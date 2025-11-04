Orange udostępnia światłowód 8 Gb/s w nowych lokalizacjach

Podsumowanie artykułu . . .

Ultraszybki internet światłowodowy Orange dociera do kolejnych miejscowości

Lista miejscowości z dostępem do światłowodu o prędkości do 8 Gb/s powiększyła się o Olsztyn, Zabrze, Koszalin, Konin, Siedlce, Chełm, Przemyśl, Grudziądz, Ostródę, Ostrowiec Świętokrzyski i Kutno. Usługa zatem działa już w pięćdziesięciu lokalizacjach w kraju.

Dla kogo tak naprawdę przeznaczony jest internet o takiej prędkości? Operator wskazuje kilka grup docelowych, wśród których znajdują się osoby pracujące zdalnie, twórcy treści, gracze oraz użytkownicy technologii wirtualnej rzeczywistości. W praktyce jednak większość gospodarstw domowych nie wykorzysta w pełni takich możliwości – standardowe przeglądanie internetu czy streaming wideo radzą sobie doskonale przy znacznie niższych prędkościach.

Kluczowym elementem umożliwiającym pełne wykorzystanie potencjału łącza jest nowy router światłowodowy Funbox 10, wyposażony w Wi-Fi 7, zdolny do obsługi tak wysokiej przepustowości zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo – jest on także wyposażony w gniazdo Ethernet Rj45 10 Gbps, jeśli jednak chcemy podłączyć do niego komputer, należy zadbać, by także i on wyposażony był w równie wydajne złącze, większość maszyn ma bowiem na pokładzie złącze 1 Gbps lub 2,5 Gbps.

Świąteczne promocje warte nawet tysiąc złotych

Orange przygotował pakiet zachęt dla nowych klientów, który obejmuje zarówno bon świąteczny, jak i okres bezpłatnego korzystania z usługi. Osoby decydujące się na najszybszą opcję mogą liczyć na sześć miesięcy abonamentu za zero złotych oraz bon o wartości 1000 złotych do wykorzystania w salonach i sklepie internetowym operatora.

Dla wybierających wolniejsze warianty przygotowano nieco skromniejsze, ale wciąż atrakcyjne warunki. Przy prędkości do 2 Gb/s klienci otrzymują pół roku darmowego abonamentu i bon 500 złotych, natomiast przy prędkościach do 600 Mb/s, 900 Mb/s i 1 Gb/s – trzy miesiące bez opłat oraz bon o tej samej wartości.

Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych klientów decydujących się na dwuletni okres umowny i nie łączy się z innymi promocjami. Użytkownicy zmieniający umowę na wyższy wariant mogą tradycyjnie obejść się smakiem.