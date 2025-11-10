Historyczna umowa napędza projekt wydobycia złota. Jest go zdecydowanie więcej, niż ktokolwiek przypuszczał

Podsumowanie artykułu . . .

Porozumienie z głębszym znaczeniem i geologiczny potencjał regionu Abitibi

Protokół ustaleń między First Mining Gold a władzami Duparquet wykracza poza standardowe zapisy. Firma zobowiązała się do przekazania gminie ponad 40 hektarów gruntów przeznaczonych pod zrównoważony rozwój. To nie jest jednorazowy gest, gdyż w umowie zawarto możliwość przekazania dodatkowych terenów w przyszłości. Dokument porusza też drażliwe kwestie, które zwykle stają się kością niezgody. Strony wypracowały mechanizm przesiedlenia mieszkańców z obszarów planowanej eksploatacji.

Projekt Duparquet znajduje się w pasie zieleńcowym Abitibi, uznawanym za jeden z najbogatszych geologicznie obszarów na świecie. To właśnie tutaj, około 50 kilometrów na północ od Rouyn-Noranda, skoncentrowane są zasoby szacowane na 3,44 miliona uncji złota w kategoriach zmierzonych i wskazanych, przy średniej zawartości 1,55 grama na tonę skały. W tym roku na terenie projektu zidentyfikowano dwie nowe strefy złota – Miroir i Aiguille. Odkrycia dokonano podczas wierceń rozszerzających, gdy geolodzy postanowili sprawdzić struktury poza znanymi wcześniej lokalizacjami. Marina Iund z InnovExplo, która nadzorowała najnowszą analizę zasobów, potwierdza geologiczną ciągłość projektu:

Ciągłość geologiczna i zawartości złota została wykazana dla wszystkich 72 zmineralizowanych stref

Skalne podłoże w Duparquet to głównie sjenit, czyli grubokrystaliczna skała magmowa o niskiej zawartości kwarcu. Połączenie sjenitu z otaczającymi skałami wulkanicznymi i siecią uskoków tworzy idealne warunki do kumulacji złóż złota.

Strategiczne położenie i postępy prac

Obecnie na terenie projektu pracują dwie wiertnice prowadzące intensywne odwierty rozszerzające. Głównym celem jest zwiększenie zasobów tam, gdzie model geologiczny wskazuje na ciągłość złoża. Strefy Miroir i Aiguille stały się priorytetem w miarę postępu sezonu wiertniczego. Lokalizacja to jeden z największych atutów inwestycji. Teren znajduje się w pobliżu dróg i linii kolejowych, ma dostęp do sieci energetycznej, a region dysponuje doświadczoną siłą roboczą z branży wydobywczej. To niebagatelne zalety, które mogą zadecydować o opłacalności całego przedsięwzięcia.

Historyczne dane potwierdzają potencjał tego obszaru. Kopalnie Beattie i Donchester funkcjonowały tu przez dekady w połowie ubiegłego wieku, osiągając zawartości złota typowe dla złóż Abitibi. Teraz, dysponując nowoczesnymi technologiami, First Mining Gold ma szansę w pełni wykorzystać ten geologiczny potencjał. Porozumienie między First Mining Gold a Duparquet może stać się przykładem dla innych projektów wydobywczych. Pokazuje, że możliwe jest pogodzenie celów biznesowych z potrzebami lokalnej społeczności, jeśli obie strony wykazają dobrą wolę i gotowość do kompromisów. Dla mieszkańców to szansa na rozwój infrastruktury i miejsca pracy, dla firmy – stabilne otoczenie niezbędne do długoterminowego sukcesu.