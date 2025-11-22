Wielkie ułatwienie dla pedagogów, nowy dokument ląduje w smartfonach

Nowy dokument zostanie utworzony automagicznie, bez biurokracji
Z nowego dokumentu będą mogli korzystać nauczyciele w całej Polsce już od 30 listopada 2025 roku. Elektroniczna wersja legitymacji służbowej w aplikacji mObywatel ma ułatwić życie pedagogom, zwalniając ich z konieczności posiadania przy sobie plastikowej karty. Co ważne, wydanie cyfrowej wersji nastąpi niemal automatycznie – jak podaje resort edukacji, proces ten został maksymalnie uproszczony.
- Brak wniosków: Nauczyciel nie musi składać żadnego wniosku o wydanie mLegitymacji. Dokument zostanie wygenerowany automatycznie na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
- Zdjęcie z dowodu: Nie ma potrzeby dostarczania nowej fotografii. System zaciągnie zdjęcie bezpośrednio z Rejestru Dowodów Osobistych.
Wdrożenie systemu podzielono na etapy, aby zapewnić płynność działania:
- Od 30 listopada 2025 r. – system rusza oficjalnie.
- Do 15 grudnia 2025 r. – nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w dniu wejścia w życie przepisów, powinni zobaczyć swoją legitymację w aplikacji (pod warunkiem że nadal pracują).
- Nowi pracownicy – otrzymają cyfrowy dokument w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy.
Co z tradycyjnym plastikiem?
Wprowadzenie mLegitymacji nie oznacza całkowitego wycofania tradycyjnych kart, ale zmienia zasady ich wydawania. Plastikowa legitymacja stanie się bowiem opcją dodatkową.
- Będzie wydawana wyłącznie na wniosek nauczyciela.
- W przeciwieństwie do darmowej wersji cyfrowej, za wydanie plastikowej karty nauczyciel będzie musiał zapłacić (pokrywając koszty jej wytworzenia).
- Dotychczas wydane legitymacje plastikowe zachowują swoją ważność do daty na nich wskazanej.
To chyba pierwszy przypadek, że cyfrowy dokument w mObywatelu będzie domyślnym – zawsze do tej pory towarzyszył on swojemu papierowemu (legitymacje szkolne) lub plastikowemu pierwowzorowi. Nowa legitymacja w mObywatelu będzie miała oczywiście taką samą moc prawną jak jej fizyczny odpowiednik.