Słuchawki warte 899 zł możesz mieć za darmo. Przedświąteczna oferta Huawei dla miłośników zaawansowanej technologii

Huawei Watch Ultimate 2 to zegarek do zadań specjalnych

Watch Ultimate 2 to urządzenie stworzone z myślą o wymagających użytkownikach, szczególnie tych aktywnych w środowisku wodnym. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest podwodna komunikacja sonarowa, pozwalająca na przesyłanie wiadomości i emotikon do innych nurków na odległość do 30 metrów. W sytuacjach awaryjnych zasięg sygnału SOS zwiększa się nawet do 60 metrów.

Konstrukcja zegarka uwzględnia ekstremalne warunki użytkowania. Koperta wykonana z płynnego metalu na bazie cyrkonu, połączona z nanoceramiczną ramką i szafirowego szkłem, sprawia, że całość waży jedynie 80,5 grama z tytanową bransoletą. Urządzenie zachowuje wodoszczelność na głębokości 150 metrów, co potwierdzają certyfikaty ISO 22810 i EN 13319. System bezpieczeństwa obejmuje algorytm dekompresyjny Bühlmanna ZHL-16C99 oraz powiadomienia o ponad 20 potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach podczas nurkowania.

Ekran LTPO o przekątnej 1,5 cala osiąga jasność do 3500 nitów, zapewniając doskonałą czytelność nawet w najsilniejszym słońcu. Wymiary czasomierza wynoszą 47,8 na 47,8 na 12,9 mm – to spory gabarytowo gadżet, choć premium wykonanie częściowo rekompensuje jego rozmiar. Watch Ultimate 2 wykorzystuje technologię X-TAP i system TrueSense do analizy dziesięciu parametrów zdrowotnych w ciągu minuty. Urządzenie oferuje badanie EKG, pomiar saturacji krwi, monitoring snu i poziomu stresu. Ciekawostką jest funkcja oceny dwunastu stanów emocjonalnych – zegarek próbuje rozpoznać nastrój użytkownika, choć skuteczność tej funkcji w praktyce bywa różna.

Dla aktywnych użytkowników przygotowano system pozycjonowania GPS HUAWEI Sunflower działający na dwóch częstotliwościach z pięcioma kanałami. Możliwość pobierania map offline i tryb ekspedycji sprawdzają się podczas długich wędrówek. Miłośnicy golfa docenią bazę ponad 17 tysięcy trójwymiarowych map pól golfowych z całego świata. Zebrane dane treningowe synchronizują się z popularną aplikacją Strava.

Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 867 mAh zapewnia zróżnicowany czas pracy w zależności od trybu. Podczas nurkowania zegarek działa do 18 godzin, w trybie wyprawy wytrzymuje do 40 godzin, a przy oszczędnym użytkowaniu nawet 11 dni. W standardowym trybie z aktywnym eSIM, Bluetooth i wszystkimi funkcjami monitoringu zdrowia bateria wystarcza na około 4 dni. Urządzenie obsługuje połączenia komórkowe przez eSIM z redukcją szumów opartą na sztucznej inteligencji. Jest kompatybilne zarówno z Androidem, jak i iOS. Płatności zbliżeniowe realizowane są przez Quicko Wallet.

Kup smartwatch i zyskaj słuchawki za darmo

Do 28 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów klienci kupujący smartwatch Watch Ultimate 2 za 3999 złotych mogą otrzymać słuchawki FreeClip za symboliczną złotówkę, lub całkowicie bez dodatkowych opłat – w zależności od wybranego punktu sprzedaży. To niebagatelna oszczędność, biorąc pod uwagę, że standardowa cena tych słuchawek wynosi 899 złotych. Dla osób preferujących rozłożenie wydatku w czasie dostępna jest możliwość zakupu na 20 lub 30 rat zero procent, co miesięcznie daje około 200 złotych.

Huawei FreeClip to nietypowe słuchawki o konstrukcji przypominającej klipsy. Pojedyncze urządzenie waży zaledwie 5,6 grama, co minimalizuje odczuwalność podczas noszenia. System C-bridge Design automatycznie dopasowuje się do kształtu ucha, zapewniając stabilne utrzymanie bez wyraźnego dyskomfortu. Łącznie z etui słuchawki oferują do 36 godzin odsłuchu. Wyposażono je w redukcję szumów wykorzystującą sztuczną inteligencję oraz klasę szczelności IP54, gwarantującą podstawową ochronę przed pyłem i zachlapaniem. To interesujący kompromis między funkcjonalnością a komfortem użytkowania.

Dla osób zainteresowanych wyłącznie słuchawkami dostępna jest osobna promocja – FreeClip można nabyć za 549 złotych zamiast standardowych 899 złotych. Wersja w kolorze różowego złota dostępna w oficjalnym sklepie Huawei zawiera dodatkowo opaskę Huawei Band 10. We wrześniu 2025 roku zapowiedziano drugą generację tych słuchawek – FreeClip 2, jednak na razie są one dostępne wyłącznie na rynku chińskim.