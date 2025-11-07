Meta AI dotarła do Polski, teraz ty też możesz tracić czas na Vibes

Podsumowanie artykułu . . .

Vibes podbija rynek kreatywnych narzędzi

Jedną z nich jest funkcja Vibes, czyli dedykowane środowisko do tworzenia krótkich filmów generowanych przez sztuczną inteligencję. Działa na podobnej zasadzie co TikTok czy Instagram Reels, z tą istotną różnicą, że treści powstają automatycznie na podstawie tekstowych poleceń użytkownika i nie potrzeba tutaj zaawansowanych umiejętności montażowych, tylko pomysłu na interesujący prompt.

Statystyki z USA robią wrażenie – użytkownicy wygenerowali już ponad 20 miliardów obrazów za pomocą narzędzi AI od Meta. Od września, kiedy funkcja zadebiutowała za oceanem, liczba generowanych materiałów wzrosła ponad dziesięciokrotnie. To pokazuje, jak chętnie ludzie korzystają z rozwiązań upraszczających tworzenie treści.

Vibes oferuje różnorodne efekty wizualne, opcje dodawania muzyki oraz personalizacji stylu klipów. Użytkownicy mogą wspólnie pracować nad projektami poprzez remiksowanie filmów znajomych, a gotowe materiały można bezproblemowo udostępniać nie tylko w kanale Vibes, ale także w relacjach i rolkach na Facebooku oraz Instagramie.

Aplikacja Meta AI to oczywiście nie tylko narzędzie do tworzenia krótkich filmów, choć można odnieść wrażenie, że jak na razie dominują takie właśnie zastosowania. W każdym razie program umożliwia prowadzenie rozmów z asystentem AI, zadawanie pytań, czy prośby o kreatywne pomysły. System potrafi również generować obrazy na podstawie opisów tekstowych oraz edytować zdjęcia wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji.

Dla posiadaczy okularów Meta aplikacja stanowi centrum zarządzania treściami. Pozwala importować, modyfikować i udostępniać materiały nagrane przez okulary Ray-Ban Meta, Oakley Meta Vanguard oraz inne urządzenia z portfolio firmy. Narzędzia AI znacząco ułatwiają obróbkę nagrań, co może być szczególnie przydatne dla twórców contentu.

Aplikację można pobrać na Androida przez Google Play, na iOS przez App Store lub korzystać z wersji przeglądarkowej pod adresem meta.ai. Pełna funkcjonalność, w tym generowanie obrazów, wymaga zalogowania się na konto Meta.