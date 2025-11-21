Właściciele Nothing Phone dostają potężną aktualizację. OS 4.0 zmienia wszystko, co znałeś do tej pory

...
Najważniejsze nowości w Nothing OS 4.0
Aktualizacja, na którą czekali użytkownicy smartfonów marki Nothing, przynosi szereg usprawnień mających na celu nie tylko odświeżenie wizualne, ale przede wszystkim zwiększenie funkcjonalności urządzeń.
- Sztuczna Inteligencja (AI) na co dzień: System został głęboko zintegrowany z nowymi narzędziami AI. Kluczową funkcją jest ulepszony Smart Drawer, który automatycznie kategoryzuje aplikacje na podstawie nawyków użytkownika, ułatwiając do nich dostęp. Pojawiły się również inteligentne sugestie w systemie oraz nowa funkcja „AI Usage Dashboard” pozwalająca monitorować sposób korzystania z urządzenia.
- Interfejs „Flow” i multitasking: Nothing OS 4.0 stawia na większą płynność i poprawę sprawności działania systemu w każdych warunkach. Wprowadzono Pop-up View – ulepszony tryb wielozadaniowości, który pozwala na swobodne przesuwanie, zmienianie rozmiaru i przypinanie okien aplikacji do krawędzi ekranu.
- Ewolucja Glyph: Charakterystyczny dla marki interfejs świetlny zyskał nowe funkcje – użytkownicy otrzymują większą kontrolę nad powiadomieniami świetlnymi oraz nowe integracje z aplikacjami firm trzecich, co czyni „plecki” telefonu jeszcze bardziej użytecznymi bez konieczności patrzenia na ekran.
- Ulepszenia aparatu: Aktualizacja skraca czas uruchamiania kamery oraz przyspiesza przetwarzanie zdjęć HDR (TrueLens Engine). Poprawiono również jakość fotografii nocnych oraz działanie suwaka zoomu.
- Android 16: Całość opiera się na najnowszej wersji systemu Google, co gwarantuje lepszą ochronę prywatności (m.in. „Extra Dark Mode”) i optymalizację zużycia energii.
Harmonogram aktualizacji
Zgodnie z informacjami producenta, wdrażanie systemu rozpoczyna się dzisiaj.
- Priorytet: W pierwszej kolejności aktualizację otrzymają użytkownicy najnowszej serii Nothing Phone (3).
- Kolejne fale: W najbliższych tygodniach oprogramowanie trafi na modele Phone (2) oraz Phone (2a).
- Starsze modele: Sytuacja pierwszego modelu (Phone 1) jest specyficzna – choć zakończył on swój główny cykl wsparcia, CEO Carl Pei sugerował wcześniej “niespodziankę” lub specjalny program dla jego posiadaczy.
Nothing OS to jeden z najbardziej charakterystycznych (i moim zdaniem najładniejszych) wersji systemu Android. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w systemie miały się pojawić funkcje reklamowe (na szczęście w wersji opt-in), będzie zatem można zobaczyć, co trafiło ostatecznie do systemu.