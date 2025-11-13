Grudniowa lista Oppo. Sprawdź, kiedy Twój smartfon dostanie ColorOS 16 z Androidem 16 i super AI

Jeśli wciąż z niecierpliwością odświeżasz ustawienia w oczekiwaniu na ten duży pakiet danych, mamy dobrą wiadomość. Oppo opublikowało szczegółową mapę drogową na grudzień 2025 roku, podając dokładne daty i modele, które otrzymają stabilną aktualizację ColorOS 16 w tym miesiącu. Co więcej, chociaż pełna lista modeli jest stale aktualizowana, już wiemy, że aktualizacja trafi również do szeregu popularnych smartfonów z serii Reno.
Plan wdrożenia ColorOS 16
Oppo trzyma się comiesięcznego harmonogramu, informując użytkowników, kiedy dokładnie mogą spodziewać się stabilnej wersji ColorOS 16 na swoich urządzeniach. Zgodnie z rozpiską na grudzień, wdrożenie oprogramowania już się rozpoczęło na następujących urządzeniach, choć ze względu na dystrybucję w falach, aktualizacja może pojawić się z lekkim opóźnieniem w różnych regionach:
6 listopada
- Oppo Find N5
- Oppo Find X8
- Oppo Find X8 Pro
11 listopada
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Pad 3 Pro
Warto podkreślić, że nawet jeśli Twój model znajduje się na powyższej liście, a aktualizacja nie pojawiła się automatycznie, zawsze możesz ręcznie sprawdzić jej dostępność w ustawieniach telefonu, w sekcji aktualizacji oprogramowania.
Na tym oczywiście nie koniec – kolejna fala ruszy w grudniu
Oficjalny post Oppo potwierdza, że lista ta nie jest ostateczna i zostanie rozszerzona o kolejne urządzenia w dalszej części miesiąca. Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym podczas globalnej premiery ColorOS 16, aktualizacja trafi również do licznych smartfonów z popularnych serii Reno oraz tabletów Pad 3 Pro.
Oto lista urządzeń, które również mają otrzymać ColorOS 16 w grudniu 2025 roku:
- Oppo Reno 14 Pro 5G
- Oppo Reno 14 5G
- Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
- Oppo Reno 14F 5G
- Oppo Reno 13 Pro 5G
- Oppo Reno 13 5G
- Oppo Reno 13F 5G
- Oppo Pad 3 Pro
Pamiętaj, aby przed instalacją tak dużej aktualizacji (która może zajmować kilka gigabajtów) upewnić się, że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na urządzeniu, a poziom baterii wynosi co najmniej 40%.
Co nowego wnosi ColorOS 16? Płynność i sztuczna inteligencja
ColorOS 16 to jedna z najważniejszych aktualizacji oprogramowania Oppo, przynosząca przełom w zakresie wydajności i zaawansowanych funkcji AI. Firma chwali się dwoma kluczowymi mechanizmami, które mają zapewnić niespotykaną dotąd płynność:
- Luminous Rendering Engine — ma on efektywniej renderować elementy graficzne, eliminując opóźnienia podczas przewijania i przełączania aplikacji.
- Trinity Engine — wspiera to doświadczenie, co skutkuje dwucyfrową poprawą w szybkości animacji i responsywności na dotyk.
Wizualnie, nakładka czerpie inspirację z natury, wprowadzając subtelne efekty światła i ruchu, a także wciągające, pełnoekranowe animowane tapety oraz ulepszone wyświetlacze Always-On Display.
ColorOS 16 jest też naszpikowany narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji, które ułatwiają edycję i organizację:
- Fotografia i wideo AI — wśród nowości znajdziemy AI Portrait Glow (do ulepszania portretów), AI Eraser (do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć) oraz Master Cut (do szybkiej edycji wideo).
- Współpraca z Gemini — system integruje się z asystentem Google Gemini. Funkcja Gemini Live umożliwia interakcję w czasie rzeczywistym, dzięki czemu AI rozumie kontekst wyświetlany na ekranie.
- Narzędzia Oppo AI — do natywnych rozwiązań należą AI Mind Space, AI Mind Assistant oraz Smart Collections, które mają pomagać w organizacji cyfrowego życia.
- Łączność O+ Connect — usprawniono przepływy pracy między urządzeniami, co ułatwia udostępnianie plików, klonowanie aplikacji i łączenie telefonu z komputerami Mac i Windows.
Wraz z nowymi funkcjami AI, Oppo wprowadza również ulepszone mechanizmy prywatności, takie jak Oppo Lock (zaawansowana ochrona w przypadku kradzieży) i Private Computing Cloud (przetwarzanie wrażliwych danych w prywatnej chmurze Oppo).