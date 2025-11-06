Motorola edge 70 z zestawem akcesoriów o wartości 1100 złotych dostępna w Plusie

Podsumowanie artykułu . . .

Co oferuje Motorola edge 70?

Motorola edge 70 to idealny wybór dla osób, które nie chcą wybierać między eleganckim wyglądem a długim czasem pracy na baterii i solidną wydajnością. Smartfon został zaprojektowany we współpracy z renomowanym Pantone Color Institute, co zaowocowało unikatowymi, głębokimi kolorami obudowy. Mimo niezwykle smukłej konstrukcji, edge 70 zachowuje wytrzymałość i pewność chwytu, co jest wizytówką Motoroli.

Miłośnicy fotografii z pewnością docenią system aparatów. Smartfon oferuje potrójny zestaw obiektywów 50 Mpx. W połączeniu z funkcjami moto ai – czyli inteligentnymi algorytmami Motoroli – masz gwarancję, że zdjęcia będą zachwycać ostrością i kolorystyką, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

W ofercie Plusa dostępny jest model Motorola edge 70 5G w konfiguracji 12 GB pamięci RAM i 512 GB na dane. Cena urządzenia na start to 3499 zł, z opcją wygodnego rozłożenia płatności: 349 zł na start oraz 12 rat po 262,49 zł miesięcznie.

Kupując smartfon w Plusie w ramach oferty premierowej, otrzymujesz wspomniany zestaw akcesoriów Motoroli o wartości 1100 zł

To nie są byle jakie upominki. Motorola przygotowała solidny zestaw, który od razu podnosi wartość zakupu:

Smartwatch – do monitorowania aktywności i powiadomień.

Słuchawki – dla fanów muzyki i rozmów bez kabli.

Lokalizator moto tag – przydatny gadżet do śledzenia kluczy, portfela lub bagażu.

Szybka ładowarka 68 W – choć smartfony często są sprzedawane bez ładowarki, tu otrzymujesz szybki zasilacz, który pozwoli maksymalnie skrócić czas ładowania baterii.

Aby skorzystać z promocji i odebrać swoje prezenty, musisz postępować zgodnie z instrukcją i pilnować terminów:

Dokonaj zakupu motoroli edge 70 w Plusie w okresie od 5 listopada do 31 grudnia 2025 r. Obowiązkowo zachowaj etykietę z numerem IMEI kupionego smartfona. Zarejestruj swój zakup do 9 stycznia 2026 r. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz swoją nagrodę.

Pamiętaj, że liczba prezentów jest ograniczona, więc jeśli smartfon i zestaw akcesoriów cię przekonały, nie warto zwlekać z decyzją.