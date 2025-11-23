Ładujesz auto i ratujesz sieć energetyczną jednocześnie. Szwedzki pomysł podbija świat

Podsumowanie artykułu . . .

W Szwecji ruszył właśnie pionierski projekt, który przekształca publiczną infrastrukturę ładowania w elastyczny element systemu energetycznego. Flexecharge, duńska firma specjalizująca się w zarządzaniu elastycznością infrastruktury ładowania, połączyła siły z Recharge, a więc największym operatorem sieci szybkiego ładowania w krajach nordyckich. Efektem tej współpracy jest pierwszy na świecie system agregujący publiczną infrastrukturę szybkiego ładowania do świadczenia usług elastyczności dla sieci elektroenergetycznej.

66 hubów, 43 MW i zero migotania sieci, czyli jak publiczne ładowarki ratują system

Recharge zarządza tysiącami punktów ładowania rozmieszczonymi w Norwegii, Szwecji, Finlandii i Danii, zapewniając kierowcom dostęp do wysokiej mocy w strategicznych lokalizacjach. Teraz ta sama infrastruktura zyskała drugie życie, wspierając stabilność całego systemu energetycznego. Projekt objął 66 lokalizacji i ponad 500 punktów ładowania w szwedzkiej strefie sieciowej SE3, a działa na zasadzie wirtualnej elektrowni, która łączy rozproszone źródła energii i zarządza nimi jak jednym, zintegrowanym organizmem. W tym przypadku rolę generatorów pełnią stacje ładowania, które są zdolne do błyskawicznego dostosowywania pobieranej mocy.

Technologia umożliwia hubom ładowania reakcję na sygnały systemu w ciągu kilku sekund. Gdy sieć potrzebuje stabilizacji, stacje automatycznie redukują moc ładowania, uwalniając energię dla innych odbiorców. Proces ten jest na tyle szybki i precyzyjny, że użytkownicy praktycznie go nie zauważają. Platforma Flexecharge współpracuje z dostawcą usług bilansujących Fever, dynamicznie rozdzielając redukcje mocy między użytkownikami. Dzięki temu wpływ na tempo ładowania poszczególnych pojazdów jest minimalny, a system zyskuje znaczną elastyczność.

Aby zakwalifikować się do rynku usług systemowych, infrastruktura musiała spełnić rygorystyczne wymogi operatora sieci przesyłowej. Producenci ładowarek alpitronic i Kempower dostosowali swoje urządzenia do tych wymagań, implementując funkcje umożliwiające natychmiastową reakcję na sygnały sieciowe. Wiemy, że obecnie system agreguje 43 MWh zagregowanej elastyczności w ramach pojedynczego zasobu sieciowego. To całkiem spora moc, która może realnie wpłynąć na stabilność szwedzkiej sieci energetycznej, a to szczególnie w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Dla operatorów stacji ładowania projekt otwiera zupełnie nowe źródło przychodów, bo oprócz tradycyjnej sprzedaży energii kierowcom, mogą teraz zarabiać na świadczeniu usług dla systemu elektroenergetycznego. Jest to szczególnie cenne w kontekście rosnącej konkurencji na rynku ładowania pojazdów elektrycznych. Ludwig Hägglund z Recharge podkreśla zresztą, że projekt dowodzi możliwości utworzenia nowego modelu biznesowego, w którym sieć publicznych stacji nie tylko obsługuje kierowców, ale także stabilizuje system elektroenergetyczny. Max Brandt z Flexecharge nazywa to milowym krokiem dla całej branży, otwierającym drzwi do globalnej monetyzacji usług elastyczności.

Szwedzki projekt to jednak dopiero początek większych zmian. Technologia może zostać rozszerzona na inne regiony sieciowe, a na dodatek doczekać się integracji z systemami magazynowania energii. W miarę rozwoju elektromobilności i wzrostu liczby stacji ładowania, potencjał wirtualnych elektrowni będzie znacząco rósł. Sama inicjatywa pokazuje, jak nowoczesna infrastruktura może służyć wielu celom jednocześnie, bo oto właśnie stacje ładowania przestają być pasywną infrastrukturą i stają się aktywnymi uczestnikami rynku energii, wspierając integrację odnawialnych źródeł energii i stabilność sieci.