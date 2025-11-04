Lidl wprowadza do oferty mały Monsieur Cuisine Compact

Podsumowanie artykułu . . .

Popularny robot kuchenny Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, który w Polsce zdążył zyskać potoczną nazwę Lidlomix wkrótce doczeka się mniejszego rodzeństwa dla użytkowników, którzy z różnych powodów nie potrzebują lub nie mają miejsca na podstawowy model. Nowość nazywać się będzie Monsieur Cuisine Compact i do polskich sklepów trafi już 24 listopada 2025 roku.

Co znajdziemy w wersji Compact

Podstawową różnicą w stosunku do poprzednika są oczywiście wymiary. Nowy termorobot mierzy 40,1 cm długości, 24,6 cm szerokości i 29,3 cm wysokości przy wadze zaledwie 5,4 kg. To wyraźny kontrast wobec prawie 46-centymetrowej długości i ponad 11-kilogramowej wagi starszego modelu. Zmniejszone gabaryty wymusiły oczywiście pewne zmiany w sposobie obsługi – model Compact nie ma dużego, 8-calowego ekranu dotykowego, zamiast niego jest niewielki panel sterujący, zapewniający podstawową obsługę urządzenia. Pełną kontrolę nad umożliwia oczywiście aplikacja mobilna, zatem by w pełni wykorzystać możliwości nowego robota niezbędne będzie jej ciągłe użycie.

Mniejsza wersja zachowuje podstawowe funkcje, w tym gotowanie, smażenie, wyrabianie ciasta czy miksowanie. W podstawowym zestawie zabrakło jednak nakładki do gotowania na parze, która będzie dostępna jako osobny dodatek. Pojemność misy w wersji Compact (może należałoby ją nazywać Micromixem?) wynosi 2 litry, z maksymalnym napełnieniem do 1,5 litra. Bazowy model jest oczywiście znacznie większy, misa ma 4,5 litra i pozwala na przygotowanie potraw w objętości 3 litrów.

Compact wydaje się zatem idealnym rozwiązaniem dla singli, studentów, wszędzie tam, gdzie nie jest niezbędne przygotowanie potraw dla większej liczby osób. Mniejsza misa oznacza także mniejsze zapotrzebowanie na prąd – mikromix zadowala się 500 W, podczas gdy starszy brat pobiewa do 1200 W. Liczba programów automatycznych została drastycznie zmniejszona – z 12 do zaledwie 3. Maksymalna masa ciasta do ugniatania wynosi 500 gramów.

Za ile będzie dostępny Monsieur Cuisine Compact?

O ile wiemy, kiedy mikromix powinien być dostępny, to wciąż nie wiemy, za ile. Ostateczna cena dla polskiego rynku nie została jeszcze potwierdzona, szacunki bazowane na podstawie wycen w innych krajach sugerują, że urządzenie może kosztować około 1250 złotych. W Czechach Compact wyceniono na 6499 koron, podczas gdy model Smart kosztuje 12999 koron. W Belgii proporcje są zbliżone – 250 euro za mniejszą wersję przy 500 euro za pełnowymiarowy odpowiednik. Biorąc pod uwagę, że w Polsce Monsieur Cuisine Smart kosztuje obecnie 2499 złotych, można strzelać, że mała wersja powinna być dostępna za połowę tej kwoty.