Wielkie ułatwienie dla pedagogów, nowy dokument ląduje w smartfonach

Nowy dokument zostanie utworzony automagicznie, bez biurokracji

Z nowego dokumentu będą mogli korzystać nauczyciele w całej Polsce już od 30 listopada 2025 roku. Elektroniczna wersja legitymacji służbowej w aplikacji mObywatel ma ułatwić życie pedagogom, zwalniając ich z konieczności posiadania przy sobie plastikowej karty. Co ważne, wydanie cyfrowej wersji nastąpi niemal automatycznie – jak podaje resort edukacji, proces ten został maksymalnie uproszczony.

Brak wniosków: Nauczyciel nie musi składać żadnego wniosku o wydanie mLegitymacji. Dokument zostanie wygenerowany automatycznie na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Zdjęcie z dowodu: Nie ma potrzeby dostarczania nowej fotografii. System zaciągnie zdjęcie bezpośrednio z Rejestru Dowodów Osobistych.

Wdrożenie systemu podzielono na etapy, aby zapewnić płynność działania:

Od 30 listopada 2025 r. – system rusza oficjalnie.

Do 15 grudnia 2025 r. – nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w dniu wejścia w życie przepisów, powinni zobaczyć swoją legitymację w aplikacji (pod warunkiem że nadal pracują).

Nowi pracownicy – otrzymają cyfrowy dokument w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy.

Co z tradycyjnym plastikiem?

Wprowadzenie mLegitymacji nie oznacza całkowitego wycofania tradycyjnych kart, ale zmienia zasady ich wydawania. Plastikowa legitymacja stanie się bowiem opcją dodatkową.

Będzie wydawana wyłącznie na wniosek nauczyciela.

W przeciwieństwie do darmowej wersji cyfrowej, za wydanie plastikowej karty nauczyciel będzie musiał zapłacić (pokrywając koszty jej wytworzenia).

Dotychczas wydane legitymacje plastikowe zachowują swoją ważność do daty na nich wskazanej.

To chyba pierwszy przypadek, że cyfrowy dokument w mObywatelu będzie domyślnym – zawsze do tej pory towarzyszył on swojemu papierowemu (legitymacje szkolne) lub plastikowemu pierwowzorowi. Nowa legitymacja w mObywatelu będzie miała oczywiście taką samą moc prawną jak jej fizyczny odpowiednik.