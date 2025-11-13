MediaTek Dimensity 9600 będzie rywalizował z najwydajniejszym Snapdragonem

Podsumowanie artykułu . . .

Wrzesień 2025 roku przyniósł nowe układy MediaTeka i Qualcomma, wiemy też co nieco o planach na rok przyszły

Wrzesień 2025 roku był swego rodzaju przygotowaniem do tego wyścigu. MediaTek zaprezentował procesor Dimensity 9500 22 września, parę dni później Qualcomm odpowiedział Snapdragonem 8 Elite Gen 5. I wydawałoby się, że wszystko będzie po staremu, październikowy ranking AnTuTu w zasadzie potwierdził absolutną dominację amerykańskiego producenta w Top 3 i ogromną przewagę w pierwszej dziesiątce urządzeń, jednak wyniki dalekie były od jednoznaczności – topowy chipset MediaTeka w określonych zastosowaniach sprawdzał się lepiej niż flagowiec Qualcomma.

Jeśli plany na 2026 roku nie ulegną zmianie, Qualcomm ma zamiar w przyszłym roku wprowadzić na rynek aż dwa flagowe modele, oznaczone prawdopodobnie symbolami SM8950 oraz SM8975 i nazwami handlowymi Snapdragon 8 Elite Gen 6 i Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. MediaTek natomiast po staremu przygotowuje wyłącznie jeden procesor z najwyższej półki – Dimensity 9600. Ma on, według informacji przekazanych przez znanego mistrza przecieków Digital Chat Station, zajmować pozycję pośrednią pod względem wydajności między dwoma układami Qualcomma, jednak być przy tym rozwiązaniem znacznie tańszym.

Qualcomm zamierza bowiem podnieść cenę układu Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro o 70 dolarów w porównaniu z poprzednią generacją. To znaczna kwota, która z pewnością negatywnie przełoży się na ceny najdroższych smartfonów. Zarówno producenci mogą czuć w tej sytuacji pokusę, by skorzystać z innego rozwiązania do produkcji kolejnego flagowca, jak i konsumenci, by nań zagłosować portfelem. Owszem, za MediaTekiem ciągnie się opinia, że ich układy są gorsze, ale granica dojenia klientów może okazać się dla Qualcomma bliższa, niż się spodziewa.

Wszystkie trzy nadchodzące układy będą oparte na architekturze ARM i procesie technologicznym TSMC N2p o litografii 2 nanometrów. Oznacza to, że różnice w wydajności będą wynikać głównie z decyzji projektowych obu firm, a nie z technologicznej przewagi którejkolwiek ze stron. I na tym można w zasadzie poprzestać gdybanie, szczegółowa specyfikacja Dimensity 9600 pozostaje bowiem na razie nieujawniona, a i to, co wiemy o nadchodzących Snapdragonach to jeszcze nic pewnego.

MediaTek ma realną szansę wykorzystać obecną sytuację na swoją korzyść. Proponując jeden, odpowiednio wyceniony procesor o wydajności sytuującej się między dwoma najlepszymi wariantami rywala, może przyciągnąć producentów poszukujących rozsądnego kompromisu między kosztami produkcji a ceną sprzedaży. Jeśli Tajwańczykom uda się utrzymać konkurencyjną cenę, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności, Qualcomm może po raz pierwszy poczuć oddech przeciwnika na karku.