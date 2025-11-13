Smart okulary Rollme VivaView, budżetowe, ale z AI

Podsumowanie artykułu . . .

SZa kwotę 69,99 dolarów (około 255 złotych) z bezpłatną dostawą do naszego kraju otrzymujemy urządzenie będące jedną z najtańszych propozycji na rynku.

Producent wyraźnie stawia na segment ekonomiczny, oferując funkcjonalności zbliżone do tych znanych z droższych modeli. Wszystkie dostępne kolory – czerń, biel i wersja przeźroczysta – są obecnie niedostępne w oficjalnym sklepie, co może wskazywać na spore zainteresowanie produktem. W zestawie znajdziemy wymienne soczewki, umożliwiające personalizację wyglądu okularów.

Komunikacja z okularami Rollme VivaView oparta jest na dźwięku

Producent Rollme VivaView wyraźnie stawia na segment ekonomiczny, oferując zarazem funkcje zbliżone do tych znanych z droższych modeli. Okulary nie posiadają wbudowanego wyświetlacza, wszelkie informacje użytkownik odbiera drogą audio – zastosowano tu głośniki stereo, które mają zapewniać przyzwoitą jakość dźwięku. Dwa mikrofony wyposażone w technologię redukcji szumów pozwalają na prowadzenie rozmów telefonicznych przez Bluetooth bez konieczności sięgania po smartfon – do transmisji wykorzystywany jest popularny kodek AAC.

Być może najważniejszym elementem Rollme VivaView jest jednak wbudowany asystent, wykorzystujący sztuczną inteligencję, który umożliwia ustawianie przypomnień, sprawdzanie prognozy pogody, zarządzanie zadaniami czy kontrolę odtwarzacza muzyki. Do ciekawszych funkcjonalności należy tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym – rozwiązanie potencjalnie przydatne podczas zagranicznych wyjazdów. Okulary oferują także rozpoznawanie obiektów z pomocą wbudowanej kamery – urządzenie wyposażono w sensor 8 megapikseli, który umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczości 1200p przy 30 klatkach na sekundę. System stabilizacji ma redukować drgania, a w razie potrzeby można aktywować lampę doświetlającą. Na obudowie umieszczono dwa fizyczne przyciski oraz panel dotykowy do sterowania funkcjami.

Wnętrze okularów kryje procesor JL7018F – typowy dla tej klasy urządzeń – oraz 4 GB pamięci. Bateria o pojemności 290 mAh zapewnia około 30 godzin pracy w trybie audio, a jej pełne naładowanie zajmuje nieco ponad godzinę.

Rollme VivaView oferuje zbliżony zakres funkcji do okularów Meta Ray-Ban, których cena przekracza 2000 złotych – różnica w portfelu jest zatem znacząca. Z drugiej strony, VivaView są nieznacznie droższe od niedawno zaprezentowanych jeszcze tańszych okularów Rogbid VisionShift (około 220 złotych), które zaskakują możliwością zmiany koloru soczewek bez ich fizycznej wymiany. Otwarte pozostaje pytanie o współpracę takich oprawek ze szkłami korekcyjnymi, bez których urządzenie dla wielu użytkowników będzie bezużyteczne.

Producent proponuje dodatkowe bonusy – przy zamówieniach powyżej 100 dolarów można otrzymać bezpłatny metalowy pasek po kontakcie z obsługą klienta. Dostępny jest także program ochronny obejmujący uszkodzenia mechaniczne i zalania.

Rollme VivaView stanowi interesującą propozycję dla osób chcących zapoznać się z technologią inteligentnych okularów bez ponoszenia wysokich kosztów. Czy urządzenie spełni pokładane w nim nadzieje, okaże się dopiero po pierwszych testach w rzeczywistych warunkach użytkowania.