pod swój rytm gry

Jeśli grasz w tytuły przygodowe, RPG albo łączysz granie z pracą, 27″ z 100 Hz daje wytchnienie oczom i porządkuje obraz bez wywracania stanowiska. Gdy lubisz „duży kadr” i nie chcesz oddawać tempa, 32″/180 Hz robi różnicę w wyścigach i dynamicznych shooterach, jest przestrzeń i jest ciągłość ruchu. A kiedy żyjesz w rankingach, gdzie liczy się timing i pamięć mięśniowa, 27″/210 Hz albo 27″/300 Hz skracają drogę od ręki do reakcji tak, że czujesz to w mikroruchach celownika i szybkim TTK. Wybór jest więc mniej o „specyfikacji”, a bardziej o tym, jak grasz i z jakiej odległości patrzysz.

Jak działa promocja na Black Friday na AliExpress?

Promocja trwa w dniach od 20 listopada do 3 grudnia. Każdy model KTC ma przypisane kody rabatowe oraz cenę końcową po ich użyciu. Tam, gdzie są dwa kody, wpisujesz oba, wtedy zniżki się sumują. Kluczowe jest to, że finalną kwotę znasz jeszcze przed kliknięciem „kup”, a sam wybór sprowadza się do jednego pytania: płynność, przestrzeń czy maksymalna responsywność?

KTC H27T27 100Hz Gaming Monitor, jako łagodny przeskok z 60 Hz w wygodnym 27″

Jeśli dotąd grałeś na klasycznych 60 Hz, H27T27 jest jak oddech dla oczu: 100 Hz porządkuje ruch kamery, wygładza przewijanie i zmniejsza smużenie w szybszych scenach, a 27 cali daje komfort pracy i grania bez „tetrisowania” okien. To nie jest sprzęt, który wymaga zmiany nawyków, po prostu przestajesz czuć szarpnięcia przy obrotach i mniej mrużysz oczy przy drobnym tekście interfejsu.

W grach przygodowych i RPG różnica wychodzi w subtelnościach: płynniejsze najazdy kamery, czytelniejsze faktury, stabilniejszy HUD. Po pracy ten sam ekran robi robotę w przeglądarce, edytorze wideo czy Excelu przewijanie jest bardziej naturalne, a pulpit „mieści” więcej treści. H27T27 to dobry wybór, gdy chcesz realnego komfortu zamiast e-sportowej „spinki”.

Użyj kodu BFPL15, aby cena końcowa wyniosła: $103.18, czyli około 380 zł. To uczciwy bilet do świata płynniejszego ruchu dla osób, które łączą granie i codzienne zadania na jednym monitorze.

KTC H32S17 180Hz Gaming Monitor to duży kadr 32″ i tempo, które niesie akcję

H32S17 łączy 32 cale z 180 Hz, czyli daje „dużą scenę” bez oddawania tempa. Większa przekątna porządkuje interfejs, minimapa, czat, pasek umiejętności mają więcej „powietrza”, a cel nie ucieka poza peryferia wzroku. 180 Hz to z kolei zauważalny skok względem 144 Hz: obroty kamery są płynniejsze, a śledzenie sylwetki mniej „postrzępione”.

W wyścigach i dynamicznych shooterach dostajesz wrażenie „bycia w środku”, a nie „przed szybą”; na co dzień 32″ robi różnicę w multitaskingu i pracy na podzielonym ekranie. To monitor dla osób, które lubią duży obraz i płynny ruch jednocześnie, bez wchodzenia w skrajności.

Użyj kodu BFPL20, a cena końcowa obniży się do: $160.29, czyli około 589 zł. W tej kwocie to rozsądny kompromis: duży kadr do wszystkiego i odświeżanie, które dźwignie bez problemu szybkie gry.

KTC H27T6 210Hz Gaming Monitor, czyli szybkie 27″ dla tych, którzy liczą decyzje w milisekundach

H27T6 podnosi poprzeczkę do 210 Hz w formacie 27 cali. To konfiguracja, która lubi flicki, korekty celu i częste zmiany kierunku, mikroruchy nie rozmazują się, a animacja trzyma ciągłość nawet przy gwałtownych strafe’ach. 27″ zostaje uniwersalne: łatwo ogarnąć cały HUD bez „jeżdżenia” głową, a jednocześnie masz dość miejsca, by po pracy wygodnie rozstawić okna.

Jeśli 144–165 Hz przestało Ci wystarczać, 210 Hz daje „dodatkowy zapas” responsywności, czuć go od pierwszych rund. To ekran dla osób, które świadomie trenują powtarzalność i timing, chcą wyżej niż „średnia półka”, ale nadal potrzebują jednego monitora „do wszystkiego”.

Użyj kodów H27T10 + BFPL30 (łączą się), a wtedy cena końcowa wyniesie: $171.11, czyli około 630 zł. Praktyczna droga, by wyjść ponad 165/180 Hz bez rezygnowania z wygody formatu 27″.

KTC H27E6 300Hz Gaming Monitor, gdy „bardzo szybko” to za mało

H27E6 to 300 Hz w 27 calach, terytorium dla graczy, którzy czują różnicę między „szybko” a „najszybciej”. Każdy ruch ręki szybciej zamyka się w kadrze, a opóźnienia wizualne spadają do poziomu, który przekłada się na timing, duelingi i wygrywanie wymian. Jednocześnie 27″ zostaje rozsądne do codziennego użycia: ogarniasz cały HUD i peryferia wzrokiem, bez kompromisu na czytelności.

To monitor dla tych, którzy liczą mikrozyski: krótsza droga od gestu do reakcji, mniej „szumu” w szybkim TTK, lepsza kontrola przy wysokich FPS-ach. Jeżeli grasz rankingowo albo po prostu lubisz czuć, że sprzęt dotrzymuje kroku Twoim nawykom, 300 Hz ma sens nie tylko na papierze.

Użyj kodów H27E10 + BFPL40 (łączą się), by uzyskać cenę końcową: $267.95, co daje około 990 zł. To propozycja „pod tempo” dla czystego setupu 27″, bez wycofywania się z uniwersalności na co dzień.

Jeśli chcesz spokojniejszej animacji i wygodnego 27″ do grania i pracy, bierzesz H27T27. Gdy marzy Ci się duży kadr bez utraty tempa, H32S17 robi różnicę w wyścigach i shooterach. Jeżeli żyjesz w rankingach, H27T6 podciąga responsywność ponad „klasyczne” 165/180 Hz, a H27E6 zamyka temat po mistrzowsku 300 Hz tam, gdzie timing to cała gra. Kody składają się na jasny rachunek, a resztę poczujesz w pierwszych rundach.