Valve powraca z nową konsolą Steam Machine i rzuca wyzwanie PC

Steam Machine – sercem jest autorski układ AMD

Konsola Steam Machine otrzymała formę niewielkiego sześcianu o krawędzi około 16 centymetrów – w gruncie rzeczy przypomina nieco Xboxa series X, tylko o połowę niższego. Mimo kompaktowych rozmiarów producent zapewnia o cichej pracy nawet podczas intensywnego użytkowania – większość wnętrza zajmuje ogromny układ chłodzenia z wentylatorem na tylnej ściance. Dla miłośników światełek Valve przygotowało konfigurowalny pasek LED na przednim panelu – może to nie choinka RGB, ale za to prezentuje się naprawdę dobrze.

Wewnątrz konsoli znajdziemy autorski układ AMD oparty na architekturze Zen 4. Procesor dysponuje 6 rdzeniami i 12 wątkami, natomiast umieszczony w tej samej krzemowej strukturze GPU ma 28 jednostek obliczeniowych i 8 GB pamięci GDDR6 i wykorzystuje technologię RDNA 3. Całość współpracuje z 16 GB pamięci RAM DDR5.

Wydajność nowej konsoli ma być ponad sześciokrotnie wyższa niż przenośnego Steam Deck. W porównaniu z obecną generacją konsol Steam Machine plasuje się gdzieś pomiędzy Xbox Series S a PlayStation 5 i powinna sobie poradzić z większością współczesnych tytułów – Valve deklaruje możliwość grania w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę z włączonym ray tracingiem. Osiągnięcie tych parametrów ma umożliwiać technologia FSR 3.1 – niestety architektura RDNA 3 nie posiada jednostek sprzętowych wymaganych do obsługi najnowszej wersji FSR 4, a choć AMD pracuje nad przeportowaniem części funkcji tak, by mogły działać na starszych układach, to raczej nie będzie to działało dostatecznie wydajnie. Ograniczeniem może być też tylko 8 GB pamięci dla GPU – dla dzisiejszych produkcji AAA działających w 4K jest to wartość absolutnie minimalna, a często już dziś zbyt mała.

Użytkownicy będą mogli wybierać pomiędzy wersjami z dyskiem SSD o pojemności 512 GB lub 2 TB. Konsola oferuje również możliwość rozbudowy o dodatkowy nośnik M.2 lub kartę microSD. Maszynę wyposażono też w 5 portów USB (jeden USB-C 3.2 Gen 2), wyjścia HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4, port Ethernet, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

SteamOS rządzi, SteamOS radzi, SteamOS nigdy cię nie zdradzi

Systemem operacyjnym konsoli będzie SteamOS 3 oparty na dystrybucji Arch Linux. To dokładnie to samo środowisko, które z powodzeniem działa na Steam Decku i które, jak wskazują testy na identycznych konsolach ze SteamOS i Windows, oferuje bardzo wysoką sprawność działania. Urządzenie oferuje funkcję błyskawicznego usypiania i wybudzania, co zbliża je do wygody użytkowania tradycyjnych konsol, SteamOS nauczył się ostatnio także pobierania gier w trybie niskiego poboru mocy.

Gry bez natywnej wersji na Linuksa uruchamiane są przez warstwę kompatybilności Proton. Popularność Steam Decka gwarantuje jednak, że tytułów do grania nie zabraknie, konsola obsługuje też Steam Remote Play, zapisy w chmurze oraz pełne możliwości systemu PC – od przeglądania Internetu po instalację dodatkowego oprogramowania.

Nowy kontroler i gogle VR dopełniają ofertę

Firma zapowiedziała również nowy kontroler wyposażony w magnetyczne analogi, dwa trackpady i zaawansowane wibracje haptyczne. Urządzenie posiada żyroskop, pojemnościowe czujniki dotyku oraz akumulator zapewniający ponad 35 godzin pracy. Do każdego egzemplarza dołączany jest Puck – akcesorium pełniące funkcję bezprzewodowego adaptera i ładowarki magnetycznej.

Kontroler został zaprojektowany z myślą o kompatybilności z każdą grą dostępną na Steam, włącznie z tytułami nieprzystosowanymi do standardowych padów. Urządzenie współpracuje z pełną gamą sprzętów obsługujących platformę Steam.

Ofertę uzupełni Steam Frame – nowy ezprzewodowy headset VR wykorzystujący śledzenie oparte na kamerach. Gogle pozwolą na strumieniowanie gier z komputera przez łącze Wi-Fi 6, ale mogą również instalować i uruchamiać tytuły bezpośrednio. Dołączone kontrolery oferują śledzenie wszystkich palców oraz magnetyczne drążki.

Wszystkie urządzenia tworzą otwarty ekosystem nazwany przez Valve Powered by Steam. Szczegóły dotyczące cen zarówno konsoli, jak i akcesoriów poznamy jednak dopiero po Nowym Roku. Jeśli firma spełni obietnice dotyczące wydajności i wygody użytkowania, nowy Steam Machine ma spore szanse powodzenia, zachęcając do wygodnego grania osoby niechętne tradycyjnym PC i konsolom.