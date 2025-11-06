powrót

Motorola edge 70 z zestawem akcesoriów o wartości 1100 złotych dostępna w Plusie

Joanna Marteklas
06.11.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Rynek smartfonów nie zwalnia tempa, a do portfolio operatora Plus dołącza właśnie gorąca nowość od Motoroli: model motorola edge 70. To urządzenie, które już na pierwszy rzut oka kusi ultrasmukłą konstrukcją i unikatowym designem, ale tak naprawdę łączy w sobie styl z solidną wydajnością. Jednak to, co czyni tę premierę wyjątkową, to promocja startowa. Jeśli zdecydujesz się na zakup nowej motoroli edge 70 w Plusie, możesz odebrać ekskluzywny zestaw akcesoriów o imponującej wartości 1100 złotych. W tym pakiecie czeka nie tylko niezbędny sprzęt, ale także gadżety, które rozbudują mobilny ekosystem. Zdecydowanie warto się pospieszyć, bo liczba prezentów jest ograniczona.
Co oferuje Motorola edge 70?

Motorola edge 70 to idealny wybór dla osób, które nie chcą wybierać między eleganckim wyglądem a długim czasem pracy na baterii i solidną wydajnością. Smartfon został zaprojektowany we współpracy z renomowanym Pantone Color Institute, co zaowocowało unikatowymi, głębokimi kolorami obudowy. Mimo niezwykle smukłej konstrukcji, edge 70 zachowuje wytrzymałość i pewność chwytu, co jest wizytówką Motoroli.

Miłośnicy fotografii z pewnością docenią system aparatów. Smartfon oferuje potrójny zestaw obiektywów 50 Mpx. W połączeniu z funkcjami moto ai – czyli inteligentnymi algorytmami Motoroli – masz gwarancję, że zdjęcia będą zachwycać ostrością i kolorystyką, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

W ofercie Plusa dostępny jest model Motorola edge 70 5G w konfiguracji 12 GB pamięci RAM i 512 GB na dane. Cena urządzenia na start to 3499 zł, z opcją wygodnego rozłożenia płatności: 349 zł na start oraz 12 rat po 262,49 zł miesięcznie.

Edge 70

Kupując smartfon w Plusie w ramach oferty premierowej, otrzymujesz wspomniany zestaw akcesoriów Motoroli o wartości 1100 zł

To nie są byle jakie upominki. Motorola przygotowała solidny zestaw, który od razu podnosi wartość zakupu:

  • Smartwatch – do monitorowania aktywności i powiadomień.
  • Słuchawki – dla fanów muzyki i rozmów bez kabli.
  • Lokalizator moto tag – przydatny gadżet do śledzenia kluczy, portfela lub bagażu.
  • Szybka ładowarka 68 W – choć smartfony często są sprzedawane bez ładowarki, tu otrzymujesz szybki zasilacz, który pozwoli maksymalnie skrócić czas ładowania baterii.

Aby skorzystać z promocji i odebrać swoje prezenty, musisz postępować zgodnie z instrukcją i pilnować terminów:

  1. Dokonaj zakupu motoroli edge 70 w Plusie w okresie od 5 listopada do 31 grudnia 2025 r.
  2. Obowiązkowo zachowaj etykietę z numerem IMEI kupionego smartfona.
  3. Zarejestruj swój zakup do 9 stycznia 2026 r.
  4. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz swoją nagrodę.

Pamiętaj, że liczba prezentów jest ograniczona, więc jeśli smartfon i zestaw akcesoriów cię przekonały, nie warto zwlekać z decyzją.

