Właściciele Nothing Phone dostają potężną aktualizację. OS 4.0 zmienia wszystko, co znałeś do tej pory

Najważniejsze nowości w Nothing OS 4.0

Aktualizacja, na którą czekali użytkownicy smartfonów marki Nothing, przynosi szereg usprawnień mających na celu nie tylko odświeżenie wizualne, ale przede wszystkim zwiększenie funkcjonalności urządzeń.

Sztuczna Inteligencja (AI) na co dzień: System został głęboko zintegrowany z nowymi narzędziami AI. Kluczową funkcją jest ulepszony Smart Drawer, który automatycznie kategoryzuje aplikacje na podstawie nawyków użytkownika, ułatwiając do nich dostęp. Pojawiły się również inteligentne sugestie w systemie oraz nowa funkcja „AI Usage Dashboard” pozwalająca monitorować sposób korzystania z urządzenia.

Interfejs „Flow” i multitasking: Nothing OS 4.0 stawia na większą płynność i poprawę sprawności działania systemu w każdych warunkach. Wprowadzono Pop-up View – ulepszony tryb wielozadaniowości, który pozwala na swobodne przesuwanie, zmienianie rozmiaru i przypinanie okien aplikacji do krawędzi ekranu.

Ewolucja Glyph: Charakterystyczny dla marki interfejs świetlny zyskał nowe funkcje – użytkownicy otrzymują większą kontrolę nad powiadomieniami świetlnymi oraz nowe integracje z aplikacjami firm trzecich, co czyni „plecki” telefonu jeszcze bardziej użytecznymi bez konieczności patrzenia na ekran.

Ulepszenia aparatu: Aktualizacja skraca czas uruchamiania kamery oraz przyspiesza przetwarzanie zdjęć HDR (TrueLens Engine). Poprawiono również jakość fotografii nocnych oraz działanie suwaka zoomu.

Android 16: Całość opiera się na najnowszej wersji systemu Google, co gwarantuje lepszą ochronę prywatności (m.in. „Extra Dark Mode”) i optymalizację zużycia energii.

Harmonogram aktualizacji

Zgodnie z informacjami producenta, wdrażanie systemu rozpoczyna się dzisiaj.

Priorytet: W pierwszej kolejności aktualizację otrzymają użytkownicy najnowszej serii Nothing Phone (3). Kolejne fale: W najbliższych tygodniach oprogramowanie trafi na modele Phone (2) oraz Phone (2a). Starsze modele: Sytuacja pierwszego modelu (Phone 1) jest specyficzna – choć zakończył on swój główny cykl wsparcia, CEO Carl Pei sugerował wcześniej “niespodziankę” lub specjalny program dla jego posiadaczy.

Nothing OS to jeden z najbardziej charakterystycznych (i moim zdaniem najładniejszych) wersji systemu Android. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w systemie miały się pojawić funkcje reklamowe (na szczęście w wersji opt-in), będzie zatem można zobaczyć, co trafiło ostatecznie do systemu.