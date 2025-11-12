Listopadowy Pixel Drop przynosi wiele nowości od Google, z których nie skorzystamy

Podsumowanie artykułu . . .

Google Remix, czyli edycja zdjęć na czacie RCS

Funkcja Remix w aplikacji Wiadomości wykorzystuje model Nano Banana Gemini do modyfikowania fotografii bezpośrednio w oknie konwersacji. Wystarczy przytrzymać palcem wybrane zdjęcie lub wybrać je z galerii, by uruchomić narzędzia edycyjne. To rozwiązanie umożliwia wspólną zabawę z obrazami – obie strony rozmowy mogą kolejno przekształcać tę samą fotografię, nie opuszczając okna czatu.

Co ciekawe, zmodyfikowane zdjęcia widoczne są dla wszystkich uczestników konwersacji, niezależnie od posiadanego urządzenia czy systemu operacyjnego. Funkcja działa również w rozmowach grupowych. Niestety, obecnie z rozwiązania mogą korzystać wyłącznie użytkownicy posługujący się językiem angielskim, którzy ukończyli 18 lat i mają włączoną usługę RCS.

Inteligentne powiadomienia i ochrona przed oszustwami

Telefony z serii Pixel 9 i nowsze (z pominięciem podstawowej wersji i modelu 9a zyskają możliwość wyświetlania streszczeń dłuższych konwersacji bezpośrednio w panelu powiadomień. System analizuje rozbudowane wątki w aplikacjach komunikacyjnych i przygotowuje ich skrót, co ma ułatwić szybkie zapoznanie się z treścią bez konieczności przeglądania całej historii rozmowy. Od grudnia pojawi się dodatkowe ulepszenie – automatyczne grupowanie i wyciszanie mniej istotnych alertów. Obie te opcje funkcjonują jedynie, jeśli smartfon ma ustawiony język angielski.

W zakresie bezpieczeństwa rozszerzono zasięg działania systemu wykrywania oszustw. Funkcja Scam Detection dla powiadomień czatu dostępna jest na telefonach Pixel 6 i nowszych wyświetlając komunikat „Prawdopodobne oszustwo” przy podejrzanych wiadomościach – i tak, jak się pewnie domyślacie, także i z tej nowości nie skorzystamy, nowość dostępna jest bowiem wyłącznie w USA.

Rozwiązanie do wykrywania oszustw podczas rozmów głosowych objęło natomiast swoim zasięgiem smartfony Pixel 9 i nowsze (z wyłączeniem serii A) w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Australii i Kanadzie, obsługując języki angielski, francuski i hindi.

Ulepszono również sposób traktowania kontaktów oznaczonych jako VIP. Powiadomienia od najbliższych osób otrzymują najwyższy priorytet, a na widżecie Kontaktów pojawia się specjalna odznaka, gdy dana osoba znajdzie się w strefie zagrożenia – na przykład podczas powodzi lub innej katastrofy naturalnej.

Pakiety tematyczne Wicked i tryb oszczędny w Mapach Google

Do końca stycznia 2026 roku dostępne są pakiety motywów „Wicked: For Good” inspirowane filmem o tym samym tytule. Użytkownicy mogą wybierać spośród trzech stylów: For Good, Glinda i Elphaba, z których każdy zawiera tapety, ikony, dźwięki systemowe oraz animacje GIF. Film trafi do polskich kin 21 listopada bieżącego roku.

Właściciele najnowszych urządzeń z rodziny Pixel 10 zyskali dostęp do trybu oszczędzania energii w Mapach Google – po naciśnięciu przycisku zasilania interfejs ulega uproszczeniu, prezentując jedynie kluczowe informacje nawigacyjne, takie jak kolejne manewry na trasie. Producenci deklarują, że ten tryb pracy może wydłużyć czas działania urządzenia nawet o cztery godziny podczas podróży samochodem.

Mieszkańcy Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Japonii mogą korzystać z funkcji Call Notes, która wykorzystuje model Gemini Nano do nagrywania połączeń, tworzenia notatek, generowania transkrypcji i podsumowań oraz sugerowania kolejnych kroków po zakończonej rozmowie. Rozwiązanie działa na smartfonach Pixel 9 i nowszych, z wyjątkiem modelu Pixel 9a, przy czym w Japonii opcja tworzenia podsumowań pozostaje niedostępna.

Ulepszono także działanie Magic Cue, który teraz oferuje bardziej precyzyjne sugestie dzięki technologii Private AI Compute w chmurze. To nowa platforma przetwarzania sztucznej inteligencji, łącząca możliwości zaawansowanych modeli Gemini działających w chmurze z gwarancjami bezpieczeństwa i prywatności, charakterystycznymi dla przetwarzania na urządzeniu.

Jesteśmy użytkownikami drugiej kategorii

Listopadowa aktualizacja Pixel Drop wyraźnie pokazuje strategiczny kierunek rozwoju produktów Google – coraz większa integracja rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Niestety, polscy użytkownicy mogą sobie większość z nich tylko pooglądać – po części ze względu na ograniczenia językowe, po części regionalne. Ograniczona dostępność rzecz jasna nie przeszkodzi Google w pokazywaniu, jak bardzo są zaawansowani i wyprzedzają innych, tak ja nie niedziałające Apple Intelligence nigdy nie przeszkadzało w promowaniu iPhone’ów…