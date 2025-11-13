Grudniowa lista Oppo. Sprawdź, kiedy Twój smartfon dostanie ColorOS 16 z Androidem 16 i super AI

Podsumowanie artykułu . . .

Jeśli wciąż z niecierpliwością odświeżasz ustawienia w oczekiwaniu na ten duży pakiet danych, mamy dobrą wiadomość. Oppo opublikowało szczegółową mapę drogową na grudzień 2025 roku, podając dokładne daty i modele, które otrzymają stabilną aktualizację ColorOS 16 w tym miesiącu. Co więcej, chociaż pełna lista modeli jest stale aktualizowana, już wiemy, że aktualizacja trafi również do szeregu popularnych smartfonów z serii Reno.

Plan wdrożenia ColorOS 16

Oppo trzyma się comiesięcznego harmonogramu, informując użytkowników, kiedy dokładnie mogą spodziewać się stabilnej wersji ColorOS 16 na swoich urządzeniach. Zgodnie z rozpiską na grudzień, wdrożenie oprogramowania już się rozpoczęło na następujących urządzeniach, choć ze względu na dystrybucję w falach, aktualizacja może pojawić się z lekkim opóźnieniem w różnych regionach:

6 listopada

Oppo Find N5

Oppo Find X8

Oppo Find X8 Pro

11 listopada

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Pad 3 Pro

Warto podkreślić, że nawet jeśli Twój model znajduje się na powyższej liście, a aktualizacja nie pojawiła się automatycznie, zawsze możesz ręcznie sprawdzić jej dostępność w ustawieniach telefonu, w sekcji aktualizacji oprogramowania.

Czytaj też: Smartfony, o jakich marzysz? Szczegółowa specyfikacja serii Oppo Reno 15 trafiła do sieci przed premierą

Na tym oczywiście nie koniec – kolejna fala ruszy w grudniu

Oficjalny post Oppo potwierdza, że lista ta nie jest ostateczna i zostanie rozszerzona o kolejne urządzenia w dalszej części miesiąca. Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym podczas globalnej premiery ColorOS 16, aktualizacja trafi również do licznych smartfonów z popularnych serii Reno oraz tabletów Pad 3 Pro.

Oto lista urządzeń, które również mają otrzymać ColorOS 16 w grudniu 2025 roku:

Oppo Reno 14 Pro 5G

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition

Oppo Reno 14F 5G

Oppo Reno 13 Pro 5G

Oppo Reno 13 5G

Oppo Reno 13F 5G

Oppo Pad 3 Pro

Pamiętaj, aby przed instalacją tak dużej aktualizacji (która może zajmować kilka gigabajtów) upewnić się, że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na urządzeniu, a poziom baterii wynosi co najmniej 40%.

Czytaj też: Samsung w końcu wchodzi w erę szybkiego ładowania? Seria Galaxy S26 zyska wyczekiwane zmiany

Co nowego wnosi ColorOS 16? Płynność i sztuczna inteligencja

ColorOS 16 to jedna z najważniejszych aktualizacji oprogramowania Oppo, przynosząca przełom w zakresie wydajności i zaawansowanych funkcji AI. Firma chwali się dwoma kluczowymi mechanizmami, które mają zapewnić niespotykaną dotąd płynność:

Luminous Rendering Engine — ma on efektywniej renderować elementy graficzne, eliminując opóźnienia podczas przewijania i przełączania aplikacji.

Trinity Engine — wspiera to doświadczenie, co skutkuje dwucyfrową poprawą w szybkości animacji i responsywności na dotyk.

Wizualnie, nakładka czerpie inspirację z natury, wprowadzając subtelne efekty światła i ruchu, a także wciągające, pełnoekranowe animowane tapety oraz ulepszone wyświetlacze Always-On Display.

ColorOS 16 jest też naszpikowany narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji, które ułatwiają edycję i organizację:

Fotografia i wideo AI — wśród nowości znajdziemy AI Portrait Glow (do ulepszania portretów), AI Eraser (do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć) oraz Master Cut (do szybkiej edycji wideo).

Współpraca z Gemini — system integruje się z asystentem Google Gemini. Funkcja Gemini Live umożliwia interakcję w czasie rzeczywistym, dzięki czemu AI rozumie kontekst wyświetlany na ekranie.

Narzędzia Oppo AI — do natywnych rozwiązań należą AI Mind Space, AI Mind Assistant oraz Smart Collections, które mają pomagać w organizacji cyfrowego życia.

Łączność O+ Connect — usprawniono przepływy pracy między urządzeniami, co ułatwia udostępnianie plików, klonowanie aplikacji i łączenie telefonu z komputerami Mac i Windows.

Wraz z nowymi funkcjami AI, Oppo wprowadza również ulepszone mechanizmy prywatności, takie jak Oppo Lock (zaawansowana ochrona w przypadku kradzieży) i Private Computing Cloud (przetwarzanie wrażliwych danych w prywatnej chmurze Oppo).