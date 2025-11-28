Mop, odkurzacz i stacja myjąca w jednym. Narwal w fajnej promocji na Black Friday

To poziom, przy którym technologia znana dotąd z absolutnie topowych urządzeń zaczyna być realną alternatywą dla tradycyjnego sprzątania i może realnie zmienić to, jak na co dzień wygląda dbanie o porządek w domu. Promocja obowiązuje na model Narwal Flow dostępny w sieci Media Expert.

Black Friday dzięki któremu odzyskujesz godziny

Przecena Narwal Flow w Media Expert nie jest zwykłą „promką” na kolejne AGD, które robi wrażenie głównie na etykiecie cenowej. To moment, w którym rabat można przełożyć na bardzo konkretne godziny zaoszczędzonego sprzątania. Robot o sile ssania aż 22 000 Pa zastępuje nie tylko klasyczny odkurzacz, ale też żmudne doczyszczanie dywanów, narożników i przestrzeni pod meblami. Zamiast planować wielkie porządki przed weekendem czy świętami, ustawiasz harmonogram pracy robota w aplikacji, a sam zajmujesz się czymś przyjemniejszym, albo po prostu odpoczywasz bez poczucia winy, że właśnie „powinno się odkurzyć”.

Narwal Flow – robot, który naprawdę przejmuje sprzątanie

Narwal Flow należy do tej kategorii urządzeń, które ustawia się raz, a potem głównie zapomina o tym, że sprzątanie w ogóle istnieje. Siła ssania na poziomie 22 000 Pa plasuje go w ścisłej czołówce domowych robotów i sprawia, że poradzi sobie nie tylko z codziennym kurzem czy okruszkami, ale też z brudem, który zwykle wymaga kilku przejazdów klasycznym odkurzaczem. Dywany, szczeliny przy listwach, miejsca pod stołem, gdzie zawsze coś spada, wszędzie tam Flow potrafi dotrzeć i skutecznie zebrać zanieczyszczenia.

Kluczowe jest jednak to, że Flow nie został zaprojektowany jako urządzenie do odkurzania z doskoku, ale jako robot do pełnego sprzątania podłóg. Obok bardzo mocnego modułu ssącego otrzymujemy zaawansowany system mopowania, który nie ma ambicji tylko udawać mycie podłogi. W założeniu ma zastąpić ręczne mycie, a nie być jego symbolicznym dodatkiem. W praktyce oznacza to, że po jednym przejeździe robota podłoga jest po prostu posprzątana, odkurzona i umyta za jednym razem.

Niski profil urządzenia, około 95 milimetrów wysokości, pozwala mu bez problemu wjeżdżać pod łóżka, kanapy czy szafki RTV. To te miejsca, do których zwykle zaglądamy dopiero przy wielkich porządkach, bo wymagają przesuwania ciężkich mebli. Flow traktuje je jak każde inne miejsce w pokoju: po prostu tam wjeżdża i robi swoje. Dzięki temu kurz nie kumuluje się w czarnych dziurach pod meblami, a sprzątanie jest bardziej równomierne.

Mop FlowWash, który pięknie domyje podłogę

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Narwal Flow jest system mopowania FlowWash. Zamiast klasycznych, obrotowych padów, które obracają tę samą, coraz bardziej zabrudzoną powierzchnię ściereczki, Flow wykorzystuje rolkę w formie taśmociągu. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak ciekawostka technologiczna, ale w codziennym użyciu ma ogromne znaczenie.

Ta „taśma” mopująca jest na bieżąco nasączana czystą wodą z wielu dysz, a od spodu wyżymana i obracana. W efekcie robot nie rozmazuje po podłodze tej samej brudnej powierzchni, ale stale pracuje świeżym fragmentem materiału. To, co widać na podłodze, to nie szare smugi i niewyraźne ślady mopowania, ale czysta, równomiernie umyta powierzchnia. Dodatkowo, w stacji dokującej mop jest myty gorącą wodą, co pomaga rozprawić się z zaschniętymi plamami, a potem suszony ciepłym powietrzem, dzięki czemu nie ma mowy o przykrym zapachu wilgotnej szmatki leżącej tygodniami w zamkniętej przestrzeni.

Najbardziej docenią to osoby, które dużo czasu spędzają w kuchni, mają zwierzęta, dzieci albo po prostu intensywnie użytkują przedpokój. Ślady butów, rozlane napoje, odciski łap czy rozmazane jedzenie przestają być wyzwaniem na potem, Flow radzi sobie z nimi przy codziennym myciu. Podłoga wygląda dzięki temu świeżo nie tylko tuż po gruntownych porządkach, ale naprawdę na co dzień.

Stacja serwisowa: mycie, suszenie i opróżnianie w jednym

Drugim bohaterem tego zestawu, niemniej spektakularnym wizualnie, jest stacja dokująca. To właśnie ona sprawia, że obsługa robota ogranicza się do absolutnego minimum. Po zakończeniu sprzątania Narwal Flow sam wraca do bazy, gdzie cały „brudny” etap przejmuje na siebie stacja. Pojemnik na kurz jest automatycznie opróżniany do dużego worka, który przy typowym użytkowaniu może wystarczyć nawet na około cztery miesiące sprzątania. Nie trzeba więc co chwilę pamiętać o wysypywaniu kurzu z robota.

W tej samej stacji mop jest myty gorącą wodą, a potem dokładnie suszony ciepłym powietrzem. Czyszczenie odbywa się w zamkniętym obiegu, bez konieczności dotykania brudnych ściereczek, ich ręcznego prania i rozwieszania. Dodatkowo stacja zarządza obiegiem wody – pobiera czystą i odbiera brudną, dzięki czemu użytkownik ogranicza się do okresowego uzupełnienia zbiornika i opróżnienia tego, w którym gromadzona jest woda z mycia. Całość przypomina miniaturową, w pełni zautomatyzowaną myjnię, która działa w tle. Twoja rola sprowadza się do okazjonalnej kontroli i prostych czynności serwisowych, zamiast codziennego doglądania robota.

Inteligentna nawigacja – robot, który widzi więcej niż ściany

Nowoczesny robot sprzątający nie może polegać wyłącznie na zderzakach i czujnikach odległości. Narwal Flow korzysta z systemu podwójnych kamer RGB połączonych ze sztuczną inteligencją, które pozwalają mu rozpoznawać setki typów obiektów i lepiej rozumieć przestrzeń. W praktyce oznacza to, że robot widzi nie tylko ściany czy meble, ale również drobne przedmioty, takie jak buty, zabawki czy przewody.

Dzięki temu Flow potrafi skutecznie unikać kabli i małych przeszkód, zamiast wplątywać się w nie i przerywać sprzątanie. Jest w stanie dokładnie sprzątać wzdłuż ścian, a także w narożnikach, korzystając z wysuwanych elementów mopujących, które dosłownie „dociągają” wodę i ruch mopa do krawędzi. Jednocześnie robot z każdym przejazdem uczy się układu mieszkania, porównuje mapę z rzeczywistością i skraca trasę sprzątania, ograniczając błądzenie i zbędne powtórki. Z perspektywy domowników oznacza to, że przed każdym sprzątaniem nie trzeba urządzać generalnego „odgruzowania” podłóg, bo robot jest w stanie poradzić sobie z typowym, codziennym bałaganem.

Narwal Freo Z Ultra: alternatywa dla Flow w nieco innym wydaniu

Nie każdy potrzebuje aż tak zaawansowanego systemu mopowania jak w modelu Flow, ale wiele osób nadal chce korzystać z wygody i możliwości robota sprzątającego z wyższej półki. Właśnie dla nich dobrą propozycją może być Narwal Freo Z Ultra – model, który łączy bardzo mocne parametry z nieco inną filozofią działania i bardziej klasycznym podejściem do mopowania. Teraz model Narwal Freo Z Ultra dostępny jest w świetnej cenie 2 198,40 zł.

Zdjęcia: Arkadiusz Dziermański

Freo Z Ultra oferuje siłę ssania na poziomie 12 000 Pa, co spokojnie wystarcza do skutecznego sprzątania twardych podłóg oraz dywanów z krótkim włosiem. Za nawigację odpowiada kombinacja dwóch kamer RGB, lasera LIDAR i licznych czujników, dzięki czemu robot potrafi rozpoznawać ponad 120 typów obiektów, budować szczegółową mapę mieszkania i precyzyjnie planować trasę. W praktyce porusza się płynnie, konsekwentnie doczyszcza kolejne strefy i rzadko wymaga interwencji użytkownika.

Stacja dokująca w tym modelu również automatycznie opróżnia pojemnik na kurz i myje mopy, choć w nieco prostszej formie niż w Flow. Mimo to i tak znacząco ogranicza codzienne obowiązki związane z obsługą urządzenia. Freo Z Ultra jest więc świetną opcją dla osób, które chcą sporo wygody i automatyzacji, ale nie potrzebują najbardziej zaawansowanego na rynku systemu taśmowego mopowania.

Jak wybrać idealnego robota dla siebie?

Wybór między Narwal Flow a Freo Z Ultra warto zacząć od szczerej odpowiedzi na pytanie, jak żyjesz na co dzień i czego tak naprawdę oczekujesz od robota. Jeśli masz wrażenie, że znaczną część wolnego czasu pochłania nie tylko odkurzanie, ale i mycie podłóg, a wizja oddania obu tych obowiązków w ręce jednego urządzenia brzmi jak spełnienie marzeń, Flow będzie bliżej Twoich potrzeb, zwłaszcza jeśli mieszkasz w domu lub mieszkaniu z przewagą twardych podłóg i dywanami, które wymagają mocnego odkurzania. Z kolei, jeśli w Twoim mieszkaniu dominują panele, płytki i dywany o krótkim runie, a chcesz po prostu mieć pewność, że podłoga jest regularnie odkurzana i umyta bez angażowania domowników, Freo Z Ultra również zapewni bardzo wysoki komfort życia.

Warto też zastanowić się, jak bardzo zależy Ci na całkowitej „bezobsługowości” urządzenia. Jeśli marzy Ci się scenariusz, w którym w zasadzie tylko dolewasz wodę, wymieniasz worek na kurz i raz na jakiś czas zerkasz do aplikacji, bardziej rozbudowana stacja serwisowa Narwal Flow będzie ogromnym atutem. Jeżeli natomiast jesteś gotów na drobne kompromisy w zakresie automatycznej obsługi mopów, Freo Z Ultra wciąż zaoferuje wysoki poziom wygody, ale w nieco niższej cenie.

Na koniec pozostaje kwestia budżetu. Aktualna promocja na Narwal Flow w Media Expert sprawia, że model z segmentu „flagowców” cenowo zbliża się do wielu konstrukcji ze średniej półki. To rzadki moment, w którym różnica między “chcę taki sprzęt” a „mogę sobie na niego pozwolić” znacząco się zmniejsza. W przypadku Freo Z Ultra zyskujesz natomiast bardzo zaawansowanego robota, który łączy wysoką moc, nowoczesną nawigację i automatyczną stację w bardziej klasycznym wydaniu.

Dla wielu osób tegoroczne Black Friday może być czymś więcej niż kolejną okazją do powiększenia koszyka w sklepie internetowym. To dobry pretekst, żeby wreszcie przerzucić odpowiedzialność za odkurzanie i mycie podłóg na robota, który naprawdę zrobi to za Ciebie, zamiast tylko „symbolicznie przejechać się po środku pokoju”. Niezależnie od tego, czy wybierzesz Narwal Flow w rekordowo niskiej cenie, czy wszechstronnego Narwal Freo Z Ultra, zyskujesz coś, czego nie da się przecenić: czystszy dom, mniejszy bałagan w głowie i więcej czasu na rzeczy, które naprawdę lubisz.